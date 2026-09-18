ETV Bharat / technology

సిగ్నల్‌లో సరికొత్త ఫీచర్: ఇక ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు!

సిగ్నల్ యాప్ తన వినియోగదారుల కోసం ఒక సరికొత్త ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది. ఇది యూజర్ల గోప్యతను మరింత పటిష్టం చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వకుండానే సిగ్నల్ ఖాతాను సృష్టించుకోవచ్చు. అదెలాగంటే..?

సిగ్నల్‌లో సరికొత్త ఫీచర్: ఇక ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు!
సిగ్నల్‌లో సరికొత్త ఫీచర్: ఇక ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు! (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ సిగ్నల్ తన యూజర్ల ప్రైవసీ కోసం కీలక అడుగు వేసింది. ఇప్పటివరకు ఖాతా తెరవాలంటే తప్పనిసరిగా ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. అయితే తాజాగా ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే ఖాతా సృష్టించుకునే ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది.

అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్ 8.28లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ETV Bharat (ఈటీవీ భారత్) స్వయంగా ఈ ఫీచర్​ను బీటా టెస్టర్​గా పరీక్షించింది. ఫోన్ నంబర్ లేకుండా ఖాతా సృష్టించే విధానం, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సిగ్నల్​లో నంబర్-లెస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీచర్: పైన చెప్పుకున్నట్లుగా, గతంలో సిగ్నల్​ యాప్​లో ఖాతా తెరవాలంటే ఫోన్ నంబర్ తప్పనిసరి. నంబర్​ను దాచే (Hide), యూజర్ ఐడీతో కనెక్ట్ అయ్యే ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ, కొత్త ఖాతా సెటప్​కు మాత్రం నంబర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. అయితే ఇకపై ఆ నిబంధన లేదు.

ఇప్పుడు యాప్ డౌన్​లోడ్ చేసి ఖాతాను సృష్టించే ప్రక్రియను ప్రారంభించినప్పుడు "Register without number" (ఫోన్ నంబర్ లేకుండా నమోదు చేసుకోండి) అనే కొత్త ఎంపిక కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలంటే గూగుల్ ప్లే ద్వారా రూ. 350 వన్-టైమ్ పేమెంట్ చేయాలి. ఈ అమౌంట్ మీ కొత్త ఖాతాతో ముడిపడి ఉండదని, కేవలం స్పామ్‌ను నివారించడానికి మాత్రమే వసూలు చేస్తున్నామని సిగ్నల్ స్పష్టం చేసింది.

స్పామ్ నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి సిగ్నల్ రూ. 350 వన్-టైమ్ ఫీజును వసూలు చేస్తోంది.
స్పామ్ నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి సిగ్నల్ రూ. 350 వన్-టైమ్ ఫీజును వసూలు చేస్తోంది. (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat)

ఇకపోతే పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత, మీకు ఒక Account ID (అకౌంట్ ఐడీ), Recovery Key (రికవరీ కీ) లభిస్తాయి. ఇవి రెండూ చాలా ముఖ్యమైనవి; కాబట్టి వీటిని పాస్‌వర్డ్ మేనేజర్‌లో భద్రపరచుకోండి. ఒకవేళ వీటిని పోగొట్టుకుంటే ఖాతాను తిరిగి పొందడం సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే ఇందులో ఫోన్ నంబర్‌కు సంబంధించిన బ్యాకప్ సదుపాయం ఉండదు.

మరి ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారుల కోసం ఏముంది?: ఇప్పటికే సిగ్నల్‌లో ఉన్న వినియోగదారులకు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న నంబర్ హైడ్ చేసే ఆప్షన్, యూజర్ నేమ్ ఫీచర్ రెండూ యథావిధిగానే కొనసాగుతాయి. ఇందులో యూజర్ నేమ్ ద్వారా నంబర్ చెప్పకుండా ఇతరులతో మాట్లాడవచ్చు. తాజాగా అసలు నంబరే అవసరం లేని కొత్త విధానాన్ని సిగ్నల్ తీసుకొచ్చింది.

ఎడమ వైపు కింద ఉన్న
ఎడమ వైపు కింద ఉన్న "నంబర్ లేకుండా నమోదు చేసుకోండి" (Register without Number) అనే ఎంపిక కొత్తది; ఇది ఇంతకు ముందు లేదు. (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat)

అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన కీలక విషయం ఏంటంటే, ఒకే ఫోన్‌లో నంబర్ ఉన్న ఖాతా, నంబర్ లేని ఖాతా రెండింటినీ నిర్వహించడం సాధ్యం కాదు. మీకు కొత్త ఖాతా కావాలి అంటే పాత అకౌంట్​ను డిలీట్ చేయాల్సిందే.

ఫోన్ నంబర్ లేకుండా సిగ్నల్ ఖాతాను ఎలా సృష్టించుకోవాలి?:

  • సిగ్నల్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. పాత ఖాతా ఉంటే డిలీట్ చేయండి లేదా మరో ఫోన్ వాడండి.
  • రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్ లో "Register without number" పై ట్యాప్ చేయండి.
  • లాగిన్ స్క్రీన్​లో రూ.350 వన్ టైమ్ పర్చేస్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • పే బటన్​పై క్లిక్ చేసి గూగుల్ ప్లే ద్వారా పేమెంట్ చేయండి. UPI, PhonePe, Paytm ద్వారా కూడా చెల్లించవచ్చు.
  • పేమెంట్ తర్వాత వచ్చే అకౌంట్ ఐడీ (Account ID), రికవరీ కీ (Recovery Key)ని జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకోండి.
  • కావాలంటే యూజర్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా ఇతరులు మిమ్మల్ని సులభంగా కనుగొనగలరు.
  • ప్రొఫైల్ సెట్ చేసుకుంటే మీ నంబర్ లేని సిగ్నల్ ఖాతా రెడీ.

TAGGED:

SIGNAL NUMBERLESS REGISTRATION
SIGNAL ACCOUNT WITHOUT NUMBER
HOW TO CREATE SIGNAL WITHOUT NUMBER
SIGNAL WITHOUT PHONE NUMBER
SIGNAL REGISTER WITHOUT NUMBER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.