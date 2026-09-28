AIపై కేవలం స్వీయ నియంత్రణ సరిపోదు- బిలియన్ మరణాలకు దారితీయవచ్చు: బిల్ గేట్స్ హెచ్చరిక
కట్టడి లేని AI వంద కోట్ల మంది మరణాలకు కారణం కాగలదని బిల్ గేట్స్ హెచ్చరించారు. కేవలం సంస్థల స్వీయ నియంత్రణ సరిపోదని తక్షణమే రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు చట్టబద్ధమైన పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు
Published : September 28, 2026 at 9:09 PM IST
Hyderabad: మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ కృత్రిమ మేధ (AI) అభివృద్ధిని నియంత్రించాలని అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు, చట్ట అమలు సంస్థలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సాంకేతికతను అదుపు చేయకుండా వదిలేస్తే "వంద కోట్ల మంది మరణాలకు" కారణం కాగలదని ఆయన హెచ్చరించారు. సెప్టెంబర్ 27, ఆదివారం NBC 'మీట్ ది ప్రెస్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో గేట్స్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా "స్వీయ నియంత్రణ సరిపోతుందని ఎవరూ అనుకోవడం లేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
AIకి ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు, పర్యవేక్షణ ఉండాలనే అంశంపై జరిగే చర్చలో రాజకీయ నాయకులు, చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారులు భాగస్వాములు కావాలని ఆయన అన్నారు. ఈ చర్యలు ఐచ్ఛికం కాకుండా చట్టపరంగా తప్పనిసరి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
పరిశ్రమకు అయ్యే ఖర్చును ఒక రకమైన "ఓవర్ హెడ్"గా, అంటే సాధారణ వ్యాపార వ్యయంగా గేట్స్ అభివర్ణించారు. దీనివల్ల AI సంస్థలకు కాస్త పని పెరుగుతుందే తప్ప, వాటి పురోగతికి ఏ విధంగానూ ఆటంకం కలగదని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇంటర్వ్యూలో మరో భాగంలో, NBC ముందుగానే విడుదల చేసిన వీడియోలో గేట్స్ తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. తప్పుడు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి AI వెళితే అది వంద కోట్ల మంది మరణానికి దారితీసే పరిణామాలకు కారణమయ్యేంత శక్తివంతంగా మారుతుందని అన్నారు.
"దురుద్దేశం ఉన్న వ్యక్తులు అత్యాధునిక AI సాధనాలను వాడటం కంటే ప్రమాదకరమైన ఆయుధం మరొకటి లేదు" అని పేర్కొన్నారు. ఇటీవలి నెలల్లో ఇతర సాంకేతిక, రాజకీయ ప్రముఖుల హెచ్చరికలకు ఆయన వ్యాఖ్యలు అద్దం పడుతున్నాయి.
AI మరీ శక్తివంతంగా మారితే దాన్ని ఆపేందుకు 'కిల్ స్విచ్' అనే ఆలోచన గురించి కూడా గేట్స్ మాట్లాడారు. అయితే కేవలం అదొక్కటి మాత్రమే సరిపోదని ఆయన అన్నారు.
ప్రస్తుతానికి AI తనంతట తానుగా కంప్యూటర్లను ఆధీనంలోకి తీసుకుని, దాని నియంత్రణను తప్పించుకునే స్థాయికి ఇంకా చేరుకోలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కిల్ స్విచ్ల చుట్టూ జరుగుతున్న చర్చే కొందరికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంత తక్కువ ఉందో చూపిస్తోందని అన్నారు.
బిల్ గేట్స్ AI గురించి హెచ్చరించడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. 2026 ఆగస్టులో ఆయన తన "గేట్స్ నోట్స్" బ్లాగులో దాదాపు 6,000 పదాలతో ఒక వ్యాసం రాశారు. అందులో AI వల్ల పెద్ద ఎత్తున తలెత్తే తీవ్ర ప్రమాదాల గురించి హెచ్చరించారు.
ఓపెన్ఏఐ సీఈవో శామ్ ఆల్ట్మన్, ఆంత్రోపిక్ సీఈవో డారియో అమోడై, ఎక్స్ఏఐ అధినేత ఎలాన్ మస్క్, గూగుల్ డీప్మైండ్ సీఈవో డెమిస్ హస్సాబిస్ వంటి టెక్ దిగ్గజాలు AI అభివృద్ధిని నెమ్మదింపజేయాలని పిలుపునిస్తున్న వేళ గేట్స్ తాజా వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. ఇటీవల అంతర్గత పరీక్షల్లో ఏజెంటిక్ AI అదుపు తప్పిన ఘటనతో కొత్త మోడళ్లకు శిక్షణను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఓపెన్ఏఐ కూడా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.