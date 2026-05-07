స్మార్ట్​ యుగంలో డిజిటల్ సిగ్నేచర్లు: ఇవి ఈ-డాక్యుమెంట్లను ఎలా రక్షిస్తాయి?

ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, వ్యాపార ఒప్పందాలు, ప్రభుత్వ సేవలు డిజిటలైజ్ కావడంతో ఈ-డాక్యుమెంట్లు మన రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా మారాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ-డాక్యుమెంట్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.

Securing E-Documents: How Electronic Signatures Protect Against Fraud In India's Digital Ecosystem
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 12:50 PM IST

Hyderabad: ఒకప్పుడు సంతకం అంటే పెన్ను, పేపర్. ఇప్పుడు సీన్ మారింది. బ్యాంకింగ్ నుంచి ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ వరకు, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ నుంచి ఈ-టెండర్ల వరకు అన్నీ డిజిటల్. ప్రస్తుతం ఈ-డాక్యుమెంట్లే కింగ్. వీటికి లీగల్ వ్యాలిడిటీ ఇచ్చేది డిజిటల్ సిగ్నేచర్. ఇది ఈ-డాక్యుమెంట్ల దుర్వినియోగాన్ని కూడా అడ్డుకుంటుంది. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.

అసలేంటీ ఈ-డాక్యుమెంట్?: సాధారణ PDFలా కాకుండా, ఈ-డాక్యుమెంట్ అనేది మెషిన్ రీడబుల్ ఫైల్. ఇవి సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా ప్రాసెస్ అవుతాయి. రికార్డ్ కీపింగ్, కాంట్రాక్టులు, అధికారిక ఫైలింగ్‌లలో ఇప్పుడు దీనిని విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు.

అయితే ఈ-డాక్యుమెంట్లు సమయాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు ప్రాసెసింగ్‌ను వేగవంతం చేసినప్పటికీ, వీటితో ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంది. ఈ-డాక్యుమెంట్ల వాడకం పెరగడంతో ఫోర్జరీ, ట్యాంపరింగ్, ఐడెంటిటీ తెఫ్ట్ రిస్క్ కూడా పెరిగింది. అయితే ఇటువంటి పరిస్థితులలో డిజిటల్ సిగ్నేచర్లు మనకు రక్షణ కల్పిస్తాయి. ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డుల దుర్వినియోగం నుంచి వ్యక్తులు, వ్యాపారాలను రక్షించడానికి ఒక భద్రతా పొరను అందిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్, MCA సబ్మిషన్లు, ఈ-టెండర్లు, రెంటల్ అగ్రిమెంట్లు, ఎంప్లాయ్‌మెంట్ కాంట్రాక్టులకు డిజిటల్ సిగ్నేచర్లు తప్పనిసరిగా మారాయి.

డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఎలా పని చేస్తుంది?: డిజిటల్ సిగ్నేచర్ లేదా ఇ-సైన్ అనేది, చేతితో రాసిన సంతకాలకు చట్టబద్ధమైన ఒక డిజిటల్ ప్రత్యామ్నాయం. అంటే చేతి సంతకానికి లీగల్ ఆన్‌లైన్ వెర్షన్ అన్నమాట. అయితే ఇది కేవలం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మార్క్ కాదు, ఒక యూనిక్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్ కీ తో లింక్ అయి ఉంటుంది. ఇది సురక్షితమైన, ధృవీకరించదగిన ఆడిట్ ట్రెయిల్‌ను సృష్టిస్తుంది. దీనివల్ల సంతకం చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ పత్రాన్ని తారుమారు చేయడం చాలా కష్టం.

దీనిపై సీనియర్ సీఏ రాకేశ్ చటర్జీ మాట్లాడుతూ.. "డిజిటల్ సిగ్నేచర్ వేసిన తర్వాత అధికారిక ఈ-రికార్డులు సాధారణంగా PDF లాంటి ఫార్మాట్లలో లాక్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత కంటెంట్‌లో ఏ చిన్న మార్పు చేసినా సిగ్నేచర్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది, ఇందుకోసం మళ్లీ సంతకం చేయాల్సిందే. దీనివల్ల ఈ-డాక్యుమెంట్ ఇంటిగ్రిటీ సేఫ్​గా ఉంటుంది. ఎవరైనా మార్పులు చేస్తే వెంటనే తెలిసిపోతుంది" అని వివరించారు.

భారతదేశంలో డిజిటల్ సిగ్నేచర్లు IT Act 2000 నిర్దేశించిన ఎన్‌క్రిప్షన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌కు లోబడి ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్లు పనిచేస్తాయి. డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికెట్ అనేది సంతకం చేసే వ్యక్తికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ప్రైవేట్ కీ తో క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని కరెస్పాండింగ్ పబ్లిక్ కీ తో వెరిఫై చేస్తారు. అంటే సీక్రెట్ ప్రైవేట్ కీ తో సంతకం, పబ్లిక్ కీ తో వెరిఫికేషన్ అన్నమాట.

ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే, డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది ఆన్‌లైన్ డాక్యుమెంట్‌కు వేసే ట్యాంపర్-ప్రూఫ్ సీల్ లాంటిది. ఆ డాక్యుమెంట్‌పై సంతకం చేసింది ఎవరో నిర్ధారించే ఆథెంటిసిటీ, సంతకం చేసిన తర్వాత ఒక్క అక్షరం కూడా మారలేదని హామీ ఇచ్చే డేటా ఇంటిగ్రిటీ, ఒకవేళ తప్పు జరిగితే బాధ్యత ఎవరిదో తేల్చే అకౌంటబిలిటీ- ఈ మూడింటిపై భరోసా ఇస్తుంది. సిగ్నేచర్ ట్రేస్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి సంతకం చేసిన తర్వాత దీనిలో మార్పులకు ఆస్కారం ఉండదు. ఇంకా సంతకం ఒరిజినలేనా, సైన్ చేసింది డాక్యుమెంట్‌లో ఉన్న వ్యక్తేనా అని నిర్ధారించే వ్యవస్థలు సాఫ్ట్‌వేర్‌లో అంతర్నిర్మితంగా ఉంటాయని చటర్జీ పేర్కొన్నారు.

డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్​ను పొందడం ఎలా?: వ్యక్తులు, సంస్థలు కూడా డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికెట్ (DSC) పొందవచ్చు. కంట్రోలర్ ఆఫ్ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీస్ (CCA) నియంత్రణలో ఉండే లైసెన్స్‌డ్ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీల నుంచి దీన్ని తీసుకోవాలి. సాధారణంగా DSC ఒకటి నుంచి మూడేళ్ల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. సర్టిఫికెట్ వర్గం, వాలిడిటీ పీరియడ్‌ను బట్టి దీని కోసం సాధారణంగా రూ. 1,000 నుంచి రూ. 3,000 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.

DSC తీసుకోవాలంటే పాన్, ఆధార్, KYC వివరాలు సమర్పించాలి. వీడియో లేదా ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారుని ఐడెంటిటీ, అడ్రస్​ను తప్పనిసరిగా చెక్ చేస్తారు. అయితే KYC ప్రాసెస్ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ, సర్టిఫికెట్ వర్గాన్ని బట్టి మారవచ్చు.

ప్రముఖ DSC ప్రొవైడర్లు: eMudhra, Protean eGov Technologies, CDSL Ventures, CSC e-Governance Services India.

ఇక్కడ గమనించాల్సి అత్యంత కీలకమైన విషయం ఏంటంటే, DSCలు ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్ల ఆథెంటిసిటీని నిర్ధారించడంలో సహాయపడినప్పటికీ, అన్ని వ్యక్తిగత లీగల్ డాక్యుమెంట్లను డిజిటల్‌గా సంతకం చేయలేం. వీలునామాలు, సేల్ డీడ్‌లు, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, ట్రస్ట్ డీడ్‌లు వంటి కొన్ని కేటగిరీలను చట్టపరంగా మినహాయించారు. అంటే ఈ తరహా లీగల్ డాక్యుమెంట్లకు డిజిటల్ సైన్ చెల్లదు.

చట్టప్రకారం ఆన్‌లైన్ ఫైలింగ్ తప్పనిసరైన డాక్యుమెంట్లకే ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్లను ఎక్కువగా వాడతారని రాకేశ్ చటర్జీ వివరించారు. చాలావరకు అధికారిక ఫైలింగ్‌లలో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఎప్పుడు తప్పనిసరి అనేది చట్టమే నిర్దేశిస్తుంది. ఉదాహరణకు, నాన్-ఆడిట్ అసెసీ దాఖలు చేసిన ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్‌(ITR)ను ఆధార్ OTPతో లేదా సంతకం చేసిన ఫిజికల్ కాపీని CPC (సెంట్రలైజ్డ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్)కు పంపడం ద్వారా ధృవీకరించవచ్చు. అయితే ఆడిటెడ్ సంస్థలు మాత్రం వ్యాలిడ్ DSCతోనే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

అసెసీ అంటే?: ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 ప్రకారం, అసెస్సీ (Assessee) అంటే ఆదాయపు పన్ను లేదా ప్రభుత్వానికి మరేదైనా ఇతర మొత్తాన్ని (పెనాల్టీ లేదా వడ్డీ వంటివి) చెల్లించడానికి చట్టపరంగా బాధ్యత వహించే వ్యక్తి.

'అప్రమత్తంగా లేకుంటే అవుట్': ఈ-డాక్యుమెంట్ల దుర్వినియోగాన్ని ఈ-సిగ్నేచర్లు అడ్డుకుంటాయి. అయితే DSC టోకెన్‌ను దుర్వినియోగం చేసే ప్రమాదం ఉందని ఛటర్జీ హెచ్చరిస్తున్నారు. సంతకం చేసిన ఫైల్‌ను మార్చకుండానే, సిగ్నేచర్ టోకెన్​ను తప్పుగా వాడి మోసం చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

"డిజిటల్ సిగ్నేచర్ దాని యజమాని నియంత్రణలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ డిజిటల్ సంతకం దుర్వినియోగం అయిందని ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా, వెంటనే పాస్‌వర్డ్‌ను మార్చేసుకోవాలి" అని చటర్జీ సూచించారు. "డిజిటల్ సిగ్నేచర్ కీ సాధారణంగా ఒక ఫిజికల్ టోకెన్ లేదా USB డ్రైవ్‌లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ డివైజ్ లేదా పాస్‌వర్డ్‌ను ఇతరులతో పంచుకోవడం అంత మంచిది కాదు. ఒకసారి ఇతరులకు యాక్సెస్ లభించిందంటే, అసలు హోల్డర్‌కు తెలియకుండానే డిజిటల్ సిగ్నేచర్‌ను దుర్వినియోగం చేసే ప్రమాదం ఉంది" అని హెచ్చరించారు.

దుర్వినియోగమయితే ఏం చేయాలి?: డిజిటల్ సిగ్నేచర్ దుర్వినియోగం అయిందని తెలిస్తే, వెంటనే దానిని సస్పెండ్/రివోక్ చేయాలి. అనంతరం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి దుర్వినియోగాన్ని అధికారికంగా నమోదు చేయించాలి.

JSA అడ్వకేట్స్ అండ్ సాలిసిటర్స్ పార్ట్‌నర్ రచనా రౌత్రే ప్రకారం, ఇలాంటి కేసుల్లో మొదటి కీలక అడుగు సాక్ష్యాలను భద్రపరచడం. "మోసం జరిగిందని ప్రూవ్ చేయడానికి సహాయపడే స్క్రీన్‌షాట్లు, ఇమెయిల్స్, మెసేజ్‌లు, ఇతర కమ్యూనికేషన్లను వెంటనే సేవ్ చేసుకోవాలి. టైమ్‌స్టాంప్‌లు, పంపినవారి వివరాలు, లింక్‌లు వంటి ఇతర సమాచారాన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి" అని ఆమె అన్నారు.

"ఈ మోసం కారణంగా డబ్బు ఇప్పటికే బదిలీ అయి ఉంటే, బాధితులు వెంటనే బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థకు తెలియజేసి, ఆ లావాదేవీని స్తంభింపజేయాలని లేదా నిలిపివేయాలని కోరాలి. అలాగే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి" అని సూచించారు. అదనంగా డిజిటల్ ఐడెంటిటీ చోరీ లేదా ఇంపర్సనేషన్ (వేరొకరిలా నటిస్తూ మోసగించడం) వంటి కేసులలో, తమ వద్ద ఉన్న సాక్ష్యాలతో సైబర్ క్రైమ్ సెల్‌ను ఆశ్రయించి తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రౌత్రే జోడించారు.

