మారుతి నుంచి బయోగ్యాస్ మోడల్- ఇక పెట్రోల్, డీజిల్, CNGలకు బై-బై చెప్పేయండి!
మారుతి సుజుకి "విక్టోరిస్"లో కొత్త వెర్షన్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 22, 2025 at 4:08 PM IST
Hyderabad: దేశంలో అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి మాస్టర్ ప్లాన్తో వస్తోంది. కంపెనీ ఇటీవల తీసుకొచ్చిన విక్టోరిస్ అద్భుతమైన ప్రజాదరణను పొందగా ఇప్పుడు దీనిలో కొత్త ఫ్యూయెల్ ఆప్షన్ (బయో-గ్యాస్)ను పరిచయం చేసేందుకు రెడీ అయింది. దీంతో పెట్రోల్ ధరల భారం నుంచి వినియోగదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించనుంది.
విక్టోరిస్ కొత్త బయో-గ్యాస్ వెర్షన్ లాంఛ్ ప్రణాళికలు: మారుతి సుజుకి మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్లో "విక్టోరిస్" మోడల్ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. తమ బ్రాండ్ అత్యంత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో అభివృద్ధి చేసిన వాహనం ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది కొన్ని వారాల్లోనే 25,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్లను పొందిందని పేర్కొంది. దీంతో ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని కంపెనీ సేల్స్ను మరింత పెంచుకునేందుకు ఈ విక్టోరిస్లో కొత్తగా బయో-గ్యాస్ వెర్షన్ను విడుదల చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
విక్టోరిస్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు: ప్రస్తుతం విక్టోరిస్ మార్కెట్లో డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లతో పాటు మూడు ఇంజిన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది. అవి:
- 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్
- CNG-ఆధారిత డ్యూయల్-ఫ్యూయల్ ఆప్షన్
- మూడవది టయోటా నుంచి తీసుకొచ్చిన 1.5-లీటర్ పెట్రోల్-ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్
ఇప్పుడు వీటితో పాటు కంపెనీ బయో-గ్యాస్ వెర్షన్ రూపంలో నాలుగో ఇంధన ఎంపికను తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ బయోగ్యాస్ SUV ట్రయల్స్ కూడా చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇది వినియోగదారులకు మరిన్ని ఎంపికలను అందిస్తుంది.
జపాన్ మొబిలిటీ షోలో ప్రదర్శన: రష్లైన్ నివేదిక ప్రకారం విక్టోరిస్ SUV బయోగ్యాస్ వెర్షన్ 2025లో జరిగే జపాన్ మొబిలిటీ షోలో ప్రదర్శించనున్నారు. కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ (CBG)పై నడిచే ఈ వెర్షన్.. టాటా, హ్యుందాయ్ వంటి కంపెనీలు అందించే డ్యూయల్-సిలిండర్ టెక్నాలజీకి కఠినమైన సవాలును ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మారుతి విక్టోరిస్లో అండర్-బాడీ CNG స్టోరేజ్ ట్యాంక్ను ప్రవేశపెడుతుంది. దీంతో వినియోగదారులు ఫ్యూయెల్ కెపాసిటీని పొందడమే కాకుండా బూట్ స్పేస్ను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ కొత్త మోడల్ 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ K15 నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్తో కూడా వస్తుంది. ఇక బయోగ్యాస్ పూర్తిగా దహనమయ్యేలా నిర్ధారించేందుకు ఇంజిన్లో కొన్ని యాంత్రిక మార్పులు చేసినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది.
ఏంటీ CBG?: ఇది ఒక పునరుత్పాదక ఇంధనం. దీన్ని మళ్లీ మళ్లీ, తక్కువ సమయంలోనే ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేయడం ద్వారా వాయు కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణలో తోడ్పడుతుంది. ఈ బయోగ్యాస్ వెర్షన్.. విక్టోరిస్ CNGని పోలి ఉన్నప్పటికీ కంపెనీ దీనిని భారతదేశంలో ప్రత్యేక మోడల్గా విడుదల చేసే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతానికి ఈ విక్టోరిస్ బయోగ్యాస్ (CBG) మోడల్ను 2025 జపాన్ మోటార్ షోలో పనిచేసే ప్రొటోటైప్గా మాత్రమే ప్రదర్శించనున్నారు. ఆ తర్వాత దీని మాస్ ప్రొడక్షన్లో అడుగుపెట్టనున్నారు.