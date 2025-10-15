శాంసంగ్ మూహన్ XR హెడ్సెట్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- టీజర్ చూశారా?
శాంసంగ్ ప్రాజెక్ట్ మూహన్: XR హెడ్సెట్ లాంఛ్ తేదీ, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : October 15, 2025 at 1:51 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న "XR హెడ్సెట్ ప్రాజెక్ట్ మూహన్" లాంఛ్ తేదీ ఎట్టకేలకూ వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ను కంపెనీ రిలీజ్ చేసింది. వరల్డ్స్ వైడ్ ఓపెన్ గెలాక్సీ ఈవెంట్లో శాంసంగ్ ఈ "XR హెడ్సెట్"ను విడుదల చేయనుంది. దీనిపై పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
వరల్డ్స్ వైడ్ ఓపెన్ ఈవెంట్ డేట్ ఫిక్స్: శాంసంగ్ తన XR హెడ్సెట్ ప్రాజెక్ట్ మూహన్ను లాంఛ్ చేయడానికి "వరల్డ్స్ వైడ్ ఓపెన్" గెలాక్సీ ఈవెంట్ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఈవెంట్ అక్టోబర్ 21న రాత్రి 10:00 గంటలకు ET (అంటే భారతదేశంలో అక్టోబర్ 22న ఉదయం 7:30 గంటలకు) జరుగుతుంది. మీరు ఈ ఈవెంట్ను శాంసంగ్ వెబ్సైట్ లేదా యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా చూడవచ్చు.
💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025
Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y
గూగుల్, క్వాల్కమ్ సహకారం: శాంసంగ్ XR హెడ్సెట్ 'ఆండ్రాయిడ్ XR' ప్లాట్ఫామ్పై నడుస్తుంది. గూగుల్ ఇటీవలే ఈ 'ఆండ్రాయిడ్ XR' ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను ప్రకటించింది. ఇది సాధారణ సాధారణ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంటిది కాదు. ఇది నెక్ట్స్ జనరేషన్ కంప్యూటింగ్ కోసం రూపొందించిన పూర్తిగా కొత్త ఓఎస్. దీన్ని AI, AR, VR హెడ్సెట్స్, స్మార్ట్గ్లాసెస్ కోసం రూపొందిస్తున్నారు.
ప్రధానంగా ఇందులో గూగుల్ 'జెమినీ AI' పనిచేస్తుంది. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ XR డివైజ్లను మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా చేస్తుంది. దీంతో దీని సామర్థ్యాలు ఈ డివైజ్లను మించి ఉంటాయి. ఇది ఆడియో, వీడియోలను క్యాప్చర్ చేయగలదు. అలాగే క్రియేట్ చెయ్యగలదు. ఇలా ఇది హెడ్సెట్లు, గ్లాసెస్లను మరింత స్పష్టంగా ఉపయోగకరంగా చేస్తుంది. దీనిపై గూగుల్ 2013 నుంచి పనిచేస్తోంది.
ఇక ఈ 'ఆండ్రాయిడ్ XR'ను మొదటిసారిగా శాంసంగ్ 'ప్రాజెక్ట్ మూహన్' హెడ్సెట్లో తీసుకురానున్నారు. ఇది VR, ఇమ్మెర్సివ్ కంటెంట్ రెండింటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 'ప్రాజెక్ట్ మోహన్' అనేది 'మెటా క్వెస్ట్ 3', 'యాపిల్ విజన్ ప్రో' హెట్సెట్ల మిక్సింగ్ ప్రొడక్ట్. క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ XR2+ Gen 2 ద్వారా ఆధారితమైన ఈ హెడ్సెట్ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ల కోసం USB-C సపోర్ట్తో ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
ఇకపోతే శాంసంగ్ తన XR హెడ్సెట్ ప్రాజెక్ట్ మూహన్ను రోజువారీ జీవితానికి మరింత ఇమ్మెర్సివ్ అనుభవాన్ని అందించే ఉత్పత్తిగా అభివర్ణించింది. ప్రాజెక్ట్ మూహన్ అనే ఈ శాంసంగ్ XR హెడ్సెట్ను 2024లో విక్టోరియా సాంగ్ అనే జర్నలిస్ట్ పరీక్షించారు. ఇప్పుడు దాదాపు ఒక సంవత్సరం తర్వాత శాంసంగ్ దీనిని ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
దీని లాంఛ్ టైమింగ్ను పరిశీలిస్తే, ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ అతిపెద్ద కాంపిటీటర్ యాపిల్ కూడా అదే సమయంలో తన "విజన్ ప్రో హెడ్సెట్" కొత్త వెర్షన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇందులో ఫాస్టెస్ట్ చిప్ను అందించనున్నారు. FCC ఫైలింగ్లలో కొత్త "విజన్ ప్రో" పరికరం కూడా కనిపించింది. కానీ యాపిల్ ఇప్పుడు హెడ్సెట్లను దాటి స్మార్ట్గ్లాసెస్పై దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.
దీని అర్థం శాంసంగ్ ప్రాజెక్ట్ మూహన్ నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త 'XR హెడ్సెట్'.. 'యాపిల్ విజన్ ప్రో'తో పోటీ పడగలదు. ఇది రెండు సోనీ 1.3-అంగుళాల 4K OLED ఆన్ సిలికాన్ డిస్ప్లే ప్యానెల్లు, క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ XR2+ Gen 2 చిప్సెట్తో వస్తుంది.
|Feature / Specification
|Details / Rumors
|Event Focus
|More hardware details may be revealed at this event
|Display
|Sony is rumored to use two 1.3-inch 4K OLED on silicon panels
|Processor (SoC)
|Equipped with Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2
|Project codename
|Project Moohan
|Weight
|It is said to be 2 to 3 ounces lighter than Apple's headset