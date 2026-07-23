ETV Bharat / technology

ఫోల్డబుల్ మార్కెట్‌లో శాంసంగ్ హవా- యాపిల్ ఎంట్రీతో సమీకరణాలు మారే ఛాన్స్: కౌంటర్‌పాయింట్

ఫోల్డబుల్ మొబైల్ రంగంలో 2026 వరకు శాంసంగ్ అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోనుందని కౌంటర్‌పాయింట్ తెలిపింది. అయితే యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ మార్కెట్ సమీకరణాలను పూర్తిగా మార్చగలదని నివేదిక వెల్లడించింది.

Samsung To Retain Foldable Leadership, But Apple May Disrupt Market With Its First Fold Phone: Counterpoint
Samsung To Retain Foldable Leadership, But Apple May Disrupt Market With Its First Fold Phone: Counterpoint (Image Credit: YouTube/ Front Page Tech)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గ్లోబల్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్ భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించనుంది. కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ సంస్థ వెల్లడించిన తాజా అంచనాల ప్రకారం, 2026 నాటికి ఈ మార్కెట్ ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 21 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయనుంది. ప్రీమియం బుక్-స్టైల్ డివైజ్‌లు, బలమైన ఉత్పత్తి పోటీ, ఫోల్డబుల్ విభాగంలోకి యాపిల్ ఎంట్రీ ఇవ్వనుండటమే ఈ భారీ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలు కానున్నాయని మార్కెట్ పరిశోధన సంస్థ పేర్కొంది.

సెప్టెంబర్ 2026లో యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్?: టెక్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, యాపిల్ సంస్థ తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సెప్టెంబర్ 2026లో లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max) మోడళ్లతో పాటు మార్కెట్లోకి రానుంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ రాకతో స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 18, ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 (iPhone Air 2), ఐఫోన్ 18ఇ (iPhone 18e) మోడళ్ల లాంఛ్ 2027 వసంతకాలానికి (Spring) వాయిదా పడనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మార్కెట్లో శాంసంగ్, హువాయ్ హవా: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ (Samsung) నిన్ననే (జులై 23న) తన కొత్త తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఇందులో వైడర్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ (వెడల్పైన స్క్రీన్) కలిగిన డివైజ్‌తో పాటు, కవర్ డిస్‌ప్లేపైనే పూర్తి ఫంక్షనాలిటీని అందించే ఫ్లిప్ ఫోన్ కూడా ఉన్నాయి.

ప్రస్తుత మార్కెట్ వాటాను పరిశీలిస్తే:

  • శాంసంగ్: ఫోల్డబుల్ విభాగంలో 40 శాతం మార్కెట్ షేర్‌తో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
  • హువాయ్ (Huawei): 30 శాతం మార్కెట్ వాటాతో శాంసంగ్ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచింది.

2026 నాటికి శాంసంగ్ తిరుగులేని అగ్రగామిగా కొనసాగుతుందని 'కౌంటర్‌పాయింట్' అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ, యాపిల్ కూడా ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించనుండటంతో ఫోల్డబుల్ మార్కెట్ ప్రస్తుత పరిస్థితులకు భిన్నంగా మారే అవకాశం ఉంది.

2026 నాటికి ఫోల్డబుల్ ఫోన్​ల మార్కెట్ ఏటా 21 శాతం వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే అదే సమయంలో శాంసంగ్ వాటా 32 శాతానికి తగ్గుతుందని, 25 శాతం వాటాతో యాపిల్ రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇక హువావే వాటా 24 శాతానికి తగ్గి మూడో స్థానానికి పడిపోవచ్చని అంచనా.

Foldable market 2025 vs 2026 (forecast) as per Counterpoint Research
Foldable market 2025 vs 2026 (forecast) as per Counterpoint Research (Image Credits: Counterpoint)

ఇతర కంపెనీల మార్కెట్ వాటా కూడా తగ్గుతుందని కౌంటర్‌పాయింట్ అంచనా వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మోటరోలా వాటా ప్రస్తుతం ఉన్న 12 శాతం నుంచి 8 శాతానికి, హానర్ వాటా 7 శాతం నుంచి 3 శాతానికి తగ్గుతాయని, అలాగే ఇతర తయారీదారుల ఉమ్మడి వాటా కూడా 11 శాతం నుంచి 8 శాతానికి పడిపోతాయని భావిస్తున్నారు. విడిభాగాల కొరత కారణంగా ప్రత్యర్థి సంస్థలు తమ ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను తగ్గించుకుంటున్న తరుణంలో, యాపిల్ మాత్రం ఇటీవల తన ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిని పెంచిన విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ అంచనాలు సహేతుకంగానే కనిపిస్తున్నాయి.

యాపిల్ రాక ఫోల్డబుల్ మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, చైనా దేశీయ మార్కెట్‌లో హువావే బలమైన ఉనికిని కౌంటర్‌పాయింట్ హైలైట్ చేసింది. మరోవైపు, కొత్తగా 'వైడర్ బుక్-స్టైల్' డిజైన్‌తో శాంసంగ్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నివేదిక ప్రకారం, ఏఐ (AI) ఫీచర్లు కేవలం చాట్-ఆధారిత సంభాషణలకే పరిమితం కాకుండా రోజువారీ పనివిధానంలోకి విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, ఈ కొత్త డిజైన్ మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకోవచ్చు.

ఫోల్డబుల్ మార్కెట్ పరిస్థితులపై కౌంటర్‌పాయింట్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ లిజ్ లీ మాట్లాడుతూ, "2026 సంవత్సరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌కు ఒక కొత్త టర్నింగ్ పాయింట్ కానుంది" అని పేర్కొన్నారు.

యాపిల్ ఎంట్రీతో ఫోల్డబుల్ ఫోన్లపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరుగుతుందని, ప్రీమియం ఫోన్ల ప్రమాణాలు మారుతాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఉత్పత్తి నాణ్యత, మార్కెట్ విస్తరణ, యూజర్ ఎక్స్​పీరియన్స్​లో శాంసంగ్‌కు స్పష్టమైన ఆధిక్యత ఉందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, శాంసంగ్ కొత్త ఫోల్డ్ ఫోన్ వైడర్ డిజైన్‌తో రావడం వల్ల వినియోగం మరింత సులభతరం అవుతుందని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యంగా ఒకే స్క్రీన్‌పై ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు చేసుకోవడానికి, పనుల పురోగతిని చూసుకోవడానికి, వేర్వేరు యాప్స్‌లో AI ఫీచర్లను ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని జోడించారు.

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY Z FOLD8
FOLDABLE SMARTPHONE MARKET
APPLE FOLD VS SAMSUNG FOLD
APPLE FOLD
SAMSUNG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.