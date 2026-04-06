నిలిచిపోతున్న శాంసంగ్ మెసెజింగ్ సేవలు- వినియోగదారులు ఇప్పుడు చేయాలంటే?
ఫ్యాన్-ఫేవరెట్ శాంసంగ్ మెసెజెస్ యాప్ సేవలు మరికొన్ని రోజుల్లో నిలిచిపోతున్నాయి. దీనికి ప్రత్యమ్నాయంగా "గూగుల్ మెసేజెస్"కు మారాలని సూచిస్తూ శాంసంగ్ ఒక స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడెన్స్ను అందించింది
Published : April 6, 2026 at 5:29 PM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కంపెనీ జులై 2026 నాటికి అమెరికాలో తన సొంత మెసేజెస్ యాప్ను మూసివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనికి ప్రత్యమ్నాయంగా "గూగుల్ మెసేజెస్"కు మారాలంటూ వినియోగదారులకు సూచిస్తోంది. గడువు పూర్తయిన తర్వాత యాప్ పనిచేయడం ఆగిపోతుందని పేర్కొంటూ, శాంసంగ్ ఒక "సేవా నిలిపివేత ప్రకటన" (End of Service Announcement) ద్వారా ఈ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది.
ఈ మార్పు శాంసంగ్ మెసెజింగ్ విధానంలో ఒక కీలకమైన పరివర్తనను సూచిస్తుంది. మరింత స్థిరమైన ఆండ్రాయిడ్ అనుభవాన్ని అందించే దిశగా, శాంసంగ్ తన సొంత యాప్ నుంచి వైదొలిగి, గూగుల్ ప్లాట్ఫారమ్తో మరింత సన్నిహితంగా మమేకమవుతోంది. గూగుల్ మెసేజెస్ను డిఫాల్ట్ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంచుతూ, ఈ మార్పు ప్రక్రియలో శాంసంగ్ తన వినియోగదారులకు మార్గనిర్దేశం కూడా చేస్తోంది.
నిలిచిపోనున్న శాంసంగ్ మెసెజెస్ యాప్ సేవలు: గడువు ముగిసిన తర్వాత, "శాంసంగ్ మెసెజెస్" యాప్ సేవలు పూర్తిగా నిలిచిపోనున్నాయి. దీంతో వినియోగదారులు ఇకపై దాని ద్వారా మెసెజ్లను పంపించలేరు. అయితే అత్యవసర సేవలు లేదా పరికరంలో ప్రీ-డిఫైన్డ్ సంప్రదింపులకు (Emergency Contacts) మాత్రం దీని నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. జులై 2026 తర్వాత, ఈ యాప్ గెలాక్సీ స్టోర్ నుంచి కూడా అదృశ్యమవుతుంది. అంటే ఇక అప్పట్నుంచి దీనిని మళ్లీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కూడా సాధ్యం కాదు.
శాంసంగ్ ఇప్పటికే దీని యాక్సెస్ను పరిమితం చేయడం ప్రారంభించింది. ఉదాహరణకు, "గెలాక్సీ S26" వంటి సరికొత్త పరికరాల వినియోగదారులు ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోలేరు. ఈ మార్పు ప్రధానంగా ఆండ్రాయిడ్ 12 లేదా ఆపై వెర్షన్లతో పనిచేసే గెలాక్సీ పరికరాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే, ఆండ్రాయిడ్ 11 లేదా దానికంటే మునుపటి వెర్షన్లు కలిగిన పాత పరికరాలపై మాత్రం దీని ప్రభావం ఉండదు.
ప్రత్యమ్నాయంగా గూగుల్ మెసెజెస్: మెసేజింగ్ సేవలను ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగించడానికి, "గూగుల్ మెసెజెస్"కు మారాలంటూ శాంసంగ్ వినియోగదారులను కోరుతోంది. తన అధికారిక ప్రకటనలో, "గూగుల్ మెసెజెస్"ను తమ డిఫాల్ట్ SMS యాప్గా ఎంచుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు తమ మెసేజింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలంటూ పేర్కొంది.
ఈ మార్పును మరింత సులభతరం చేయడానికి, శాంసంగ్ తన వినియోగదారుల కోసం యాప్లోని నోటిఫికేషన్లు, సూచనలతో కూడిన ఒక స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడెన్స్ను కూడా అందించింది. ఆండ్రాయిడ్ 14 లేదా ఆపై వెర్షన్లతో పనిచేసే పరికరాలలో, ఈ మార్పిడి పూర్తయిన వెంటనే "గూగుల్ మెసెజెస్" యాప్ ఐకాన్ ఆటోమేటిక్గా హోమ్ స్క్రీన్ డాక్లోకి మారవచ్చు.
గూగుల్ మెసెజెస్కు మారడం ఎలా?:
- ఇందుకోసం మీ డివైజ్లో "Google Messages" యాప్ను తెరవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- మీరు యాప్ను మొదటిసారి తెరిచినప్పుడు, "To use Messages, make it your default SMS app" అనే ఒక మెసెజ్ కనిపిస్తుంది.
- ఇప్పుడు "Set default SMS app" బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- అనంతరం "Google Messages"ను ఎంచుకోండి. Google Messages అనేది నీలం రంగు సంభాషణ బుడగ(Conversation Bubble)తో కూడిన తెలుపు రంగు చిహ్నం.
- ఇప్పుడు "Set as default" పై క్లిక్ చేయండి.
- అంతే ఇక "Google Messages" మీ డిఫాల్ట్ మెసేజింగ్ యాప్గా మారుతుంది.