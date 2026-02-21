ఇప్పుడు 'బిక్స్బై' మరింత స్మార్ట్- ఫోన్తో మాట్లాడటం, నియంత్రించడం గతంలో కంటే ఈజీ
శాంసంగ్ వన్ UI 8.5 బీటా ప్రోగ్రామ్తో కొత్త సంభాషణా పరికర ఏజెంట్ బిక్స్బైని విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ఫోన్తో మాట్లాడటం, నియంత్రించడం గతంలో కంటే సులభం అవుతుంది.
Published : February 21, 2026 at 4:44 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తన వర్చువల్ అసిస్టెంట్ "బిక్స్బై" కొత్త, స్మార్ట్ వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ అప్డేట్ వన్ UI 8.5 బీటా వెర్షన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, ఎందుకంటే ఫోన్తో మాట్లాడటం, నియంత్రించడం ఇప్పుడు గతంలో కంటే సులభం అవుతుంది.
కొత్త బిక్స్బై ఇప్పుడు మనుషుల సంభాషణలను బాగా అర్థం చేసుకోగలదని శాంసంగ్ చెబుతోంది. వినియోగదారులు ఇకపై సెట్టింగ్ కచ్చితమైన కమాండ్ను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ఫోన్లోని మెనూల కోసం వెతకాల్సిన పని ఉండదు. మీరు మీ సహజమైన భాషలో దానికి చెబితే దానంతట అదే సెట్టింగ్స్ను మార్చుకుంటుంది. ఉదాహరణకు "నా స్క్రీన్ను ఆఫ్ అవ్వకుండా చూడు" అని సాధారణమైన భాషలో చెబితే ఇందుకోసం ఏ సెట్టింగ్లోకి వెళ్లాలో గుర్తించి సెట్ చేసుకుంటుంది.
Samsung Introduces the New Bixby in One UI 8.5https://t.co/mTHzYgCImy— Samsung Electronics (@Samsung) February 19, 2026
అదేవిధంగా, ఫోన్ స్క్రీన్ జేబులో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆన్లో ఉంటుంది అని అడిగితే, ఇది ఇప్పుడు మీకు సరైన సెట్టింగ్లను చూపించడం ద్వారా పాకెట్ స్క్రీన్ సమస్యలకు పరిష్కారాలను సూచిస్తుంది. ఇది ట్రయల్, ఎర్రర్ ఇబ్బందిని గణనీయంగా తొలగిస్తుంది.
ఈ కొత్త అప్డేట్ బిక్స్బైలో రియల్-టైమ్ వెబ్ సెర్చ్ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా సమాచారం కోసం శోధించడానికి వినియోగదారులు ప్రత్యేక బ్రౌజర్ను తెరవాల్సిన పనిలేదు. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయకుండానే, మీరు అడిగే ప్రశ్నలకు వెబ్ నుంచి రియల్-టైమ్ సమాచారాన్ని దాని ఇంటర్ఫేస్లో నేరుగా ప్రదర్శిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక యూజర్ పిల్లల స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్న హోటల్ కోసం వెతుకుతుంటే, బిక్స్బై వెబ్ సెర్చ్ నుంచి సంబంధిత సమాచారాన్ని నేరుగా మీకు అందిస్తుంది.
శాంసంగ్ మొబైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిజినెస్ COO వోన్-జూన్ చోయ్ ప్రకారం, కంపెనీ AIని సులభతరం చేయడం, ఎక్కువ మందికి మరింత ఉపయోగకరంగా మార్చడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ దార్శనికతకు అనుగుణంగా, ఫోన్ను ఉపయోగించడం మరింత సహజంగా అనిపించేలా బిక్స్బైని పునఃరూపకల్పన చేశారు. శాంసంగ్ కొత్తగా అప్గ్రేడ్ చేసిన బిక్స్బై ఫీచర్ ప్రస్తుతం భారతదేశం, జర్మనీ, కొరియా, పోలాండ్, UK, US వంటి ఎంపిక చేసిన దేశాలలో One UI 8.5 బీటా వెర్షన్లో అందుబాటులో ఉంది. కంపెనీ దీన్ని భవిష్యత్తులో మరిన్ని మార్కెట్లకు విస్తరించే దిశగా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
బిక్స్బై అప్డేట్ చేయడం ఎలా?
- Settings > Apps > Bixby Voice (లేదా Bixby Vision)కు వెళ్లండి.
- Bixby settingsపై క్లిక్ చేసి, "About Bixby" ఎంచుకోండి.
- అప్డేట్ అందుబాటులో ఉంటే, అక్కడ నుంచి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.