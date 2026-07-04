ETV Bharat / technology

చిప్ కొరత ఎఫెక్ట్: 20% పెరగనున్న శాంసంగ్ DRAM ధరలు!

చిప్​ల కొరతతో సెమీకండక్టర్ మార్కెట్ సమీకరణాలు మారుతున్నాయి. డిమాండ్‌కు తగిన సరఫరా లేకపోవడంతో శాంసంగ్ తన DRAM ధరలను 20% వరకు పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

Samsung reportedly plans 20% DRAM price hike in Q3
Samsung reportedly plans 20% DRAM price hike in Q3 (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 4:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ మార్కెట్లో మరోసారి ధరల పెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మెమరీ చిప్ తయారీదారు అయిన శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, 2026 మూడో త్రైమాసికంలో (3Q26) DRAM చిప్​ల సగటు విక్రయ ధరను (ASP) 20% వరకు పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రముఖ టెక్ మీడియా సంస్థ 'ZDNet' నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం సర్వర్, మొబైల్ మార్కెట్లలో LPDDR చిప్​ల సరఫరాలో తీవ్ర కొరత నెలకొంది. మార్కెట్ డిమాండ్‌కు సరిపడా సరఫరా లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ పరిణామాల వల్ల LPDDR ధరలు కూడా 20% కంటే ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

నివేదిక ప్రకారం ఈ ధరల పెంపునకు సంబంధించిన వివరాలు:

AI ప్రభావం: గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సర్వర్లు, హై-ఎండ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల వినియోగం పెరగడంతో మెమరీ చిప్​లకు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అయితే ఉత్పత్తి మాత్రం ఆ స్థాయికి చేరుకోకపోవడంతో ఈ ధరల మార్పులు తప్పడం లేదు.

తయారీదారులపై ఒత్తిడి: శాంసంగ్ ప్రతిపాదించిన ఈ భారాన్ని పీసీ (PC), స్మార్ట్‌ఫోన్ అండ్ సర్వర్ తయారీ కంపెనీలు పూర్తిగా అంగీకరిస్తాయా లేదా అనేది ఇంకా స్పష్టత లేదు.

తుది వినియోగదారులపై ప్రభావం: ఒకవేళ బ్రాండ్లు ఈ అదనపు ధరలను భరించలేకపోతే, ఆ భారం తుది వినియోగదారులపై పడి భవిష్యత్తులో కొత్త ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌ల ధరలు మరింత ప్రియం కానున్నాయి.

ఈ ధరల పెంపునకు సంబంధించి మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ 'TrendForce' అదనపు విశ్లేషణను జోడించింది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం:

సరఫరా కొరత & ధరల అంచనా: ఈ మూడో త్రైమాసికంలో DRAM చిప్​ల సరఫరా మార్కెట్లో అత్యంత పరిమితంగా ఉండనుంది. వినియోగదారుల విభాగంలో ఆశించినంత డిమాండ్ లేకపోయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా ధరలు 13% నుంచి 18% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రెండ్ ఫోర్స్ పేర్కొంది.

శాంసంగ్ దూకుడు వ్యూహం: కమొడిటీ DRAM మార్కెట్లో భారీ వాటా కలిగి ఉండటం, అలాగే దూకుడుగా ధరలను నిర్ణయించే విధానం (Aggressive Pricing Strategy) వల్ల తన ప్రధాన పోటీదారు SK Hynix తో పోలిస్తే శాంసంగ్ సగటు అమ్మకపు ధర (ASP) అత్యంత వేగంగా పెరుగుతోంది.

త్రైమాసికాల వారీగా శాంసంగ్ ASP పెరుగుదల:

  • మొదటి త్రైమాసికం (1Q): శాంసంగ్ DRAM ASP ఏకంగా 90% కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
  • రెండో త్రైమాసికం (2Q): ధరలు 50% నుంచి 60% వరకు పెరిగాయని అంచనా.
  • మూడో త్రైమాసికం (3Q): ఇప్పుడు కంపెనీ ధరలను మరో 20% వరకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

SK Hynix పరిస్థితి భిన్నం: హై-బ్యాండ్‌విడ్త్ మెమరీ (HBM) మార్కెట్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న SK Hynix సగటు అమ్మకపు ధర (ASP) వృద్ధి రేటు మాత్రం శాంసంగ్‌తో పోలిస్తే కాస్త నెమ్మదిగా సాగే అవకాశం ఉంది.

DRAM ధరల భవిష్యత్తు: దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలతో మార్కెట్ స్థిరత్వం

భవిష్యత్తులో DRAM చిప్​ల ధరలు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ZDNet, రాయిటర్స్ నివేదికలు వెల్లడించాయి. దీనికి సంబంధించిన కీలక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

ధరల స్థిరత్వం: రాబోయే రోజుల్లో DRAM ధరల పెరుగుదల వేగం తగ్గినప్పటికీ, ధరలు పూర్తిగా పడిపోకుండా స్థిరంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు (LTAs): పెద్ద కంపెనీలు చిప్​ల కొరత రాకుండా ఉండటం కోసం ముందే 'దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు' (Long-Term Agreements) చేసుకుంటున్నాయి. ప్రముఖ చిప్ తయారీ సంస్థ 'మైక్రాన్' (Micron) ఇప్పటికే ఇలాంటి 16 ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది.

ఆటోమొబైల్ రంగానికి విస్తరణ: ఈ ట్రెండ్ కేవలం ఫోన్లు, కంప్యూటర్లకే పరిమితం కాలేదు. మైక్రాన్ సంస్థ ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ 'జనరల్ మోటార్స్' (General Motors) తో కూడా మెమరీ చిప్​ల సరఫరా కోసం దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం చేసుకుంది.

మార్కెట్ పతనం కాకుండా రక్షణ: ఈ ఒప్పందాలలో ధరల పునఃసమీక్ష, 'కనీస ధరల నిర్ధారణ' (Price Floors) వంటి నిబంధనలు ఉండటం వల్ల, వచ్చే ఏడాది DRAM మార్కెట్ ఒక్కసారిగా పతనం కాకుండా (భారీగా ధరలు పడిపోకుండా) రక్షణ లభిస్తుంది.

అసలేంటీ DRAM?: DRAM అంటే Dynamic Random Access Memory (డైనమిక్ రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ). ఇది కంప్యూటర్లు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు, సర్వర్లు అండ్ గేమింగ్ కన్సోల్‌లలో ఉపయోగించే అత్యంత వేగవంతమైన ఒక రకమైన 'తాత్కాలిక మెమరీ' (Temporary Memory) లేదా ప్రాథమిక మెమరీ (RAM).

దీనికి సంబంధించిన వివరాలు:

  • పనితీరు: మనం ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ ఆన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అయ్యే యాప్స్, ఓపెన్ చేసిన ఫైల్స్, మల్టీటాస్కింగ్ డేటాను ఇది తాత్కాలికంగా స్టోర్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేస్తుంది.
  • డైనమిక్ ఎందుకు అంటారు?: ఇందులో ఉన్న డేటా నిలిచి ఉండటానికి ప్రతి మిల్లీసెకనుకు దీనిని లక్షల సార్లు రీఫ్రెష్ (Refresh) చేస్తూ ఉండాలి. అందుకే దీనిని 'డైనమిక్' అంటారు.
  • డేటా స్టోరేజ్: డివైజ్ ఆన్ లో ఉన్నంత వరకే ఇందులో డేటా ఉంటుంది. ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే ఇందులో ఉన్న డేటా మొత్తం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది.

మనం పైన చర్చించుకున్న వార్తలో ఉన్న LPDDR చిప్​లు కూడా ఈ DRAM రకానికి చెందినవే. LPDDR అంటే 'Low Power Double Data Rate'. ఇవి తక్కువ బ్యాటరీని వాడుకుంటూ ఎక్కువ స్పీడ్‌తో పనిచేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ముఖ్యంగా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో ఉపయోగిస్తారు.

TAGGED:

SAMSUNG DRAM PRICE HIKE
DRAM PRICE HIKE
CHIP SHORTAGE 2026
MEMORY CHIP SHORTAGE NEWS
DRAM PRICE HIKE IN Q3

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.