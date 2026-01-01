ఆటోమోటివ్లో శాంసంగ్ మరో మైలురాయి- BMWతో చారిత్రక ఒప్పందం!
BMW ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లలో ఎక్సినోస్ ప్రాసెసర్!- విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారంటే?
Published : January 1, 2026 at 3:37 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, BMWతో కొత్త ఆటోమోటివ్ సరఫరా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా జర్మన్ ఆటోమేకర్ అప్కమింగ్ "BMW iX3" ఎలక్ట్రిక్ SUV కోసం సెమీకండక్టర్లను సరఫరా చేస్తుంది. ఈ నిర్ణయం తన ఆటోమోటివ్ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి శాంసంగ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎందుకంటే కంపెనీ మెమరీ చిప్లకు మించి లాజిక్ డిజైన్, ఫౌండ్రీ ఆధారిత పరిష్కారాలపై దృష్టి పెడుతోంది.
మేయిల్ బిజినెస్ న్యూస్ కొరియా ఆంగ్ల భాషా సేవ అయిన పల్స్ నివేదిక ప్రకారం, "BMW iX3" అనేది ఒక మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV. ఇది BMW కొత్త న్యూ క్లాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మించిన మొదటి భారీ ఉత్పత్తి మోడల్. ఈ వాహనాన్ని ఇప్పటికే జర్మనీలో ఆవిష్కరించారు. ఇది వచ్చే ఏడాది ద్వితీయార్థంలో దక్షిణ కొరియాలో అమ్మకానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
శాంసంగ్ అభివృద్ధి చేసిన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ చిప్: ఈ అప్కమింగ్ "BMW iX3" కారులో శాంసంగ్ అభివృద్ధి చేసిన "ఎక్సినోస్ ఆటో V720" అనే ప్రత్యేక ఆటోమోటివ్ ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించనున్నారు. ఈ చిప్ను వాహనంలోని ఇన్-కార్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను నిర్వహించేందుకు రూపొందించారు. ఇది డిజిటల్ డిస్ప్లేలు, హై-క్వాలిటీ వీడియో ప్లేబ్యాక్, మల్టిపుల్ స్క్రీన్లలో అధునాతన మల్టీమీడియా ఫంక్షన్లకు మద్దతు ఇస్తుంది.
శాంసంగ్ గతంలో ఆడి, వోక్స్వ్యాగన్ వంటి తయారీదారులకు ఇలాంటి ఆటోమోటివ్ ప్రాసెసర్లను సరఫరా చేసింది. అయితే BMWతో ఈ భాగస్వామ్యం మరో ప్రముఖ జర్మన్ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ భవిష్యత్ EV లైనప్లో గణనీయమైన విస్తరణను సూచిస్తుంది.
విస్తృత BMW ఇంటిగ్రేషన్కు అవకాశం: శాంసంగ్ పాత్ర "BMW iX3" దాటి విస్తరించవచ్చు. తదుపరి తరం లగ్జరీ వాహనాలతో సహా భవిష్యత్ BMW మోడల్లు మరింత అధునాతన "ఎక్సినోస్ ఆటో V920" ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ చిప్ మల్టీ-కోర్ ఆర్కిటెక్చర్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మెరుగైన శక్తి సామర్థ్యంతో అధిక పనితీరును అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
BMW iX3ని పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు, ఈ వాహనంలో నాలుగు అధిక-పనితీరు గల ఆన్బోర్డ్ కంప్యూటర్లు ఉంటాయని, ఇవి మునుపటి వ్యవస్థలలో ఉపయోగించిన వాటి కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైనవని కంపెనీ తెలిపింది. ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో సాఫ్ట్వేర్, కంప్యూటింగ్ ఎంత ముఖ్యమైనవిగా మారుతున్నాయనేది ఇది చూపిస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఆడియో, వీడియో ప్రాసెసింగ్లో "BMW iX3" ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సామర్థ్యాలను పరిశ్రమ సమీక్షలు ప్రశంసించాయి. ఇన్ఫోటైన్మెంట్, అటానమస్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్లు రెండింటికీ స్థిరమైన పనితీరును నిర్వహించడంలో ఎక్సినోస్ ఆటో-ఆధారిత కంప్యూటింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.