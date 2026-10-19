'One UI' కాస్తా 'Galaxy OS'గా మారనుందా? శాంసంగ్ AI ఫీచర్లకు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సిందేనా?
One UI 9 పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాకముందే One UI 10పై శాంసంగ్ దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అప్డేట్తో ఏఐ ఫీచర్లకు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకురావడంతో పాటు పేరు మార్చే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 19, 2026 at 9:08 PM IST
Hyderabad: ఈ ఏడాది ఆరంభంలో శాంసంగ్ ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత 'వన్ యూఐ 9' (One UI 9) అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తొలుత 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8', 'గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 8', 'గెలాక్సీ S26 FE' వంటి ఫ్లాగ్షిప్ మోడళ్లకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ను అందించింది. ఈ అప్డేట్తో క్విక్ సెట్టింగ్స్ ప్యానెల్ సరికొత్త డిజైన్ను సంతరించుకోగా, నోట్స్ యాప్లో తీసుకొచ్చిన కీలక మార్పులు యూజర్లను ఆకట్టుకున్నాయి.
అయితే 'వన్ యూఐ 9' హడావుడి ఇంకా కొనసాగుతుండగానే కంపెనీ తదుపరి వెర్షన్పై దృష్టి పెట్టింది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, శాంసంగ్ ఇప్పటికే వన్ యూఐ 10పై పనిచేయడం ప్రారంభించింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 18 ఆధారంగా రానుందని టెక్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
My independent source has confirmed: One UI 10 will bring about significant changes, unprecedented in nature.— Ice Universe (@UniverseIce) October 17, 2026
One UI 10లో కొత్తగా ఏముండబోతున్నాయి?: ప్రముఖ టిప్స్టర్ ఐస్ యూనివర్స్ తన 'X' (గతంలో ట్విటర్) ఖాతాలో వన్ యూఐ 10 వివరాలను వెల్లడించారు. ఆండ్రాయిడ్ 18 ఆధారిత ఈ అప్డేట్లో గణనీయమైన మార్పులు ఉంటాయని తన సొంత వర్గాలను ఉటంకిస్తూ తెలిపారు. గిజ్మోచైనా నివేదిక ప్రకారం, శాంసంగ్ ఈ కొత్త అప్డేట్ను 2027 మధ్యలో విడుదల చేయనుంది. 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 9', 'Z ఫ్లిప్ 9' కూడా దాదాపు అదే సమయంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ కొత్త అప్డేట్ యాప్ల వినియోగ విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చబోతోంది. క్యాలెండర్ ఈవెంట్స్, లొకేషన్ వివరాలు, ముఖ్యమైన సంభాషణలు వంటివన్నీ ఇప్పుడు ఒకేచోట కనిపిస్తాయి. దీన్ని 'కాంటెక్చువల్ ఇంటర్ఫేస్' (Contextual Interface)గా పిలుస్తున్నారు. దీంతో స్క్రీన్ల మధ్య మారడం, మల్టిపుల్ ట్యాబ్లు నిర్వహించాల్సిన అవసరం తగ్గి, కావాల్సిన సమాచారాన్ని సులభంగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
ఏఐ ఫీచర్లు, పేరు మార్పు?: ఈ కొత్త అప్డేట్తో శాంసంగ్ అనేక కొత్త AI ఫీచర్లను తీసుకురానుంది. ఫోన్, ట్యాబ్లెట్, స్మార్ట్వాచ్ మధ్య పనిని సులభంగా కొనసాగించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అయితే కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ AI ఫీచర్లకు సబ్స్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను వాడుకోవాలంటే యూజర్లు డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక AI టూల్స్ మాత్రం ఇప్పటిలాగే ఉచితంగానే అందుబాటులో ఉంటాయి.
మరో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే, కంపెనీ ఈ అప్డేట్ పేరును కూడా మార్చే అవకాశం ఉంది. వన్ యూఐ 10కి బదులుగా దీన్ని 'గెలాక్సీ ఓఎస్' (Galaxy OS)గా తీసుకురావచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. ప్రస్తుతం ఇవి కేవలం పుకార్లు మాత్రమే. శాంసంగ్ నిజంగానే తన అప్డేట్ పేరును మారుస్తుందా లేదా, అలాగే ఇందులో సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరమయ్యే AI ఫీచర్లు ఉంటాయా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.