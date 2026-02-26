ETV Bharat / technology

అద్భుతమైన డిజైన్, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ AI యాక్సెస్​తో "గెలాక్సీ బడ్స్ 4" సిరీస్- ఓసారి చూసేయండి!

శాంసంగ్ భారత్​తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్ల కోసం "గెలాక్సీ బడ్స్ 4" సిరీస్​ను ప్రవేశపెట్టింది. వీటి ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Samsung Launches Galaxy Buds4 Series TWS In India
Samsung Launches Galaxy Buds4 Series TWS In India (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్‌లో "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్లతో పాటు "గెలాక్సీ బడ్స్ 4" సిరీస్‌ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్​లో "గెలాక్సీ బడ్స్ 4", "గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ TWS(ట్రూ వైర్​లేస్ స్టీరియో) ఇయర్‌బడ్స్​లో కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందించింది.

ఈ లైనప్​లోని "గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో" మోడల్​లో కెనాల్-ఫిట్ ఆర్కిటెక్చర్, కొత్తగా రూపొందించిన వైడర్ వూఫర్ ఉంది. దీంతో దీని స్పీకర్ ఏరియా దాదాపు 20 శాతం పెరిగిందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది హెడ్ గెస్చర్ నియంత్రణలతో పాటు చెవి ఆకారం, ధరించే పరిస్థితుల ఆధారంగా ఆటోమేటిక్​గా సర్దుబాటు చేసే మెరుగైన అడాప్టివ్ EQ, అడాప్టివ్ ANCలను కూడా కలిగి ఉంది. ఇంకా బిక్స్‌బై, గూగుల్ జెమిని మొదలైన AI అసిస్టెంట్‌లకు హ్యాండ్స్-ఫ్రీ యాక్సెస్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

మరోవైపు "గెలాక్సీ బడ్స్4" విషయానికి వస్తే ఇది రోజంతా ధరించడానికి అనువైన ఓపెన్-ఫిట్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. అదే సమయంలో దీనిలో మెరుగైన యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, అడాప్టివ్ ఈక్వలైజర్, సూపర్ క్లియర్ కాల్ టెక్నాలజీని అందించారు.

గెలాక్సీ బడ్స్4 ప్రో:

  • సౌకర్యవంతమైన ఫిట్ కోసం కెనాల్-ఫిట్ డిజైన్
  • రిచ్ సౌండ్ కోసం పెద్ద స్పీకర్ (20% ఎక్కువ స్పీకర్ ఏరియా)
  • హై-ఫై ఆడియో (24-బిట్/96kHz)తో 2-వే స్పీకర్లు
  • స్మార్ట్ EQ, నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్
  • హెడ్ గెస్టర్, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ AI యాక్సెస్ (Bixby, Google Gemini, etc.)

గెలాక్సీ బడ్స్4:

  • రోజంతా ధరించడానికి అనువైన ఓపెన్-ఫిట్ డిజైన్‌
  • యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్
  • అడాప్టివ్ EQ
  • సూపర్ క్లియర్ కాల్ టెక్

శాంసంగ్ గెలాక్సీ బడ్స్4 సిరీస్ ధరలు: కంపెనీ భారతదేశంలో తన "శాంసంగ్ గెలాక్సీ4" ధరను రూ. 16,999, ఉన్నతమైన "గెలాక్సీ బడ్స్4 ప్రో" ధరను రూ. 22,999గా నిర్ణయించింది.

సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు TWSలు మార్చి 11, 2026 నుంచి అమెజాన్, శాంసంగ్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

కలర్ ఆప్షన్లు:

1. గెలాక్సీ బడ్స్4 ప్రో: ఈ మోడల్ భారత మార్కెట్లో మూడు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది.

  • నలుపు
  • తెలుపు
  • పింక్ గోల్డ్

2. గెలాక్సీ బడ్స్4 కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులు ఉంటుంది.

  • నలుపు
  • తెలుపు

గెలాక్సీ బడ్స్4 ప్రో (వర్సెస్) గెలాక్సీ బడ్స్4: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు

కేటగిరీగెలాక్సీ బడ్స్4 ప్రో గెలాక్సీ బడ్స్4
డిజైన్ టైప్కెనాల్-ఫిట్ డిజైన్ఓపెన్-ఫిట్ డిజైన్
డిజైన్ ఐడెంటిటీబ్లేడ్ డిజైన్, ప్రీమియం మెటల్ ఫినిషింగ్, ఎన్​గ్రేవ్డ్ పించ్ కంట్రోల్బ్లేడ్ డిజైన్, ప్రీమియం మెటల్ ఫినిషింగ్, పించ్ కంట్రోల్
ఫిట్ & కంఫర్ట్చిన్న ఎర్గోనామిక్ హెడ్, కంప్యుటేషనల్ ఇయర్ డేటా ద్వారా ఆప్టిమైజ్డ్ (10,000+ simulations)చిన్న ఎర్గోనామిక్ హెడ్, కంప్యుటేషనల్ ఇయర్ డేటా ద్వారా ఆప్టిమైజ్డ్
స్పీకర్ సిస్టమ్2-వే స్పీకర్ (Wider Woofer + Tweeter)మెరుగైన స్పీకర్ సిస్టమ్
వూఫర్కొత్త వెడల్పు గల వూఫర్ (≈20% larger effective area vs previous gen)
ఆడియో క్వాలిటీ24-bit / 96kHz Hi-Fi ఆడియోహై-క్వాలిటీ అడాప్టివ్ ఆడియో
అడాప్టివ్ EQమెరుగైన అడాప్టివ్ EQ (రియల్​-టైమ్ ఇయర్-షేప్ అనాలిసిస్)మెరుగైన అడాప్టివ్ EQ
యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మెరుగైన ANC + అడాప్టివ్ ANCమెరుగైన ANC
నాయిస్ ఆప్టిమైజేషన్రియల్-టైమ్ వేరింగ్-కండిషన్ అనాలిసిస్రియల్-టైమ్ వేరింగ్-కండిషన్ అనాలిసిస్
కాల్ క్వాలిటీసూపర్ క్లియర్ కాల్ (సూపర్ వైడ్​బ్యాండ్ + ML నాయిస్ రిడక్షన్)సూపర్ క్లియర్ కాల్
AI ఇంటిగ్రేషన్హ్యాండ్స్​-ప్రీ AI యాక్సెస్ (బిక్స్​బై, గూగుల్ జెమిని, పెర్ప్లెక్సిటీ)హ్యాండ్స్​-ప్రీ AI యాక్సెస్
హెడ్ గెస్టర్ కంట్రోల్స్ సపోర్ట్ ఉందిలేదు

