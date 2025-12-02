శాంసంగ్ తొలి ట్రైఫోల్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చేసిందోచ్- ఎలా ఉందో చూశారా?
దక్షిణ కొరియాలో గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్ లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : December 2, 2025 at 6:10 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ఎట్టకేలకూ తన తొలి గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. అయితే ప్రస్తుతానికి కంపెనీ తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన దక్షిణ కొరియాలో ప్రారంభించింది. త్వరలోనే దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాలలో కూడా లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీన్ని మూసేటప్పుడు రెండుసార్లు మడతపెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ ఫోన్ను మీ జేబులో ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే పది అంగుళాల టాబ్లెట్ మాదిరిగా కన్పిస్తుంది.
గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్: ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్ల అత్యంత విలక్షణమైన లక్షణం వాటి డిస్ప్లే. శాంసంగ్ డిస్ప్లేల తయారీలో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రముఖ కంపెనీలు తమ స్మార్ట్ఫోన్లలో శాంసంగ్ డిస్ప్లేలను అందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరి తన ట్రైఫోల్డ్లో శాంసంగ్ ఎటువంటి క్వాలిటీ ఉన్న డిస్ప్లేను అందించిందో తెలుసుకునేందుకు టెక్ ప్రియులంతా ఆసక్తి చూపుతారు. ఆ వివరాలు మీకోసం!
- గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ రెండు స్క్రీన్లను కలిగి ఉంది.
- ఈ ఫోన్ లోపలి స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 10.0-అంగుళాల QXGA+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
- ఈ ఫోన్ కవర్ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.5-అంగుళాల FHD+ AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది.
- ఈ రెండు స్క్రీన్లు DCI P3 కలర్ గామట్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి రంగులు రిచ్గా, సహజంగా కనిపిస్తాయి. దీని పెద్ద డిస్ప్లే మల్టీ టాస్కింగ్, వీడియోలను చూడటం, డాక్యుమెంట్ పనిని చాలా సులభతరం చేస్తుంది.
పనితీరు: టాప్-ఎండ్ ప్రాసెసర్, అధిక స్టోరేజ్ సామర్థ్యం
Introducing #GalaxyZTriFold: The shape of what's next in mobile innovation. #GalaxyAIhttps://t.co/Lpkvt7Y2r6— Samsung Mobile (@SamsungMobile) December 2, 2025
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ చిప్సెట్ కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ను చేర్చింది. దీన్ని 3-నానోమీటర్ టెక్నాలజీపై నిర్మించారు. ఇది మెరుపు-వేగవంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుంది.
- 16GB RAM
- 1TB వరకు స్టోరేజ్
- Android 16-ఆధారిత OneUI 8
ఈ సెటప్ పవర్ యూజర్లు, ప్రొఫెషనల్ మల్టీ టాస్కర్లు ఇద్దరికీ చాలా బాగుంది.
200MP ప్రధాన సెన్సార్, డ్యూయల్ సెల్ఫీ కెమెరాలు:
వెనుక కెమెరా సెటప్:
- OISతో 200MP ప్రైమరీ కెమెరా
- 12MP అల్ట్రావైడ్
- 30x డిజిటల్ జూమ్తో 10MP టెలిఫొటో
సెల్ఫీల కోసం:
- కవర్ స్క్రీన్పై 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా
- ఇన్నర్ డిస్ప్లేలో 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా
రెండు స్క్రీన్లలోని సెల్ఫీ కెమెరాలు వీడియో కాలింగ్, వ్లాగింగ్ను ఆహ్లాదకరంగా చేస్తాయి.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్:
- పెద్ద 5,600mAh బ్యాటరీ
- 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
- 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
ఫోల్డింగ్ హింజ్ కారణంగా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ను సులభతరం చేయడానికి శాంసంగ్ బ్యాటరీని మూడు భాగాలుగా రూపొందించింది.
కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు:
- ఈ ఫోన్ Wi-Fi 7, 5G, బ్లూటూత్ 5.4, USB-C పోర్ట్తో సహా అన్ని తాజా కనెక్టివిటీ ఎంపికలను అందిస్తుంది.
- భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది.
ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు: శాంసంగ్ దీని ధరను ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఈ ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 12న కొరియాలో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆ తర్వాత చైనా, తైవాన్, సింగపూర్, UAE, USA వంటి మార్కెట్లలో అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఫోన్పై ఆఫర్లు ఇలా ఉన్నాయి:
- "Google AI Pro" 6 నెలల ఉచిత ట్రయల్
- Gemini యాప్లో వీడియో జనరేషన్ (Veo3), 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్
- డిస్ప్లే మరమ్మతులపై ఒకేసారి 50 శాతం తగ్గింపు
ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో ఈ ఫోన్ అందుబాటులో ఉంటుందని శాంసంగ్ పేర్కొంది.
|స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు
|వివరాలు
|మెయిన్ డిస్ప్లే
|10.0-అంగుళాల QXGA+ డైనమిక్ AMOLED 2X (2160 × 1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptive
|కవర్ డిస్ప్లే
|6.5-అంగుళాల FHD+ డైనమిక్ AMOLED 2X (2520 × 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptive
|మడతపెట్టినప్పుడు దీని పరిమాణం
|159.2 × 75.0 × 12.9 mm
|ఓపెన్ చేసినప్పుడు దీని పరిమాణం
|159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
|బరువు
|309 grams
|వెనుక కెమెరా సెటప్
• 200 MP వైడ్ (OIS, 2x ఆప్టికల్ జూమ్)
• 10 MP టెలిఫొటో (3x ఆప్టికల్ జూమ్)
•12 MP అల్ట్రా-వైడ్
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|కవర్, మెయిన్ స్క్రీన్ రెండింటిలోనూ 10 MP
|ప్రాసెసర్
|గెలాక్సీ కోసం స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ (3 nm)
|RAM + స్టోరేజ్
|16 GB RAM + 512 GB / 1 TB (no microSD slot)
|బ్యాటరీ
|5,600 mAh (3-సెల్ సిస్టమ్), 5437 mAh రేటింగ్
|ఛార్జింగ్
|45W వైర్డ్ (30 నిమిషాలలో ~50%), 15W వైర్లెస్, వైర్లెస్ పవర్షేర్
|వాటర్ రెసిస్టెన్సీ
|IP48 freshwater up to 1.5 meters for 30 minutes)
|బిల్డ్ మెటీరియల్
• ఫ్రంట్: గొరిల్లా గ్లాస్ సెరామిక్ 2
• బ్యాక్: సెరామిక్-గ్లాస్ ఫైబర్
• ఫ్రేమ్: టైటానియం హింజ్ + ఆర్మర్ అల్యూమినియం
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|Android 16 + One UI 8
|కనెక్టివిటీ
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|సెక్యూరిటీ
|శాంసంగ్ నాక్స్ + నాక్స్ వాల్ట్, సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్
|సిమ్ సపోర్ట్
|Dual Nano SIM + Multi eSIM
|కలర్ ఆప్షన్లు
|క్రాఫ్టెడ్ బ్లాక్
|స్పెషల్ ఆఫర్లు
|6 నెలల ఉచిత Google AI Pro (Veo 3 వీడియో జనరేషన్ + 2 TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్)