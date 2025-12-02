ETV Bharat / technology

The Galaxy Z TriFold sports a 10-inch AMOLED screen when unfolded, folds twice to become compact, and combines powerful specs with a premium design.
The Galaxy Z TriFold sports a 10-inch AMOLED screen when unfolded, folds twice to become compact, and combines powerful specs with a premium design. (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 6:10 PM IST

Hyderabad: శాంసంగ్ ఎట్టకేలకూ తన తొలి గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. అయితే ప్రస్తుతానికి కంపెనీ తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన దక్షిణ కొరియాలో ప్రారంభించింది. త్వరలోనే దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాలలో కూడా లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీన్ని మూసేటప్పుడు రెండుసార్లు మడతపెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ ఫోన్​ను మీ జేబులో ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే పది అంగుళాల టాబ్లెట్ మాదిరిగా​ కన్పిస్తుంది.

గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్: ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్‌ల అత్యంత విలక్షణమైన లక్షణం వాటి డిస్​ప్లే. శాంసంగ్​ డిస్​ప్లేల తయారీలో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రముఖ కంపెనీలు తమ స్మార్ట్​ఫోన్​లలో శాంసంగ్ డిస్​ప్లేలను అందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరి తన ట్రైఫోల్డ్​లో శాంసంగ్ ఎటువంటి క్వాలిటీ ఉన్న డిస్​ప్లేను అందించిందో తెలుసుకునేందుకు టెక్ ప్రియులంతా ఆసక్తి చూపుతారు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

The Galaxy Z TriFold folds inward twice, keeping the screen fully protected and fitting easily into a pocket.
The Galaxy Z TriFold folds inward twice, keeping the screen fully protected and fitting easily into a pocket. (Photo Credit- Samsung)
  • గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ రెండు స్క్రీన్‌లను కలిగి ఉంది.
  • ఈ ఫోన్ లోపలి స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​తో 10.0-అంగుళాల QXGA+ AMOLED డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది.
  • ఈ ఫోన్ కవర్ డిస్​ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​తో 6.5-అంగుళాల FHD+ AMOLED స్క్రీన్‌తో వస్తుంది.
  • ఈ రెండు స్క్రీన్‌లు DCI P3 కలర్ గామట్‌ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి రంగులు రిచ్‌గా, సహజంగా కనిపిస్తాయి. దీని పెద్ద డిస్​ప్లే మల్టీ టాస్కింగ్, వీడియోలను చూడటం, డాక్యుమెంట్ పనిని చాలా సులభతరం చేస్తుంది.

పనితీరు: టాప్-ఎండ్ ప్రాసెసర్, అధిక స్టోరేజ్ సామర్థ్యం

  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ చిప్‌సెట్ కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్‌ను చేర్చింది. దీన్ని 3-నానోమీటర్ టెక్నాలజీపై నిర్మించారు. ఇది మెరుపు-వేగవంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్​ను అందిస్తుంది.
  • 16GB RAM
  • 1TB వరకు స్టోరేజ్
  • Android 16-ఆధారిత OneUI 8

ఈ సెటప్ పవర్ యూజర్లు, ప్రొఫెషనల్ మల్టీ టాస్కర్లు ఇద్దరికీ చాలా బాగుంది.

200MP ప్రధాన సెన్సార్, డ్యూయల్ సెల్ఫీ కెమెరాలు:

వెనుక కెమెరా సెటప్:

  • OISతో 200MP ప్రైమరీ కెమెరా
  • 12MP అల్ట్రావైడ్
  • 30x డిజిటల్ జూమ్‌తో 10MP టెలిఫొటో

సెల్ఫీల కోసం:

  • కవర్ స్క్రీన్‌పై 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా
  • ఇన్నర్ డిస్‌ప్లేలో 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా

రెండు స్క్రీన్‌లలోని సెల్ఫీ కెమెరాలు వీడియో కాలింగ్, వ్లాగింగ్‌ను ఆహ్లాదకరంగా చేస్తాయి.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్:

  • పెద్ద 5,600mAh బ్యాటరీ
  • 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
  • 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్

ఫోల్డింగ్ హింజ్ కారణంగా స్పేస్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను సులభతరం చేయడానికి శాంసంగ్ బ్యాటరీని మూడు భాగాలుగా రూపొందించింది.

కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు:

  • ఈ ఫోన్ Wi-Fi 7, 5G, బ్లూటూత్ 5.4, USB-C పోర్ట్‌తో సహా అన్ని తాజా కనెక్టివిటీ ఎంపికలను అందిస్తుంది.
  • భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది.

ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు: శాంసంగ్ దీని ధరను ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఈ ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 12న కొరియాలో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆ తర్వాత చైనా, తైవాన్, సింగపూర్, UAE, USA వంటి మార్కెట్లలో అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఫోన్‌పై ఆఫర్లు ఇలా ఉన్నాయి:

  • "Google AI Pro" 6 నెలల ఉచిత ట్రయల్
  • Gemini యాప్‌లో వీడియో జనరేషన్ (Veo3), 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్
  • డిస్​ప్లే మరమ్మతులపై ఒకేసారి 50 శాతం తగ్గింపు

ఎంపిక చేసిన ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లలో ఈ ఫోన్ అందుబాటులో ఉంటుందని శాంసంగ్ పేర్కొంది.

స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లువివరాలు
మెయిన్ డిస్​ప్లే10.0-అంగుళాల QXGA+ డైనమిక్ AMOLED 2X (2160 × 1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptive
కవర్ డిస్​ప్లే6.5-అంగుళాల FHD+ డైనమిక్ AMOLED 2X (2520 × 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptive
మడతపెట్టినప్పుడు దీని పరిమాణం159.2 × 75.0 × 12.9 mm
ఓపెన్ చేసినప్పుడు దీని పరిమాణం159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
బరువు309 grams
వెనుక కెమెరా సెటప్

• 200 MP వైడ్ (OIS, 2x ఆప్టికల్ జూమ్)

• 10 MP టెలిఫొటో (3x ఆప్టికల్ జూమ్)

•12 MP అల్ట్రా-వైడ్

ఫ్రంట్ కెమెరాకవర్, మెయిన్ స్క్రీన్ రెండింటిలోనూ 10 MP
ప్రాసెసర్గెలాక్సీ కోసం స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ (3 nm)
RAM + స్టోరేజ్16 GB RAM + 512 GB / 1 TB (no microSD slot)
బ్యాటరీ5,600 mAh (3-సెల్ సిస్టమ్), 5437 mAh రేటింగ్
ఛార్జింగ్45W వైర్డ్ (30 నిమిషాలలో ~50%), 15W వైర్‌లెస్, వైర్‌లెస్ పవర్‌షేర్
వాటర్ రెసిస్టెన్సీIP48 freshwater up to 1.5 meters for 30 minutes)
బిల్డ్ మెటీరియల్

ఫ్రంట్: గొరిల్లా గ్లాస్ సెరామిక్ 2

బ్యాక్: సెరామిక్-గ్లాస్ ఫైబర్

ఫ్రేమ్: టైటానియం హింజ్ + ఆర్మర్ అల్యూమినియం

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్Android 16 + One UI 8
కనెక్టివిటీ5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
సెక్యూరిటీశాంసంగ్ నాక్స్ + నాక్స్ వాల్ట్, సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్
సిమ్ సపోర్ట్Dual Nano SIM + Multi eSIM
కలర్ ఆప్షన్లుక్రాఫ్టెడ్ బ్లాక్
స్పెషల్ ఆఫర్లు6 నెలల ఉచిత Google AI Pro (Veo 3 వీడియో జనరేషన్ + 2 TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్)

SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD
GALAXY Z TRIFOLD PRICE
GALAXY TRIFOLD SPECIFICATIONS
SAMSUNG FOLDABLE 2025
SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD LAUNCHED

