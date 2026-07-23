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శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా2', 'గెలాక్సీ వాచ్9' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

అధునాతన హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లతో శాంసంగ్ కొత్త గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా2, వాచ్9 మోడళ్లను ప్రారంభించింది.

Samsung Launches Galaxy Watch Ultra2 and Galaxy Watch9 With Advanced Health Tracking In India
Samsung Launches Galaxy Watch Ultra2 and Galaxy Watch9 With Advanced Health Tracking In India (Photo Credit- Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 10:09 AM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్​లో రెండు సరికొత్త స్మార్ట్‌వాచ్‌లను లాంఛ్ చేసింది. 'గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా2' (Galaxy Watch Ultra2), 'గెలాక్సీ వాచ్9' (Galaxy Watch9) పేరుతో వీటిని తీసుకొచ్చింది.

ఈ రెండు వేరబుల్స్ అధునాతన రిస్ట్-బేస్డ్ (మణికట్టు) ట్రాకింగ్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనివల్ల వినియోగదారుల ఆరోగ్య స్థితిగతులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, అత్యంత కచ్చితమైన హెల్త్ ఇన్‌సైట్స్‌ను అందిస్తాయని వెల్లడించింది.

DeviceVariantPrice
SizeConnectivity
Galaxy Watch Ultra247mmBluetooth and LTERs 64,999
Galaxy Watch940mmBluetoothRs 37,999
LTERs 41,999
44mmBluetoothRs 40,999
LTERs 44,999

ఈ రెండు స్మార్ట్​వాచ్‌లు శాంసంగ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (samsung.com/in) ద్వారా భారతదేశంలో ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే వీటి సేల్స్ 2026 ఆగస్టు 4 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.

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