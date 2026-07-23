శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా2', 'గెలాక్సీ వాచ్9' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
అధునాతన హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లతో శాంసంగ్ కొత్త గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా2, వాచ్9 మోడళ్లను ప్రారంభించింది.
Published : July 23, 2026 at 10:09 AM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్లో రెండు సరికొత్త స్మార్ట్వాచ్లను లాంఛ్ చేసింది. 'గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా2' (Galaxy Watch Ultra2), 'గెలాక్సీ వాచ్9' (Galaxy Watch9) పేరుతో వీటిని తీసుకొచ్చింది.
ఈ రెండు వేరబుల్స్ అధునాతన రిస్ట్-బేస్డ్ (మణికట్టు) ట్రాకింగ్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనివల్ల వినియోగదారుల ఆరోగ్య స్థితిగతులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, అత్యంత కచ్చితమైన హెల్త్ ఇన్సైట్స్ను అందిస్తాయని వెల్లడించింది.
|Device
|Variant
|Price
|Size
|Connectivity
|Galaxy Watch Ultra2
|47mm
|Bluetooth and LTE
|Rs 64,999
|Galaxy Watch9
|40mm
|Bluetooth
|Rs 37,999
|LTE
|Rs 41,999
|44mm
|Bluetooth
|Rs 40,999
|LTE
|Rs 44,999
ఈ రెండు స్మార్ట్వాచ్లు శాంసంగ్ అధికారిక వెబ్సైట్ (samsung.com/in) ద్వారా భారతదేశంలో ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే వీటి సేల్స్ 2026 ఆగస్టు 4 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.
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