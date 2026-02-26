కిర్రాక్ ఫీచర్లతో గెలాక్సీ S26 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు ఎట్టకేలకూ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఈ లైనప్లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" మోడళ్లు ఉన్నాయి.
Published : February 26, 2026 at 10:06 AM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్లో భారత్ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్ల కోసం "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ను ప్రకటించింది. ఈ లైనప్లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడల్లు ఉన్నాయి. వీటిలో టాప్-స్పెక్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా"లో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను అందించారు. ఇంకా ఇందులో అప్గ్రేడెడ్ 200MP క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అదే సమయంలో స్టాండర్డ్, ప్లస్ వేరియంట్లు 2nm Exynos 2600 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఇవి 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటాయి. ఈ కొత్త లైనప్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై శాంసంగ్ వన్ UI 8.5 ఇంటర్ఫేస్తో నడుస్తుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ధరలు:
|Model
|RAM
|Storage
|Price (INR)
|1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా
|12GB
|256GB
|రూ. 1,39,999
|12GB
|512GB
|రూ. 1,59,999
|16GB
|1TB
|రూ. 1,89,999
|2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+
|12GB
|256GB
|రూ. 1,19,999
|12GB
|512GB
|రూ. 1,39,999
|3. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26
|12GB
|256GB
|రూ. 87,999
|12GB
|512GB
|రూ. 1,07,999
1. గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను మూడు RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా అల్ట్రా మోడల్ ధరలు:
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,39,999
12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,59,999
16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,89,999
2. గెలాక్సీ S26 ప్లస్ వేరియంట్లు: ఇది మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా ప్లస్ మోడల్ ధరలు:
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,19,999
12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,39,999
3. గెలాక్సీ S26 వేరియంట్లు: ఈ మోడల్ కూడా "ప్లస్" మాదిరిగానే మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.87,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,07,999
సేల్ వివరాలు: ఈ మొత్తం గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ప్రీ-ఆర్డర్ మార్కెట్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఫోన్లు కోబాల్ట్ వైలెట్, వైట్, బ్లాక్, స్కై బ్లూతో సహా షేర్డ్ కలర్ ఆప్షన్లతో లభిస్తాయి. ఇవి Samsung.comలో ప్రత్యేకంగా పింక్ గోల్డ్, సిల్వర్ షాడో రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా vs గెలాక్సీ S26+ vs గెలాక్సీ S26: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|కేటగిరీ
|గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా
|గెలాక్సీ S26+
|గెలాక్సీ S26
|డిస్ప్లే
|6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
|6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
|6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
|స్పెషల్ డిస్ప్లే వివరాలు
|10-bit colour, Privacy Display (30° restriction)
|—
|—
|ప్రొటెక్షన్
|Corning Gorilla Armor 2
|ప్రాసెసర్
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy custom)
|Exynos 2600
|Exynos 2600
|RAM
|Up to 16GB
|12GB
|12GB
|స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు
|Up to 1TB
|256GB / 512GB
|256GB / 512GB
|సాఫ్ట్వేర్
|One UI 8.5 (Android 16)
|వెనుక కెమెరాలు
|200MP + 50MP (5x) + 50MP (UW) + 10MP (3x)
|50MP + 10MP (3x) + 12MP (UW)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|12MP
|బ్యాటరీ వివరాలు
|5,000mAh
|4,900mAh
|4,300mAh
|వైర్డ్ ఛార్జింగ్
|60W
|45W
|25W
|వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
|Super Fast Wireless Charging
|Fast Wireless Charging 2.0