శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ S26" సిరీస్​ స్మార్ట్​ఫోన్లు ఎట్టకేలకూ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఈ లైనప్​లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" మోడళ్లు ఉన్నాయి.

Hyderabad: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్‌లో భారత్​ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్ల కోసం "గెలాక్సీ S26" సిరీస్‌ను ప్రకటించింది. ఈ లైనప్‌లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడల్‌లు ఉన్నాయి. వీటిలో టాప్-స్పెక్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా"లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్​సెట్​ను అందించారు. ఇంకా ఇందులో అప్‌గ్రేడెడ్ 200MP క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. అదే సమయంలో స్టాండర్డ్, ప్లస్ వేరియంట్‌లు 2nm Exynos 2600 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఇవి 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ఈ కొత్త లైనప్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై శాంసంగ్ వన్ UI 8.5 ఇంటర్‌ఫేస్‌తో నడుస్తుంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ధరలు:

ModelRAMStoragePrice (INR)
1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా12GB256GBరూ. 1,39,999
12GB512GBరూ. 1,59,999
16GB1TBరూ. 1,89,999
2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+12GB256GBరూ. 1,19,999
12GB512GBరూ. 1,39,999
3. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 12GB256GBరూ. 87,999
12GB512GBరూ. 1,07,999

1. గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను మూడు RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా అల్ట్రా మోడల్ ధరలు:

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,39,999

12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,59,999

16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,89,999

2. గెలాక్సీ S26 ప్లస్ వేరియంట్లు: ఇది మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా ప్లస్ మోడల్ ధరలు:

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,19,999

12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,39,999

3. గెలాక్సీ S26 వేరియంట్లు: ఈ మోడల్ కూడా​ "ప్లస్" మాదిరిగానే మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.87,999
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.1,07,999

సేల్ వివరాలు: ఈ మొత్తం గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ప్రీ-ఆర్డర్ మార్కెట్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఫోన్లు కోబాల్ట్ వైలెట్, వైట్, బ్లాక్, స్కై బ్లూతో సహా షేర్డ్ కలర్ ఆప్షన్‌లతో లభిస్తాయి. ఇవి Samsung.comలో ప్రత్యేకంగా పింక్ గోల్డ్, సిల్వర్ షాడో రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా vs గెలాక్సీ S26+ vs గెలాక్సీ S26: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు

కేటగిరీగెలాక్సీ S26 అల్ట్రాగెలాక్సీ S26+గెలాక్సీ S26
డిస్​ప్లే6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
స్పెషల్ డిస్​ప్లే వివరాలు10-bit colour, Privacy Display (30° restriction)
ప్రొటెక్షన్Corning Gorilla Armor 2
ప్రాసెసర్Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy custom)Exynos 2600Exynos 2600
RAMUp to 16GB12GB12GB
స్టోరేజ్ ఆప్షన్లుUp to 1TB256GB / 512GB256GB / 512GB
సాఫ్ట్​వేర్One UI 8.5 (Android 16)
వెనుక కెమెరాలు200MP + 50MP (5x) + 50MP (UW) + 10MP (3x)50MP + 10MP (3x) + 12MP (UW)
ఫ్రంట్ కెమెరా 12MP
బ్యాటరీ వివరాలు5,000mAh4,900mAh4,300mAh
వైర్డ్ ఛార్జింగ్60W45W25W
వైర్​లెస్ ఛార్జింగ్Super Fast Wireless ChargingFast Wireless Charging 2.0

