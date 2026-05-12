చీప్ రేటుకే గెలాక్సీ ఫోన్ కావాలా?- శాంసంగ్ కొత్త డీల్ చూస్తే నోరెళ్లబెడతారు!
శాంసంగ్ భారతదేశంలో "Certified Re-Newed" కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా పాత గెలాక్సీ ఫోన్లను బాగా పరీక్షించి, రిపేర్ చేసి, మళ్లీ కొత్తవాటి లాగా మార్చి తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తుంది.
Published : May 12, 2026 at 2:29 PM IST
Hyderabad: కొత్త ఫోన్ కొనాలంటే జేబుకు చిల్లే కదా? ఇక ఆ టెన్షన్ లేదు. శాంసంగ్ తన "Certified Re-Newed" ప్రోగ్రామ్ను ఇండియాలో మొదలుపెట్టింది. దీని ద్వారా శాంసంగ్ ఫోన్లను తక్కువ ధరకే అందిస్తోంది. అయితే 'తక్కువ ధర అని క్వాలిటీ తగ్గించం బాస్' అంటోంది శాంసంగ్. క్వాలిటీ విషయంలో మాదే గ్యారంటీ అని ఫుల్ భరోసా ఇస్తోంది. శాంసంగ్ ఫోన్లకు పేరు తెచ్చిన రిలయబిలిటీ అంటే నమ్మకమైన పనితీరు, పటిష్టమైన సెక్యూరిటీ అంటే డేటా సేఫ్గా ఉండటం, స్మూత్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్- వీటన్నింటినీ కొత్త ఫోన్తో సమానంగా ఉండేలా చూస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా "గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా", "గెలాక్సీ S25" లాంటి టాప్ మోడల్స్, అలాగే "గెలాక్సీ A56 5G", "గెలాక్సీ A36 5G" వంటి మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తమ ఖరీదైన ఫోన్లను ఎక్కువ మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ "Certified Re-Newed" ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొచ్చినట్లు శాంసంగ్ చెబుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కంపెనీ కాస్త పాతవైనా ఇప్పటికీ బాగా పనిచేసే ప్రీమియం, మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లను సర్టిఫైడ్ క్వాలిటీతో కొనుగోలు చేయడంపై ప్రోత్సహిస్తోంది. అంటే పనితీరు, డేటా సెక్యూరిటీ, ఫోన్ వాడే ఎక్స్పీరియన్స్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడాల్సిన పనిలేదు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇ-వేస్ట్, కొత్త ఫోన్ల తయారీ వల్ల పర్యావరణంపై పడే ప్రభావం కూడా తగ్గుతుంది.
ఈ మధ్య RAM, స్టోరేజ్ ధరలు పెరగడం వల్ల ప్రతి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ రేటు బాగా పెరిగిపోయింది. అలాంటి టైమ్లో ఈ "Certified Re-Newed" ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ధర, లభ్యత: ఈ కార్యక్రమంలో శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా" 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 97,499గా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన EMIలు రూ. 4,727.40 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. గెలాక్సీ S25 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 58,749గా ఉంది, దీని EMIలు రూ. 2,848.54 నుంచి మొదలవుతాయి.
గెలాక్సీ "A56 5G" మోడల్ 8GB, 12GB RAM వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 31,499గా ఉంది. దీని EMIలు రూ. 1,512.36 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 32,749గా ఉంది. దీని EMIలు రూ. 1,572.37 నుంచి మొదలవుతాయి.
'Certified Re-Newed' ప్రోగ్రామ్ పరిధిలోని అన్ని పరికరాలు, దేశవ్యాప్తంగా శాంసంగ్ అధికారిక వెబ్సైట్ (samsung.com), Samsung Shop యాప్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
|Refurbished Model
|RAM + Storage
|Price
|EMI starts from
|Availablity
|గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా
|12GB + 256GB
|రూ. 97,499
|రూ. 4,727.40
|Samsung’s official website (samsung.com) | Samsung Shop app
|గెలాక్సీ S25
|12GB + 256GB
|రూ. 58,749
|రూ. 2,848.54
|గెలాక్సీ A56 5G
|8GB + 256GB
|రూ. 31,499
|రూ. 1,512.36
|12GB + 256GB
|రూ. 32,749
|రూ. 1,572.37
|గెలాక్సీ A36 5G
|8GB + 128GB
|రూ. 23,249
|రూ. 1,116.25
|8GB + 256GB
|రూ. 24,499
|రూ. 1,176.27
'క్వాలిటీ విషయంలో మాది గ్యారంటీ': ఈ Certified Re-Newed ప్రోగ్రామ్లో వచ్చే ప్రతి ఫోన్ను కంపెనీలోనే పూర్తిగా చెక్ చేసి, రిపేర్ చేసి ఇస్తారు. ఈ ఇన్-హౌస్ రిఫర్బిష్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఫోన్ మొత్తం విడదీసి చూడటం, అన్ని ఫీచర్లు పనిచేస్తున్నాయా అని టెస్ట్ చేయడం, సాఫ్ట్వేర్ సరిగ్గా ఉందా అనే అంశాలను పరిశీలిస్తారు. రిఫర్బిష్డ్ ఫోన్లన్నీ ఒరిజినల్ శాంసంగ్ పార్ట్స్తోనే రిపేర్ చేస్తామని, వాటిని కొత్త బాక్సుల్లో ప్యాక్ చేసి ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇంకా ప్రతి ఫోన్లోని డేటా మొత్తం క్లియర్ చేసి ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేస్తామని, లాంగ్-టర్మ్ వాడుకోవడానికి లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్తో ఇస్తామని చెబుతోంది. అదనంగా ఈ రిఫర్బిష్డ్ ఫోన్లకు కూడా కొత్త గెలాక్సీ ఫోన్ల మాదిరిగానే ఏడాది కంపెనీ వారంటీని అందిస్తోంది.