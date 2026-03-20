శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ ఫరెవర్' ప్లాన్: సగం ధరకే ఏడాది పాటు 'S26 అల్ట్రా'- ఎలాగంటే?
శాంసంగ్ భారతదేశంలో "గెలాక్సీ ఫరెవర్" కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తక్కువ ప్రారంభ ధరతో ఫ్లాగ్షిప్ "గెలాక్సీ S" సిరీస్ డివైజ్లను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Published : March 20, 2026 at 4:28 PM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియాకు చెందిన దిగ్గజ సాంకేతిక సంస్థ శాంసంగ్ భారతదేశంలో "Galaxy Forever" అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ ఇటీవలే ప్రారంభించిన "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ వంటి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లను దేశంలో మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ మేరకు ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంపై ప్రజలలో పెరుగుతున్న ఆసక్తిని తీర్చేందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ "గెలాక్సీ ఫరెవర్" కార్యక్రమం కింద వినియోగదారులు మొత్తం ఖర్చులో 50 శాతాన్ని 12 వడ్డీ లేని EMIల ద్వారా డివైజ్లను ఒక సంవత్సరం పాటు ఉపయోగించుకోవచ్చు. 12 నెలల తర్వాత అప్గ్రేడ్, రిటర్న్ లేదా రిటైర్ చేసుకునే సౌకర్యవంతమైన ఎంపికలను కూడా పొందవచ్చు. ఈ పాలసీకి తమ కేర్+ ప్రొటెక్షన్ సర్వీస్ మద్దతు ఇస్తుందని శాంసంగ్ చెబుతోంది.
అయితే ఈ "గెలాక్సీ ఫరెవర్" ప్రోగ్రామ్ ప్రస్తుతానికి గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా, గెలాక్సీ S26 ప్లస్ పరికరాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ పథకం అధికారిక వెబ్సైట్ (samsung.com), దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 1,500కి పైగా శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ యాజమాన్య పథకం, భారతదేశంలో గూగుల్ అందిస్తున్న పిక్సెల్ అప్గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్ను పోలి ఉండటం గమనార్హం.
గెలాక్సీ ఫరెవర్ ప్రోగ్రామ్ వివరాలు:
గెలాక్సీ ఫరెవర్ ప్రోగ్రామ్ కింద, వినియోగదారులు క్రెడిట్ కార్డ్ (వడ్డీ లేని EMI) లేదా "శాంసంగ్ ఫైనాన్స్+" ఉపయోగించి అర్హత గల డివైజ్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మొదటి 12 నెలల పాటు, వినియోగదారులు డివైజ్ ధరలో సగాన్ని వాయిదాల రూపంలో చెల్లించొచ్చు, దీనితో పాటు నెలకు రూ. 749.92 ప్రోగ్రామ్ ఫీజు కూడా ఉంటుంది.
ఒక సంవత్సరం చివరిలో వినియోగదారులకు మూడు ఆప్షన్లు లభిస్తాయి:
రిటర్న్: వినియోగదారులు డివైజ్ను తిరిగి ఇచ్చి, అసలు ధరలో 50 శాతం హామీతో కూడిన బైబ్యాక్ వాల్యూను పొందవచ్చు. దీనిని తదుపరి కొనుగోలుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
రిటెయిన్: మిగిలిన 50 శాతం చెల్లించి వినియోగదారులు డివైజ్ను ఉంచుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు దీనిని మరో 12 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ప్లాన్గా మార్చుకోవచ్చు. అయితే "శాంసంగ్ ఫైనాన్స్+" వినియోగదారులు మాత్రం 13వ నెలలో మొత్తం బ్యాలెన్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అప్గ్రేడ్: శాంసంగ్ ఫైనాన్స్+ ఉపయోగించే వినియోగదారులు ఆ డివైజ్ను తిరిగి ఇచ్చి, కొత్త గెలాక్సీ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్కు మారవచ్చు.
తమ ఈ సర్వీస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఎటువంటి ప్రశ్నలూ అడగని విధానంతో కూడిన రిటర్న్ (వస్తువును వెనక్కి ఇచ్చే) వెసులుబాటును అందిస్తున్నట్లు శాంసంగ్ తెలిపింది.
ఈ "గెలాక్సీ ఫరెవర్" ప్లాన్లో భాగంగా, 13 నెలల పాటు రూ. 13,999 విలువైన "శాంసంగ్ కేర్+" కవరేజ్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది ఎలాంటి డిడక్టిబుల్స్ (వినియోగదారుడు భరించాల్సిన నిర్దిష్ట మొత్తం) లేకుండా ప్రమాదవశాత్తు, ద్రవరూపంలో (Liquid Damage) జరిగే నష్టాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ నిబంధనల ప్రకారం పరికరం అర్హత కలిగి ఉండేలా చూడటం ద్వారా, రిటర్న్ అండ్ ఓనర్షిప్ మోడల్కు మద్దతు ఇవ్వడమే ఈ కవరేజ్ ఉద్దేశమని శాంసంగ్ తెలిపింది.
అయితే "గెలాక్సీ ఫరెవర్" కార్యక్రమాన్ని ప్రస్తుతం "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్" మోడళ్లకు మాత్రమే పరిమితం చేయడం గమనార్హం. ఈ పథకం కింద చెల్లింపు విధానానికి సంబంధించిన వివరాలు మీకోసం!
1. Galaxy S26 Ultra:
- ప్రారంభ ధర: రూ. 1,39,999
- వడ్డీ లేని EMI: రూ. 5,833.29
- ప్రోగ్రాం ఫీజు: రూ. 749.92
- నెలవారీ చెల్లించాల్సిన మొత్తం (12 నెలల పాటు): రూ. 6,583.21
2. Galaxy S26 Plus:
- ప్రారంభ ధర: రూ. 1,19,999
- వడ్డీ లేని EMI: రూ. 4,999.96
- ప్రోగ్రాం ఫీజు: రూ. 749.92
- నెలవారీ చెల్లించాల్సిన మొత్తం (12 నెలల పాటు): రూ. 5,749.88
|Model
|Starting Price
|Device's EMI
|Galaxy Forever Programme Fee
|Total Payable Amount
|Galaxy S26 Plus
|Rs 1,19,999
|Rs 4,999.96
|Rs 749.92
|Rs 6,583.21
|Galaxy S28 Ultra
|Rs 1,39,999
|Rs 5,833.29
|Rs 749.92
|Rs 5,749.88
ఈ పథకాన్ని ఎంపిక చేసిన కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు కూడా తమ 'Corporate+', 'Student+' ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా విస్తరిస్తున్నట్లు శాంసంగ్ తెలిపింది. ఈ వర్గాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన యాజమాన్య, అప్గ్రేడ్ ప్రయోజనాలను ఈ పథకం అందిస్తుంది.