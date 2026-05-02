18 ఏళ్ల ప్రయాణానికి వీడ్కోలు: శాంసంగ్ ఇండియా మొబైల్ హెడ్ రాజు పుల్లన్ రాజీనామా

శాంసంగ్ ఇండియా మొబైల్ అధిపతి రాజు ఆంటోనీ పుల్లన్ తన పదవి నుంచి వైదొలిగారు. ఇప్పుడు MX కార్యకలాపాలకు ఆదిత్య బబ్బర్ నాయకత్వం వహించనున్నట్లు సమాచారం.

Samsung India Mobile Chief Raju Antony Pullan Steps Down
Samsung India Mobile Chief Raju Antony Pullan Steps Down
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 11:09 AM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ ఇండియా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌, మొబైల్ బిజినెస్ హెడ్ రాజు ఆంటోనీ పుల్లన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన సుమారు నాలుగు సంవత్సరాల ఐదు నెలల పాటు ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. మొత్తంగా 18 ఏళ్లుగా వివిధ హోదాల్లో శాంసంగ్ ఇండియాలో పనిచేశారు. మరోవైపు, ప్రస్తుతం మొబైల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విభాగంలో వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రొడక్ట్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇ-కామర్స్‌ హెడ్​గా పనిచేస్తున్న పుల్లన్ వారసుడిని కూడా కంపెనీ నియమించిందంటూ నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.

LinkedInలో పుల్లన్ పోస్ట్: శాంసంగ్ ఇండియా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, MX విభాగ అధిపతి పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు పుల్లన్ LinkedInలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో "శాంసంగ్​తో నా 18 ఏళ్ల ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది. భారతదేశంలోని లక్షలాది కుటుంబాలకు గెలాక్సీ ఫోన్‌లను చేరవేసే అవకాశం నాకు లభించింది" అని పేర్కొన్నారు. శాంసంగ్ ఇండియా నుంచి నిష్క్రమిస్తున్న ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ తన భవిష్యత్ ప్రణాళికలను ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, తన కొత్త బాధ్యత, ప్రయాణం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. పుల్లన్ జనవరి 2022లో శాంసంగ్ ఇండియా మొబైల్ విభాగాధిపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

"గత కొన్నేళ్లుగా, MX ఇండియా సేల్స్ హెడ్‌గా నాయకత్వం వహించడం నుంచి, సుస్థిర ప్రక్రియలను ఏర్పాటు చేయడం, వాటిలో ఆవిష్కరణలు తీసుకురావడంపై దృష్టి సారించిన SOP హెడ్-ఇండియాగా సేవలందించడం వరకు విభిన్న బాధ్యతలను స్వీకరించే అవకాశం నాకు లభించింది." - రాజు ఆంటోనీ పుల్లన్

ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఇండియా కొత్త MX డివిజన్ హెడ్‌గా ఎవరు బాధ్యతలు తీసుకుంటారనే దానిపై కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ప్రస్తుతం శాంసంగ్ ఇండియా MX డివిజన్‌లో వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రొడక్ట్ మార్కెటింగ్, ఈ-కామర్స్ హెడ్‌గా ఉన్న ఆదిత్య బబ్బర్, భారత్‌లో కంపెనీ మొబైల్ బిజినెస్ పగ్గాలు చేపట్టనున్నారని మనీ కంట్రోల్ నివేదిక పేర్కొంది.

శాంసంగ్ ఇండియా​లో రాజు ఆంటోనీ పుల్లన్ ప్రయాణం: పుల్లన్ జూన్ 2008లో శాంసంగ్ ఇండియాలో చేరారు. భారత్‌లో కంపెనీ మొబైల్ బిజినెస్‌కి రీజనల్ హెడ్ (West)గా దాదాపు రెండేళ్లు పనిచేశారు. ఆ తర్వాత కంపెనీలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ రిటైల్ మార్కెటింగ్, సేల్స్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ప్లానింగ్, శాంసంగ్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బిజినెస్ హెడ్‌గా కూడా సేవలందించారు.

