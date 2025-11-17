ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ ​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

శాంసంగ్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" వచ్చేస్తోందిగా!- వివరాలు ఇవే!!

With the start of the US firmware test of Samsung Galaxy Z TriFold, it is clear that the company is going to launch its first tri-folding smartphone in the market soon.
With the start of the US firmware test of Samsung Galaxy Z TriFold, it is clear that the company is going to launch its first tri-folding smartphone in the market soon. (Photo Credit- X/SamMobile)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 8:46 PM IST

Hyderabad: టెక్ మార్కెట్లో రాణించాలంటే కస్టమర్ల అభిరుచి, ఆసక్తికి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఫోల్డబుల్ మొబైల్స్​దే హవా. వీటికి ఉన్న క్రేజ్ వేరే లెవల్. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థలు సరికొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్​లను తీసుకురావడంపై ఫోకస్ చేస్తున్నాయి. దీంతో నేడు ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు కూడా లెగసీ ఇన్నోవేషన్ విభాగంలో భాగమయ్యాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు కొత్త ఆవిష్కరణలతో అపూర్వమైన విజయాన్ని సాధిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రెండుసార్లు మడవగల ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించాయి. సౌత్ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో ప్రావీణ్యం పొందింది. కానీ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ల విషయంలో మాత్రం చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ హువావే ముందంజలో ఉంది.

హువావే ఇప్పటికే అంటే గతేడాదే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ "హువావే మేట్ XT"ను లాంఛ్ చేసింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 2025లో తన మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ అప్‌గ్రేడ్ వెర్షన్, రెండవ ట్రై-ఫోల్డ్ " హువావే మేట్ XTs" ఫోన్‌నూ విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు శాంసంగ్ కూడా తన తొలి "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" ఫోన్​ను విడుదల చేసి హువావేతో పోటీ పడేందుకు రెడీ అయింది.

Galaxy Z TriFold లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ శాంసంగ్ "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" డిజైన్, పేటెంట్లు, కాన్సెప్ట్​పై గత కొన్నేళ్లుగా పెద్ద ఎత్తున చర్చలు నడుస్తున్నాయి. తాజాగా కంపెనీ త్వరలోనే ఈ ఫోన్‌ను లాంఛ్ చేయొచ్చని సమాచారం వెలువడింది. కొత్త నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ డిసెంబర్ 5, 2025న ఈ "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" ఫోన్​ను లాంఛ్ చేయొచ్చు. అయితే దీన్ని మొదట ఎంపిక చేసిన దేశాలలోనే విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అందులో US మార్కెట్​ ఒకటి.

ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ క్యారియర్-లాక్డ్, అన్‌లాక్డ్ అనే రెండు వెర్షన్‌లలో విడుదలవుతుంది. శాంసంగ్ తన తొలి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను విక్రయించే ప్రపంచంలోనే మొదటి మార్కెట్ US అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించిన అతిపెద్ద అప్డేట్ ఏంటంటే అన్‌లాక్డ్ US ఫర్మ్‌వేర్ (మోడల్ SM-F968U1) టెస్టింగ్ ప్రారంభమైంది.

ఫర్మ్‌వేర్ టెస్టింగ్ అంటే?: ఏదైనా ఫోన్ లాంఛ్​కు ముందు ఫర్మ్‌వేర్ టెస్టింగ్ అనేది కీలకమైన దశ. ఈ టెస్టింగ్ చేయకుండా ఏ ఫోన్‌నూ మార్కెట్లో విడుదల చేయలేం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏంటంటే, తాజా నివేదికల ప్రకారం ఈ ఫోన్ కొన్ని వారాల్లోనే విడుదల కావచ్చు. కానీ దీని ఫర్మ్‌వేర్ టెస్టింగ్ ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. దీన్ని చాలా ఆలస్యమైనట్లుగా పరిగణిస్తున్నారు. దీనికి కారణం రెండు విషయాలు కావచ్చు:

  • శాంసంగ్ అభివృద్ధి ప్రక్రియను గణనీయంగా వేగవంతం చేసింది.
  • లేదా కంపెనీ ఈ ఫోన్ వివరాలను చాలా రహస్యంగా ఉంచి ఉండవచ్చు, అంటే తుది కోడ్​ కుడా బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడి ఉండవచ్చు.
  • కారణం ఏమైనప్పటికీ ఒక విషయం స్పష్టంగా ఉంది: ఈ ఫోన్ US విడుదలకు సన్నాహాలు ఇప్పుడు చివరి దశలో ఉన్నాయి.

Galaxy Z TriFold ఎలా ఉంటుంది?: ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ ఫోల్డబుల్ పరికరం కాదు, ఇది రెండుసార్లు మడవగల ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్.

StatusSizeIn what way
Fully open10 inchesపెద్ద స్క్రీన్, మల్టీ-టాస్కింగ్, PC-టైప్
Folded6.5 inch cover displayఈ ఫోన్‌లో రెండు హింజెస్, మూడు వేర్వేరు స్క్రీన్ పొజిషన్లు ఉంటాయి. అటువంటి ఫోన్‌ల హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్ రెండూ చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి.

శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్: ఇటువంటి సంక్లిష్టమైన మడతలు, లార్జ్ UI సజావుగా పనిచేయడానికి శాంసంగ్ దీనిలో హై-ఎండ్ క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ చిప్‌సెట్‌ను అందించొచ్చు.పోర్టబుల్ PC అనుభవాన్ని అందించడానికి దీనిని రూపొందించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

