శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
శాంసంగ్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" వచ్చేస్తోందిగా!- వివరాలు ఇవే!!
Published : November 17, 2025 at 8:46 PM IST
Hyderabad: టెక్ మార్కెట్లో రాణించాలంటే కస్టమర్ల అభిరుచి, ఆసక్తికి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఫోల్డబుల్ మొబైల్స్దే హవా. వీటికి ఉన్న క్రేజ్ వేరే లెవల్. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థలు సరికొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్లను తీసుకురావడంపై ఫోకస్ చేస్తున్నాయి. దీంతో నేడు ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా లెగసీ ఇన్నోవేషన్ విభాగంలో భాగమయ్యాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు కొత్త ఆవిష్కరణలతో అపూర్వమైన విజయాన్ని సాధిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రెండుసార్లు మడవగల ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించాయి. సౌత్ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో ప్రావీణ్యం పొందింది. కానీ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ల విషయంలో మాత్రం చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ హువావే ముందంజలో ఉంది.
హువావే ఇప్పటికే అంటే గతేడాదే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ "హువావే మేట్ XT"ను లాంఛ్ చేసింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 2025లో తన మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ అప్గ్రేడ్ వెర్షన్, రెండవ ట్రై-ఫోల్డ్ " హువావే మేట్ XTs" ఫోన్నూ విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు శాంసంగ్ కూడా తన తొలి "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" ఫోన్ను విడుదల చేసి హువావేతో పోటీ పడేందుకు రెడీ అయింది.
The is is our first look at the upcoming Galaxy Z TriFold! 😎 pic.twitter.com/PkGb1utbxJ— SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) October 28, 2025
Galaxy Z TriFold లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ శాంసంగ్ "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" డిజైన్, పేటెంట్లు, కాన్సెప్ట్పై గత కొన్నేళ్లుగా పెద్ద ఎత్తున చర్చలు నడుస్తున్నాయి. తాజాగా కంపెనీ త్వరలోనే ఈ ఫోన్ను లాంఛ్ చేయొచ్చని సమాచారం వెలువడింది. కొత్త నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ డిసెంబర్ 5, 2025న ఈ "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" ఫోన్ను లాంఛ్ చేయొచ్చు. అయితే దీన్ని మొదట ఎంపిక చేసిన దేశాలలోనే విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అందులో US మార్కెట్ ఒకటి.
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ క్యారియర్-లాక్డ్, అన్లాక్డ్ అనే రెండు వెర్షన్లలో విడుదలవుతుంది. శాంసంగ్ తన తొలి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ను విక్రయించే ప్రపంచంలోనే మొదటి మార్కెట్ US అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన అతిపెద్ద అప్డేట్ ఏంటంటే అన్లాక్డ్ US ఫర్మ్వేర్ (మోడల్ SM-F968U1) టెస్టింగ్ ప్రారంభమైంది.
ఫర్మ్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే?: ఏదైనా ఫోన్ లాంఛ్కు ముందు ఫర్మ్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది కీలకమైన దశ. ఈ టెస్టింగ్ చేయకుండా ఏ ఫోన్నూ మార్కెట్లో విడుదల చేయలేం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏంటంటే, తాజా నివేదికల ప్రకారం ఈ ఫోన్ కొన్ని వారాల్లోనే విడుదల కావచ్చు. కానీ దీని ఫర్మ్వేర్ టెస్టింగ్ ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. దీన్ని చాలా ఆలస్యమైనట్లుగా పరిగణిస్తున్నారు. దీనికి కారణం రెండు విషయాలు కావచ్చు:
Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold.— Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025
Screen when folded: 6.5-inch
Screen when unfolded: 10-inch
It might be announced later this week.
Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k
- శాంసంగ్ అభివృద్ధి ప్రక్రియను గణనీయంగా వేగవంతం చేసింది.
- లేదా కంపెనీ ఈ ఫోన్ వివరాలను చాలా రహస్యంగా ఉంచి ఉండవచ్చు, అంటే తుది కోడ్ కుడా బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడి ఉండవచ్చు.
- కారణం ఏమైనప్పటికీ ఒక విషయం స్పష్టంగా ఉంది: ఈ ఫోన్ US విడుదలకు సన్నాహాలు ఇప్పుడు చివరి దశలో ఉన్నాయి.
Galaxy Z TriFold ఎలా ఉంటుంది?: ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ ఫోల్డబుల్ పరికరం కాదు, ఇది రెండుసార్లు మడవగల ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్.
|Status
|Size
|In what way
|Fully open
|10 inches
|పెద్ద స్క్రీన్, మల్టీ-టాస్కింగ్, PC-టైప్
|Folded
|6.5 inch cover display
|ఈ ఫోన్లో రెండు హింజెస్, మూడు వేర్వేరు స్క్రీన్ పొజిషన్లు ఉంటాయి. అటువంటి ఫోన్ల హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ రెండూ చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి.
శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్: ఇటువంటి సంక్లిష్టమైన మడతలు, లార్జ్ UI సజావుగా పనిచేయడానికి శాంసంగ్ దీనిలో హై-ఎండ్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ను అందించొచ్చు.పోర్టబుల్ PC అనుభవాన్ని అందించడానికి దీనిని రూపొందించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.