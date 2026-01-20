డ్యూయల్ UTG టెక్నాలజీతో 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8'!- ఇది క్రీజ్ విజిబిలిటీకి చెక్​ పెడుతుందా?

ETV Bharat / technology

This Representational Image is of the Samsung Galaxy Z Fold 7
Hyderabad: శాంసంగ్ ఎనిమిదవ తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్​ఫోన్ "గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8" డ్యూయల్ అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్ OLED ప్యానెల్ (డ్యూయల్ UTG టెక్నాలజీ) వంటి విప్లవాత్మక ఫీచర్లతో వస్తోందని తెలుస్తోంది. ఇది ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో ఉన్న అతిపెద్ద సమస్యలలో ఒకటైన క్రీజ్ విజిబిలిటీని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ టెక్నాలజీని శాంసంగ్ ఇటీవలే ప్రదర్శించింది. తాజాగా ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సాంకేతికతను "శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8"లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి.

ఇప్పటివరకు ఫోల్డబుల్ డిస్​ప్లేలు సాధారణంగా టాప్ కవర్ విండోపై ఒకే అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్ పొరపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. శాంసంగ్ వంటి కంపెనీలు తమ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో స్క్రీన్​ను రక్షించడంలో, స్క్రీన్ మడిచినప్పుడు మధ్యలో కనిపించే ముడత (crease) లేదా గీత గుర్తులను తగ్గించేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సాంకేతికతను మరింత మెరుగుపరచేందుకు పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.

ఇటీవలే శాంసంగ్ CES 2026లో దాదాపు క్రీజ్-ఫ్రీ ఫోల్డబుల్ OLED ప్యానెల్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌ల అతిపెద్ద లోపాలలో ఒకదాన్ని పరిష్కరించే లక్ష్యంతో ఈ మెరుగుదలలను ప్రదర్శించింది. ఇది ప్రముఖ బ్రాండ్‌లు అంతర్గత డిస్‌ప్లే నిర్మాణాలను మెరుగుపరుస్తున్నందున శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, యాపిల్ రెండింటి నుంచి వచ్చే తదుపరి తరం ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌లను ప్రభావితం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8లో మరింత అధునాతన OLED ప్యానెల్‌: శాంసంగ్ అప్​కమింగ్ ఫోల్డబుల్ "గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8" ఫోన్ క్రీజ్ విజిబిలిటీని తగ్గించడానికి డ్యూయల్ అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్ (UTG) డిస్​ప్లే నిర్మాణాన్ని స్వీకరించవచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ ఓ నివేదిక తెలిపింది. ఇది దాని మునుపటి తరం "గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7"తో పోలిస్తే కొత్త ఫోల్డబుల్ ప్యానెల్ క్రీజ్ డెప్త్‌లో దాదాపు 20 శాతం తగ్గింపును అందిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. OLED ప్యానెల్ పై, దిగువ పొరలపై అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్‌ను ఉంచడం ద్వారా ఈ మెరుగుదల వస్తుందని చెబుతున్నారు.

డిస్​ప్లే అంతర్గత నిర్మాణంలో మార్పులను పరిశ్రమ పరిశీలకులు కూడా సూచిస్తున్నట్లు సమాచారం. శాంసంగ్ డిస్​ప్లే లామినేటెడ్ పొరలను శుద్ధి చేసి, కాంతి వ్యాప్తిని మెరుగుపరిచిందని, ఫోల్డబుల్ ప్యానెల్‌కు మద్దతు ఇచ్చే బ్యాక్‌ప్లేట్‌ను సవరించిందని చెబుతారు. పరికరం మడతపెట్టినప్పుడు ఒత్తిడిని మరింత సమానంగా వ్యాప్తి చేయడానికి బ్యాక్‌ప్లేట్ లేజర్-డ్రిల్లింగ్ మైక్రో హోల్స్‌ను ఉపయోగించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక క్రీజ్ నిర్మాణాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

శాంసంగ్ డిస్​ప్లే శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, యాపిల్ రెండింటికీ ఫోల్డబుల్ OLED ప్యానెల్‌లను సరఫరా చేస్తుందని భావిస్తున్నారు, కానీ ప్యానెల్‌లు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. యాపిల్ గాజు ఆధారిత సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం, అయితే దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీని సమతుల్యం చేయడానికి లేజర్-డ్రిల్డ్ మెటల్ సపోర్ట్ ప్లేట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ ఎంపికలు కాలక్రమేణా విభిన్నమైన క్రీజ్ ప్రవర్తనకు దారితీయవచ్చు.

మునుపటి నివేదికలు డ్యూయల్ అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్ విధానాన్ని ప్రధానంగా యాపిల్ మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్‌తో అనుసంధానించినప్పటికీ, ఇప్పుడు పరిశ్రమ వర్గాలు శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా తన అప్​కమింగ్ ఫోల్డబుల్ మోడళ్లకు అదే పరిష్కారాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు నమ్ముతున్నాయి. పూర్తిగా కొత్త పదార్థాలతో పోలిస్తే, ఈ అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్ నిర్మాణం దాని పరిపక్వత, లభ్యత, తక్కువ ధర కారణంగా ఒక ఆచరణాత్మక ఎంపికగా పరిగణిస్తున్నారు.

డిజైన్‌ను ఖరారు చేయడానికి ముందు, శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పటికీ పరికరం బరువు, హీట్ డిస్సిపేషన్, ఉత్పత్తి దిగుబడి, ధర వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ దీనిని స్వీకరిస్తే, ఈ డ్యూయల్ అల్ట్రా-థిన్ గ్లాస్ నిర్మాణం 2026 రెండవ భాగంలో విడుదల కానున్న "గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8"కి ఒక కీలక పురోగతి కావచ్చు.

