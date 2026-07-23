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మార్కెట్లోకి 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z8' సిరీస్: 'Fold8 Ultra', 'Fold8', 'Flip8' ధరలు, ఫీచర్లు ఇవే!

ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ కొత్త "గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్8", "Z ఫోల్డ్8 అల్ట్రా", "Z ఫోల్డ్8" ఫోన్లను లాంఛ్ చేసింది.

(From left to right): Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Fold8, and Galaxy Fold8 Ultra.
(From left to right): Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Fold8, and Galaxy Fold8 Ultra. (Image Credit: Samsung Electronics)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
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Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న నెక్స్ట్-జెన్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల శ్రేణి మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది. జులై 22న జరిగిన 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్​లో శాంసంగ్ తన సరికొత్త "Galaxy Z Fold8 Ultra", బుక్-స్టైల్ "Galaxy Z Fold8", "Galaxy Z Flip8" మోడల్స్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ ఫోన్లు ఇండియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లేMain display: 120Hz | 7.6-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
Cover display: 120Hz | 5.5-inch WUXGA+
Dynamic AMOLED 2X
చిప్​సెట్Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
కెమెరాRear: 50MP (main) + 50MP (ultra-wide)
Front main: 10MP
Cover: 10MP
బ్యాటరీ4,800mAh
ఛార్జింగ్45W
OSOne UI based on Android 17
IP రేటింగ్IP48

కొలతలు

Folded: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm
Unfolded: 161.4 x 123.9 x 4.5 mm
బరువు201 grams

గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లేMain display: 120Hz | 8-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
Cover display: 120Hz | 6.5-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
చిప్​సెట్Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
కెమెరాRear: 200MP (main) + 50MP (ultra-wide)
Front main: 10MP
Cover: 10MP
బ్యాటరీ5,000mAh
ఛార్జింగ్45W
OSOne UI based on Android 17
IP రేటింగ్IP48
కొలతలుFolded: 72.8 x 158.4 x 8.9 mm
Unfolded: 143.2 x 158.4 x 4.1 mm
బరువు215 grams

గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్8 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లేMain display: 120Hz | 6.9-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
Cover display: 120Hz | 4.1-inch Super AMOLED
చిప్​సెట్Exynos2600
కెమెరాRear: 50MP (main) + 12MP (ultra-wide)
Front 10MP
బ్యాటరీ4,300mAh
ఛార్జింగ్25W
OSOne UI based on Android 17
IP రేటింగ్IP48
కొలతలుFolded: 75.4 x 85.7 x 13.1 mm
Unfolded: 75.4 x 166.9 x 6.1 mm
బరువు180 grams

శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z8 సిరీస్ ధర, లభ్యత:

మోడల్స్వేరియంట్లుధర వివరాలు
గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 12GB + 256GBరూ. 1,79,999
12GB + 512GBరూ. 1,99,999
16GB + 1TBరూ. 2,39,999
గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 అల్ట్రా12GB + 256GBరూ. 1,99,999
12GB + 512GBరూ. 2,19,999
16GB + 1TBరూ. 2,59,999
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్812GB + 256GBరూ. 1,24,999
12GB + 512GBరూ. 1,44,999

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