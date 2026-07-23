మార్కెట్లోకి 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z8' సిరీస్: 'Fold8 Ultra', 'Fold8', 'Flip8' ధరలు, ఫీచర్లు ఇవే!
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ కొత్త "గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్8", "Z ఫోల్డ్8 అల్ట్రా", "Z ఫోల్డ్8" ఫోన్లను లాంఛ్ చేసింది.
(From left to right): Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Fold8, and Galaxy Fold8 Ultra. (Image Credit: Samsung Electronics)
Published : July 23, 2026 at 9:45 AM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న నెక్స్ట్-జెన్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల శ్రేణి మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది. జులై 22న జరిగిన 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్లో శాంసంగ్ తన సరికొత్త "Galaxy Z Fold8 Ultra", బుక్-స్టైల్ "Galaxy Z Fold8", "Galaxy Z Flip8" మోడల్స్ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ ఫోన్లు ఇండియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.
గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|Main display: 120Hz | 7.6-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
|Cover display: 120Hz | 5.5-inch WUXGA+
Dynamic AMOLED 2X
|చిప్సెట్
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|కెమెరా
|Rear: 50MP (main) + 50MP (ultra-wide)
|Front main: 10MP
|Cover: 10MP
|బ్యాటరీ
|4,800mAh
|ఛార్జింగ్
|45W
|OS
|One UI based on Android 17
|IP రేటింగ్
|IP48
కొలతలు
|Folded: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm
|Unfolded: 161.4 x 123.9 x 4.5 mm
|బరువు
|201 grams
గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|Main display: 120Hz | 8-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
|Cover display: 120Hz | 6.5-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|చిప్సెట్
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|కెమెరా
|Rear: 200MP (main) + 50MP (ultra-wide)
|Front main: 10MP
|Cover: 10MP
|బ్యాటరీ
|5,000mAh
|ఛార్జింగ్
|45W
|OS
|One UI based on Android 17
|IP రేటింగ్
|IP48
|కొలతలు
|Folded: 72.8 x 158.4 x 8.9 mm
|Unfolded: 143.2 x 158.4 x 4.1 mm
|బరువు
|215 grams
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్8 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|Main display: 120Hz | 6.9-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|Cover display: 120Hz | 4.1-inch Super AMOLED
|చిప్సెట్
|Exynos2600
|కెమెరా
|Rear: 50MP (main) + 12MP (ultra-wide)
|Front 10MP
|బ్యాటరీ
|4,300mAh
|ఛార్జింగ్
|25W
|OS
|One UI based on Android 17
|IP రేటింగ్
|IP48
|కొలతలు
|Folded: 75.4 x 85.7 x 13.1 mm
|Unfolded: 75.4 x 166.9 x 6.1 mm
|బరువు
|180 grams
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z8 సిరీస్ ధర, లభ్యత:
|మోడల్స్
|వేరియంట్లు
|ధర వివరాలు
|గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8
|12GB + 256GB
|రూ. 1,79,999
|12GB + 512GB
|రూ. 1,99,999
|16GB + 1TB
|రూ. 2,39,999
|గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్8 అల్ట్రా
|12GB + 256GB
|రూ. 1,99,999
|12GB + 512GB
|రూ. 2,19,999
|16GB + 1TB
|రూ. 2,59,999
|గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్8
|12GB + 256GB
|రూ. 1,24,999
|12GB + 512GB
|రూ. 1,44,999