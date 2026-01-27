ETV Bharat / technology

వింటర్ ఒలింపిక్స్ కోసం శాంసంగ్ స్పెషల్ ఎడిషన్- దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే!

ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ 2026 మిలానో కోర్టినా వింటర్ ఒలింపిక్స్ కోసం "గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 7" ఒలింపిక్ ఎడిషన్‌ను ఆవిష్కరించింది.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్​ఫోన్ దిగ్గజం శాంసంగ్ మంగళవారం "గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 7"లో కొత్తగా ఒలింపిక్ ఎడిషన్​ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఎడిషన్​ను ఫిబ్రవరి 6, 2020 నుంచి ప్రారంభమయ్యే మిలానో కార్టినా వింటర్ ఒలింపిక్స్, పారాలింపిక్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను దాదాపు 90 దేశాల నుంచి సుమారు 3,800 మంది ఒలింపియన్లు, పారాలింపియన్లకు అందించనున్నారు. ఈ ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్‌లో శాంసంగ్, ఒలింపిక్స్ లోగోలు ఉన్నాయి, అలాగే అథ్లెట్ల కోసం కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

శాంసంగ్ ఈ "గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 7" ఒలింపిక్ ఎడిషన్‌ను ఆకర్షణీయమైన నీలం రంగులో పరిచయం చేసింది. వెనుక ప్యానెల్‌లో ఒలింపిక్ రింగులు, శాంసంగ్ లోగోతో ప్రత్యేక బ్రాండింగ్ ఉంది. ఈ ఫోన్ సాధారణ "గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 7" మాదిరిగానే కనిపిస్తుంది, అయితే ఒలింపిక్స్ బ్యాగ్రౌండ్ దీనికి ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. జులై 2025లో భారతదేశంలో ప్రారంభించిన సాధారణ మోడల్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1,09,999. అయితే, తాజా ఒలింపిక్ ఎడిషన్ అథ్లెట్లకు మాత్రమే పరిమితం, ఇది అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉండదు.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition
Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

అథ్లెట్లకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు: శాంసంగ్ 5G e-SIMతో అథ్లెట్లకు 100 GB డేటాను అందిస్తుంది. తద్వారా వారు సులభంగా కనెక్ట్ అయి ఉండగలరు. ఫోన్‌లో ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేసిన ఫిట్‌నెస్ ట్రాకింగ్ యాప్ ఉంటుంది. ఇది వర్కౌట్‌లు, శిక్షణ సమయంలో కీలకమైన ఆరోగ్య సూచికలను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition
Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

అదనంగా "గెలాక్సీ అథ్లెట్ కార్డ్" ఫీచర్ ఉంది. ఇది అథ్లెట్లు డిజిటల్ ప్రొఫైల్‌లను మార్చుకోవడం, గేమ్ కార్డులను సేకరించడం, గేమ్స్ విలేజ్‌లో వివిధ ఇంటరాక్టివ్ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఒలింపిక్స్‌ సంబంధిత వార్తలు, కాంపిటీషన్ అప్‌డేట్‌లు, బ్రీఫింగ్‌ల కోసం అథ్లెట్365 యాప్​ను "గెలాక్సీ ఏఐ నౌ బ్రీఫ్‌"లో విలీనం చేశారు. ఈ ఫోన్​లో​ ఒలింపిక్ గేమ్స్ యాప్, IOC హాట్‌లైన్, పిన్‌క్వెస్ట్ వంటి యాప్​లను ముందుగానే ఇన్​స్టాల్ చేసి అందిస్తున్నారు. ఇది పోటీ సమయంలో అథ్లెట్లకు మరింత సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition
Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లు: గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 7 ఒలింపిక్ ఎడిషన్ సాంకేతిక ఫీచర్లు సాధారణ మోడల్‌తో పూర్తిగా సమానంగా ఉంటాయి. ఇది లోపలి భాగంలో 6.9-అంగుళాల ఫుల్-HD+ డైనమిక్ AMOLED 2X ఫోల్డబుల్ డిస్‌ప్లే, బయట 4.1-అంగుళాల సూపర్ AMOLED కవర్ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ కంపెనీ సొంత ఇన్-హౌస్ 3nm ఎక్సినోస్ 2500 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 12GB RAM, 512GB వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్​లతో వస్తుంది.

