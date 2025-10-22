ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ XR హెడ్​సెట్ వచ్చేసిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

శాంసంగ్ మొట్టమొదటి ఎక్స్‌టెండెడ్ రియాలిటీ (XR) హెడ్‌సెట్‌ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy XR Headset Launched
Samsung Galaxy XR Headset Launched (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 10:42 AM IST

Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్ మూహన్ "గెలాక్సీ XR" హెడ్‌సెట్‌ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. శాంసంగ్ ఈ డివైజ్ లాంఛ్ కోసమే బుధవారం ప్రత్యేకంగా "వరల్డ్స్ వైడ్ ఓపెన్" గెలాక్సీ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించింది. ఇది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఎక్స్‌టెండెడ్ రియాలిటీ (XR) హెడ్‌సెట్‌. దీని లోపల రెండు లెన్స్ ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా ఇది వాస్తవ ప్రపంచ వాతావరణాలలోకి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) ఎలిమెంట్‌లను అనుసంధానిస్తుంది.

ఈ డివైజ్ హ్యాండ్ ట్రాకింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది దీన్ని ధరించినవారు విడ్జెట్‌లు, యాప్‌లను నియంత్రించడానికి చేతి సంజ్ఞలను ఉపయోగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇందుకోసం దీని దిగువన సెన్సార్‌లు అమర్చారు. ఇది క్వాల్కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ XR2+ Gen 2 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ XRని బాక్స్ వెలుపల అమలు చేసే మొదటి పరికరం.

ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ XR హెడ్‌సెట్‌ 'ఆండ్రాయిడ్ XR' ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నడుస్తుంది. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​పై నడిచే మొట్టమొదటి డివైజ్ ఇదే. గూగుల్ ఇటీవలే ఈ 'ఆండ్రాయిడ్ XR' ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ను ప్రకటించింది. ఇది సాధారణ సాధారణ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంటిది కాదు. ఇది నెక్ట్స్ జనరేషన్ కంప్యూటింగ్ కోసం రూపొందించిన పూర్తిగా కొత్త ఓఎస్. దీన్ని AI, AR, VR హెడ్‌సెట్స్, స్మార్ట్​గ్లాసెస్​ కోసం రూపొందిస్తున్నారు.

ప్రధానంగా ఇందులో గూగుల్ 'జెమినీ AI' పనిచేస్తుంది. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ XR​ డివైజ్​లను మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా చేస్తుంది. దీంతో దీని సామర్థ్యాలు ఈ డివైజ్​లను మించి ఉంటాయి. ఇది ఆడియో, వీడియోలను క్యాప్చర్ చేయగలదు. అలాగే క్రియేట్ చెయ్యగలదు. ఇలా ఇది హెడ్‌సెట్‌లు, గ్లాసెస్‌లను మరింత స్పష్టంగా ఉపయోగకరంగా చేస్తుంది. దీనిపై గూగుల్ 2013 నుంచి పనిచేస్తోంది. ఇది VR, ఇమ్మెర్సివ్ కంటెంట్​ రెండింటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 'ప్రాజెక్ట్ మోహన్' అనేది 'మెటా క్వెస్ట్ 3', 'యాపిల్ విజన్ ప్రో' హెట్​సెట్ల మిక్సింగ్ ప్రొడక్ట్.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ XR హెడ్‌సెట్ ధర, లభ్యత: USలో దీన్ని ఏకైక 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్​తో తీసుకొచ్చారు. అక్కడ దీని ధరను $1,799 (సుమారు రూ. 1,58,000)గా నిర్ణయించారు. మరోవైపు దక్షిణ కొరియాలో అదే 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర KRW 2,690,000 (సుమారు రూ. 1,65,000)గా ఉంది.

అయితే దీన్ని ఒకేసారి పూర్తి ధర చెల్లించి కొనుగోలు చేయకూడదనుకునే వారి కోసం కంపెనీ EMI ఆప్షన్​ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ XR హెడ్‌సెట్‌ను నెలకు $149 (సుమారు రూ. 13,000) చొప్పున 12 నెలల పాటు కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది ప్రస్తుతం US, దక్షిణ కొరియాలో కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. గెలాక్సీ XR హెడ్‌సెట్ ఒకే సిల్వర్ షాడో కలర్‌వేలో లభిస్తుంది.

