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కాసేపట్లో శాంసంగ్ 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్: ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?

శాంసంగ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్ ఈరోజు సాయంత్రం 6:30 PM (IST)కు ప్రారంభం కానుంది.

Samsung Galaxy Unpacked Event Live Starting at 6:30 PM IST
Samsung Galaxy Unpacked Event Live Starting at 6:30 PM IST (Photo Credit- Samsung Newsroom)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 10:08 AM IST

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Hyderabad: శాంసంగ్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్! ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్ ఈరోజు సాయంత్రం 6:30 PM (IST)కు ప్రారంభం కానుంది. యూకేలోని లండన్ వేదికగా ఈ మెగా కార్యక్రమం ఘనంగా జరగనుంది.

ఈ ఈవెంట్‌లో శాంసంగ్ తన తదుపరి తరం ఫోల్డబుల్ డివైజ్‌లతో పాటు సరికొత్త 'Galaxy Z Fold 8', 'Galaxy Z Fold 8 Ultra', 'Galaxy Z Flip 8' మోడళ్లను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈసారి కంపెనీ పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ లాంటి వైడర్ స్క్రీన్ డిజైన్‌తో కూడిన 'Galaxy Z Fold 8 (Wide)' మోడల్‌ను ప్రధానంగా మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోందని లీకైన సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది.

లైవ్‌ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టెక్ ప్రియులు ఈ ఈవెంట్‌ను లైవ్‌లో వీక్షించవచ్చు. కంపెనీ ఎప్పటిలాగే, ఈ గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్​ను Samsung.com, Samsung Newsroom, Samsung అధికారిక YouTube ఛానల్‌లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం సరిగ్గా సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ఈ లైవ్ ఈవెంట్ ప్రారంభమవుతుంది.

ఈవెంట్‌లో రాబోయే ఇతర గ్యాడ్జెట్స్:

కేవలం ఫోన్లు మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఈవెంట్‌లో మరికొన్ని అధునాతన డివైజ్‌లు కూడా లాంచ్ అయ్యే అవకాశముంది:

  • Galaxy Watch 9 Series, Galaxy Watch Ultra 2
  • సరికొత్త Android XR స్మార్ట్ గ్లాసెస్ అప్‌డేట్స్
  • అధునాతన Galaxy AI ఫీచర్లు

రాబోయే హార్డ్‌వేర్ అప్‌గ్రేడ్స్ గురించి శాంసంగ్ ఇప్పటివరకూ ఎలాంటి అధికారిక వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఈసారి సరికొత్త డిజైన్‌తో కూడిన డివైజ్‌లను, మరింత మెరుగైన AI ఆధారిత, పర్సనలైజ్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీచర్లను తీసుకురాబోతున్నట్లు హింట్ ఇచ్చింది.

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