కాసేపట్లో గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్- ప్రత్యక్షప్రసారం చూడండిలా!
దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026" మెగా ఈవెంట్కు సిద్ధమయింది. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వేదికగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : February 25, 2026 at 2:00 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ వార్షిక కార్యక్రమం ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 25, 2026న) భారత ప్రామాణిక సమయం (IST) రాత్రి 11:30 గంటలకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ (US)లోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరుగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన తదుపరి తరం గెలాక్సీ S-సిరీస్ను ఆవిష్కరించనుంది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ భారత్తో సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఈ అప్కమింగ్ గెలాక్సీ S-సిరీస్ ప్రీ-రిజర్వేషన్లను ఇప్పటికే ప్రారంభించింది.
ఈసారి ఈ లైనప్లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26+", టాప్-టైర్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" ఉంటాయని తెలుస్తోంది. వీటితోపాటు కంపెనీ తన AI ఎకో సిస్టమ్ విస్తరణలో భాగంగా పెర్ప్లెక్సిటీ AIతో సహా తాజా గెలాక్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లను ప్రదర్శించనుంది. ఈ గెలాక్సీ AI ఫీచర్లను వినియోగదారుల రోజువారీ పనులను "Easy and Effortless"గా చేసేందుకు రూపొందించినట్లు శాంసంగ్ చెబుతోంది.
గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 లైవ్ ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?: శాంసంగ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో నిర్వహిస్తున్న ఈ గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో వీక్షించవచ్చు. కంపెనీ ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని Samsung.com, శాంసంగ్ న్యూస్రూమ్ ఇండియా, శాంసంగ్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యే సమయానికి అంటే ఫిబ్రవరి 25, 2026న రాత్రి 11:30 గంటలకు IST (10 AM PT/1 PM ET) దిగువ పొందుపరిచిన వీడియో ద్వారా వీక్షించవచ్చు.
శాంసంగ్ తదుపరి తరం గెలాక్సీ S-సిరీస్ ఫ్రీ స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్: శాంసంగ్ తన అప్కమింగ్ S-సిరీస్ ప్రీ-రిజర్వ్ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్లో కాంప్లిమెంటరీ స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్ గురించి నేరుగా వివరించింది. ఈ సిరీస్లోని ఫోన్లను ప్రీ-రిజర్వ్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత ప్రీ-ఆర్డర్ చేసిన కస్టమర్లు అదనపు ఖర్చు లేకుండా తదుపరి స్టోరేజ్ టైర్కు ఉచిత అప్గ్రేడ్కు అర్హులు అవుతారని వెల్లడించింది. ఇందుకోసం తమ స్థానాన్ని ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవాలనుకునే కస్టమర్లు శాంసంగ్ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు. ఉదాహరణకు, గెలాక్సీ S26 సిరీస్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు 512GB మోడల్కు ఉచిత అప్గ్రేడ్ను పొందేందుకు అర్హులు.
ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 999 చెల్లించడం ద్వారా గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్ను పొందొచ్చు. ఈ పాస్ ద్వారా కస్టమర్లు రూ. 2,699, అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ప్రయోజనాలను అందించే ఈ-స్టోర్ వోచర్ను పొందవచ్చని శాంసంగ్ పేర్కొంది. దీనిని రాబోయే గెలాక్సీ S-సిరీస్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అంతేకాకుండా గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్ ఉన్న కస్టమర్లు ఈ అప్కమింగ్ గెలాక్సీ S-సిరీస్లో ఉచిత స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్ను పొందగలరు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏం ఆశించవచ్చు?: శాంసంగ్ ఇప్పటికే గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్లో తన తదుపరి తరం గెలాక్సీ S-సిరీస్ పరిచయం గురించి టీజర్ విడుదల చేసింది. కొనసాగుతున్న నమూనాను పరిశీలిస్తే, కంపెనీ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26 ప్లస్, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా మోడళ్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
వీటితో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ బడ్స్ 4, గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో అనే రెండు మోడళ్లతో గెలాక్సీ బడ్స్ 4 సిరీస్ను కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఇంకా కంపెనీ ప్రస్తుతం బీటాలో ఉన్న వన్ UI 8.5 తుది వెర్షన్ను కూడా ప్రదర్శించవచ్చు. అంతేకాకుండా, విస్తరించిన డార్క్ థీమ్, హోమ్ అప్ అండ్ లాక్ స్క్రీన్ విడ్జెట్లకు మెరుగైన సపోర్ట్తో కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్లను పరిచయం చేయవచ్చు.