7 సంవత్సరాల సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్లతో శాంసంగ్ కొత్త ట్యాబ్- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 29, 2025 at 7:05 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ భారతదేశంలో తన కొత్త "గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+" టాబ్లెట్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన "గెలాక్సీ A" సిరీస్ టాబ్లెట్లను అనేక గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లోని ఈ టాబ్లెట్ను భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేసింది. ఇందులో 11-అంగుళాల స్క్రీన్, 7040mAh బ్యాటరీ, ఇతర కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ వేరియంట్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ ల్యాప్టాప్ను కనెక్టివిటీ, స్టోరేజ్ ఆధారంగా నాలుగు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- దీని మొదటి వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని Wi-Fi-ఓన్లీ మోడల్ ధర రూ. 22,999.
- రెండవ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB నిల్వతో వస్తుంది. కానీ ఇది Wi-Fi + సెల్యులార్ (5G) మద్దతును అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 26,999.
- మూడవ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని Wi-Fi-మాత్రమే మోడల్ ధర రూ. 28,999.
- నాలుగో వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. కానీ ఇది Wi-Fi + సెల్యులార్ (5G) మద్దతును అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 32,999.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ కొత్త శాంసంగ్ టాబ్లెట్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 11-అంగుళాల TFT LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది డాల్బీ అట్మోస్ మద్దతుతో క్వాడ్ స్పీకర్లతో వస్తుంది.
చిప్సెట్: ఇది మీడియాటెక్ MT8775 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7,040mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా: ఈ టాబ్లెట్లో ఆటోఫోకస్తో కూడిన సింగిల్ 8MP వెనుక కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 5MP ముందు కెమెరా అందించారు. ఇందులో టాబ్లెట్ను PCగా మార్చే DeX మోడ్ కూడా ఉంది. ఇది సపోర్టెడ్ మానిటర్, సెపరేట్ పెయిరింగ్ కీబోర్డ్, మౌస్కి కనెక్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారంగా One UI 8పై నడుస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్కు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఓఎస్ అప్గ్రేడ్లు, భద్రతా అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.