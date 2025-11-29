ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Tab A11+ Launched in India
Samsung Galaxy Tab A11+ Launched in India (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 7:05 PM IST

Hyderabad: శాంసంగ్ భారతదేశంలో తన కొత్త "గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+" టాబ్లెట్​ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన "గెలాక్సీ A" సిరీస్​ టాబ్లెట్లను అనేక గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్​లోని ఈ టాబ్లెట్‌ను భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేసింది. ఇందులో 11-అంగుళాల స్క్రీన్, 7040mAh బ్యాటరీ, ఇతర కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ వేరియంట్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ ల్యాప్​టాప్​ను కనెక్టివిటీ, స్టోరేజ్ ఆధారంగా నాలుగు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

This tablet has a 5MP front camera.
This tablet has a 5MP front camera. (Photo Credit- Samsung)
  • దీని మొదటి వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. దీని Wi-Fi-ఓన్లీ మోడల్ ధర రూ. 22,999.
  • రెండవ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB నిల్వతో వస్తుంది. కానీ ఇది Wi-Fi + సెల్యులార్ (5G) మద్దతును అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 26,999.
  • మూడవ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. దీని Wi-Fi-మాత్రమే మోడల్ ధర రూ. 28,999.
  • నాలుగో వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. కానీ ఇది Wi-Fi + సెల్యులార్ (5G) మద్దతును అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 32,999.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ కొత్త శాంసంగ్ టాబ్లెట్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 11-అంగుళాల TFT LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది డాల్బీ అట్మోస్ మద్దతుతో క్వాడ్ స్పీకర్‌లతో వస్తుంది.

చిప్​సెట్: ఇది మీడియాటెక్ MT8775 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7,040mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus
Samsung Galaxy Tab A11 Plus (Photo Credit- Samsung)

కెమెరా: ఈ టాబ్లెట్‌లో ఆటోఫోకస్‌తో కూడిన సింగిల్ 8MP వెనుక కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 5MP ముందు కెమెరా అందించారు. ఇందులో టాబ్లెట్‌ను PCగా మార్చే DeX మోడ్‌ కూడా ఉంది. ఇది సపోర్టెడ్ మానిటర్, సెపరేట్ పెయిరింగ్ కీబోర్డ్, మౌస్‌కి కనెక్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారంగా One UI 8పై నడుస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్​కు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఓఎస్ అప్​గ్రేడ్​లు, భద్రతా అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

