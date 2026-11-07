శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ S27' సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్- లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇదే!
ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న శాంసంగ్ అప్కమిగ్ ఫ్లాగ్షిప్ 'గెలాక్సీ S27' సిరీస్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఇది BIS జాబితాలో జాబితాలో కనిపించినట్లు సమాచారం రావడంతో దేశీయ టెక్ ప్రియులలో ఆసక్తి పెరిగింది.
Published : November 7, 2026 at 6:05 PM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శాంసంగ్ అప్కమిగ్ ఫ్లాగ్షిప్ 'గెలాక్సీ S27' సిరీస్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో విడుదల చేయనుంది. ఈ లైనప్లో గెలాక్సీ S27, గెలాక్సీ S27+, గెలాక్సీ S27 అల్ట్రా, గెలాక్సీ S27 ప్రో అనే నాలుగు మోడళ్లు ఉండనున్నట్లు సమాచారం. స్టాండర్డ్, ప్లస్, అల్ట్రా మోడళ్లు యథాతథంగా కొనసాగుతుండగా, ప్లస్, అల్ట్రా వేరియంట్ల మధ్య కొత్తగా 'ప్రో' మోడల్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
ఈ సిరీస్కు చెందిన ఫోన్ల డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో వెలుగులోకి రావడం ప్రారంభమయ్యాయి. అంతేకాకుండా, శాంసంగ్కు చెందిన ఒక కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశపు BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) డేటాబేస్లో నమోదైనట్లు GSMArena నివేదించింది. నివేదిక ప్రకారం, ఈ పరికరాన్ని SM-S952B/DS అనే మోడల్ నంబర్తో జాబితా చేశారు. ఇది స్టాండర్డ్ గెలాక్సీ S27 మోడల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సర్టిఫికేషన్ సైట్లో కనిపించడాన్ని బట్టి, సదరు ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానుందని తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిపై శాంసంగ్ సంస్థ నుంచి ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ రాలేదు.
ఇది ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?: ఈ ఫోన్ విడుదల కావడానికి ఇంకా కనీసం రెండు నెలల సమయం ఉంది. గతంలో వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ గెలాక్సీ S27 సిరీస్ 2027 జనవరి లేదా ఫిబ్రవరి నెలల్లో భారతదేశంతో పాటు ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. గెలాక్సీ S27 సిరీస్లో భాగంగా, ఈ మోడల్తో పాటు మరికొన్ని ఇతర మోడళ్లు కూడా మార్కెట్లోకి రానున్నాయని భావిస్తున్నారు.
చిప్సెట్ వివరాలు: ఈ సిరీస్లోని బేస్ 'గెలాక్సీ S27' మోడల్లో కంపెనీ సొంత ఎక్సినోస్ (Exynos) చిప్సెట్ను ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ అధికారి ఒకరు ఇటీవల మాట్లాడుతూ, దీని మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే ఎక్సినోస్ 2700 SoCను 2nm ప్రాసెస్తో తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, ఎక్సినోస్ 2700 చిప్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్సెట్ను అధిగమించిందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. గీక్బెంచ్ 6.5 బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్పై జరిపిన మల్టీ-కోర్ CPU పనితీరు పరీక్షలలో, క్వాల్కామ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్సెట్తో పనిచేసే షావోమీ 18 ప్రో మాక్స్ కంటే ఎక్సినోస్ 2700 సుమారు 20 శాతం ఎక్కువ స్కోరు సాధించినట్లు సమాచారం. గెలాక్సీ S27 ప్లస్లో కూడా ఇదే ఎక్సినోస్ చిప్సెట్ను అమర్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, అల్ట్రా మోడల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన స్నాప్డ్రాగన్ చిప్ను అమర్చే అవకాశం ఉంది. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, గెలాక్సీ S27లో 6.27-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది ఈ సిరీస్లోనే అత్యంత చిన్న డిస్ప్లే కానుంది.