5,000mAh బ్యాటరీతో 'గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా'?- ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ లీక్!
శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" బ్యాటరీ, కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లలో మార్పులు ఉండవని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఇది "S25" మాదిరిగానే ఉంటుందంటూ లీక్స్ వెలువడ్డాయి.
Published : February 23, 2026 at 1:27 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ఫిబ్రవరి 25న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగే గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ 2026లో తన తదుపరి తరం గెలాక్సీ S సిరీస్ను ప్రారంభించనుంది. లాంఛ్కు కొన్ని రోజుల ముందుగా, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా రూమర్డ్ ప్రమోషనల్ పోస్టర్లు, మార్కెటింగ్ మెటీరియల్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. ఇవి ఫోన్ బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ స్పీడ్, కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే దీనిలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవని, ఇది చాలావరకు "గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా" మాదిరిగానే ఉంటుందని చూపిస్తున్నాయి. ఈ అఫీషియల్-లుకింగ్ రెండర్లు గెలాక్సీ S26, S26+, S26 అల్ట్రాతో పాటు గెలాక్సీ బడ్స్ 4, బడ్స్ 4 ప్రోలను చూపిస్తున్నాయి.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: లీకైన సమాచారం ప్రకారం, "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది, మునుపటి మోడల్ కూడా ఇదే బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వచ్చింది. ఈ బ్యాటరీ సింగిల్ ఛార్జ్తో 31 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుంది. ఇది "S25 అల్ట్రా" మాదిరిగానే 0 నుంచి 75 శాతం వరకు ఛార్జ్ కావడానికి 30 నిమిషాలు పడుతుంది. కొన్ని నివేదికలు ఇది 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని చెబుతున్నాయి, కానీ మిగతావన్నీ మునుపటి మోడల్లాగే ఉంటాయి. ఇటీవల కాలంలో అనేక ఆండ్రాయిడ్ ఫ్లాగ్షిప్లు పెద్ద బ్యాటరీలతో వచ్చాయి, కాబట్టి ఇది శాంసంగ్ అభిమానులకు కాస్త నిరాశ కలిగించవచ్చు.
Galaxy S26 series promote poster 🫣 pic.twitter.com/7eABisBsG9— 🌟 너때문 🌟 (@ya_sking12767) February 21, 2026
కెమెరా సెటప్: దీని రియర్ కెమెరా యూనిట్లో కూడా ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇది 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్, 10-మెగాపిక్సెల్ 3x ఆప్టికల్ జూమ్ టెలిఫొటో, 50-మెగాపిక్సెల్ 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటోను కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 12-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా ఉంటుంది. ప్రమోషనల్ మెటీరియల్లో ప్రైవేట్ డిస్ప్లే (స్క్రీన్ మన సమీపంలోని వ్యక్తులకు కనిపించదు), AI-ఆధారిత ఫొటో అసిస్ట్ ఫీచర్ల గురించి కూడా ప్రస్తావించారు.
ఇతర అంచనా స్పెసిఫికేషన్లు: గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా 6.9-అంగుళాల QHD+ M14 CoE డైనమిక్ AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా ఇది 6.9-అంగుళాల QHD+ M14 CoE డైనమిక్ AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ (ప్రపంచవ్యాప్తంగా), 12/16 GB RAM, 256/512/1TB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా వన్ UI 8.5తో వస్తుంది. ఈ సిరీస్ ధర మునుపటి మోడళ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు.