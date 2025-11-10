ETV Bharat / technology

శాంసంగ్, వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు- ధర, కెమెరా, డిస్‌ప్లే, పనితీరు సమాచారం లీక్!

త్వరలో మార్కెట్​లో సందడి చేయనున్న ఫ్లాగ్​షిప్ ఫోన్లు- వివరాలు మీకోసం- ఓసారి చూసేయండి!

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, Vivo X300 Pro 5G to be Launched Soon
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 12:37 PM IST

Hyderabad: 2025 ముగింపు, 2026 ప్రారంభం స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నాయి. ఇందుకు కారణం శాంసంగ్, వివో వంటి బ్రాండ్‌ల నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్​లు మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాయి. ఈ మేరకు వీటి ధర, కెమెరా, డిస్‌ప్లే, పనితీరుపై కొంత సమాచారం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

శాంసంగ్ నుంచి "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా 5G" 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో లాంఛ్ కానుంది. దీనిలో కెమెరా, పనితీరు అప్‌గ్రేడ్‌లు ఉంటాయి. వివో విషయానికి వస్తే కెమెరా-సెంట్రిక్ ఫోన్ అయిన "వివో X300 ప్రో 5G" డిసెంబర్ 2025లో లాంఛ్ కానుంది. ఇది అనేక AI ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన పనితీరుతో వస్తుంది.

శాంసంగ్ "S" సిరీస్‌లో "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా 5G" కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కెమెరా, పనితీరులో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే "వివో X300 ప్రో 5G" వంటి ప్రత్యర్థి ఫోన్‌లను తక్కువ ధరలోనే ఇలాంటి లేదా మెరుగైన ఫీచర్లతో లాంఛ్ చేయొచ్చు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫోన్లపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మీకోసం.

ధర: శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా 5G" బేస్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర దాదాపు రూ.1,34,999 ఉంటుందని అంచనా. ప్రీమియం ఫీచర్లకు ఈ ధర ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, కానీ బడ్జెట్‌లో ఉన్నవారికి ఇది కొంచెం ఖరీదైనది. మరోవైపు "వివో X300 ప్రో 5G" బేస్ మోడల్ ధర దాదాపు రూ.99,999 ఉండొచ్చు. ఈ రెండు ఫోన్‌లు 5G మద్దతుతో వస్తున్నందున, కనెక్టివిటీలో ఎటువంటి తేడా ఉండదు.

డిస్​ప్లే: శాంసంగ్ 6.9-అంగుళాల OLED డిస్​ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఇది గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్‌కు గొప్పగా ఉంటుంది. దీని డిస్​ప్లే ఎప్పటిలాగే AMOLED టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది HDR10+కి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది గొప్ప కలర్, కాంట్రాస్ట్‌ను ఇస్తుంది. మరోవైపు "వివో X300 ప్రో 5G" 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది కూడా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఇది డైనమిక్ ఐలాండ్ వంటి కటౌట్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది నోటిఫికేషన్‌లకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. శాంసంగ్ డిస్​ప్లే పెద్దదిగా ఉండటం వలన మల్టీ టాస్కింగ్​కు ఇది మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే వివో ఫ్లాట్ డిజైన్ దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది. రెండూ LTPO టెక్నాలజీని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.

కెమెరా: రెండు ఫోన్లలో ప్రధాన ఆకర్షణ వాటి కమెరా. శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా 5G" క్వాడ్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కొత్త 200MP ప్రధాన కెమెరా (సోనీ సెన్సార్‌తో), 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో, 12MP టెలిఫొటో, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. ఈ సెటప్ జూమ్, లో-లైట్ ఫొటోగ్రఫీకి గొప్పగా ఉంటుంది.

ఇక "వివో X300 ప్రో 5G"లో ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇందులో 200MP APO పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో (great for zoom), 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్ ఉన్నాయి. APO లెన్స్ కారణంగా వివో కెమెరా ఆప్టికల్ క్వాలిటీలో ముందుంటుంది. దీని AI-ఆధారిత ఫొటో మెరుగుదలలు సెల్ఫీలు, వీడియోలను విప్లవాత్మకంగా మారుస్తాయి. శాంసంగ్ సెటప్ మరింత బహుముఖంగా ఉన్నప్పటికీ వివో మోడల్ కెమెరా-సెంట్రిక్​గా ఉంటుంది.

పనితీరు: శాంసంగ్ S26 అల్ట్రా పనితీరు గురించి చాలా గందరగోళం నెలకొంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో వస్తుంది. ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ అయితే గ్లోబల్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. వివో X300 ప్రో 5Gలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్ ఉంటుంది. ఇది AI టాస్క్​లు, గేమింగ్‌కు శక్తివంతమైనది. రెండు ఫోన్‌లలో 16GB RAM, 512GB స్టోరేజ్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కానీ వివో చిప్ తక్కువ ధరలో మరిన్ని AI ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ: శాంసంగ్ 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. వివో 90W ఛార్జింగ్‌తో పెద్ద 6,510mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది భారీ వినియోగానికి అనువుగా ఉంటుంది.

UPCOMING FLAGSHIP PHONES
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA
VIVO X300 PRO 5G
FLAGSHIP PHONES IN INDIA
UPCOMING FLAGSHIP PHONES

