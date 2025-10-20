ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ అభిమానులకు షాక్!- 'గెలాక్సీ S26' సిరీస్ లాంఛ్ ఆలస్యం అవుతుందా?

శాంసంగ్ గెలాక్సీ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్- లాంఛ్​కు ముందే కీలక ఫీచర్లు లీక్!

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 12:39 PM IST

Hyderabad: శాంసంగ్ అభిమానులకు షాకిచ్చే ఓ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ లాంఛ్ ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీ తన అప్​కమింగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ల డెవలప్మెంట్, డిజైన్ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం.

ఫలితంగా వీటి లాంఛ్ దాదాపు రెండు నెలలు ఆలస్యం కావచ్చు. అంటే కంపెనీ ఏటా జనవరిలో తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ సిరీస్‌ను ప్రారంభిస్తుంది. అయితే ఇది వచ్చే ఏడాది మార్చికి మారవచ్చు. ఈ సమాచారం జర్మన్ పబ్లికేషన్ టెక్‌మానియాక్స్ నుంచి వచ్చింది. ఇది శాంసంగ్ తదుపరి ప్రీమియం డివైజ్​ల స్థితి గురించి ప్రారంభ సమాచారాన్ని పంచుకుంది.

గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా రెడీ: నివేదికల ప్రకారం "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" అభివృద్ధి దశను పూర్తి చేసుకుని ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఒరిజినల్ "గెలాక్సీ S26" ఇంకా షెడ్యూల్​కు వెనుకబడి ఉంది. ఈ కారణంగా పైన పేర్కొన్న విధంగా ఆలస్యం జరగవచ్చు. దీని వలన అధికారిక లాంఛ్ ఆలస్యం కావచ్చు. కానీ అల్ట్రా మోడల్​ను ఒక ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్‌గా పరిగణిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డిస్​ప్లే, పనితీరు పరంగా.

గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): ఈ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా మోడల్ ఒక బిలియన్ రంగులకు మద్దతు ఇచ్చే 10-బిట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించారు. ఇది గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాలో ఉపయోగించిన 8-బిట్ స్క్రీన్ కంటే గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్. ఈ ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్, 12GB RAM ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 5000mAh బ్యాటరీ మారదు. అయితే ఛార్జింగ్ వేగాన్ని 60Wకి పెంచారు. ఇది దాదాపు 30 నిమిషాల్లో 80% ఛార్జ్‌కి చేరుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

FeaturesDetails (Expected)
ProcessorSnapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
Battery5,500mAh
Charging60W Wired Fast Charging
Camera designPill-shaped Rear Module
DisplayQHD+ AMOLED (Expected 120Hz)
OSAndroid 15 (Expected)
Launch timelineEarly 2026 (Expected)

స్టాండర్డ్ గెలాక్సీ S26 Exynos 2600 చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించొచ్చు. ఫోన్ డిజైన్ ఇంకా పూర్తి కానప్పటికీ ఇది ఖరారు అయిన తర్వాత మినిమలిస్ట్, రిఫైండ్ లుక్​ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. శాంసంగ్ 2025 లైనప్‌లో గెలాక్సీ S26, S26+, S26 అల్ట్రా వేరియంట్‌లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్​లో గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్ మోడల్​ను తీసుకురావట్లేదనే పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి.

