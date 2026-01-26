శాంసంగ్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- ఫిబ్రవరిలోనే గెలాక్సీ S26 సిరీస్ లాంఛ్!
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా విడుదల తేదీ లీక్ అయింది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
Published : January 26, 2026 at 5:07 PM IST
Hyderabad: జనవరి 2025లో జరిగిన గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో S25 సిరీస్ను ప్రారంభించారు. 2026 ప్రారంభంతో, శాంసంగ్ అభిమానులు, టెక్ ఔత్సాహికులు ఇప్పుడు తదుపరి తరం గెలాక్సీ పరికరాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. గెలాక్సీ S26 సిరీస్ త్వరలో భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. గెలాక్సీ 26 సిరీస్ను కొంచెం ఆలస్యంగా విడుదల చేయనున్నట్లు గతంలో పుకార్లు వచ్చాయి. అయితే, కంపెనీ దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక సమాచారాన్ని అందించలేదు. ఇంతలో ఈ సిరీస్లోని ఫోన్ల లాంఛ్ టైమ్లైన్ను శాంసంగ్ కమ్యూనిటీ ఫోరమ్లో కమ్యూనిటీ మోడరేటర్ లీక్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. దీని ప్రకారం, కంపెనీ తన 26 సిరీస్ను ఫిబ్రవరిలో లాంఛ్ చేయొచ్చు. ఈ సిరీస్లో గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26+, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా మోడల్లు ఉంటాయి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్: లాంఛ్ టైమ్లైన్, లభ్యత
ఒక కమ్యూనిటీ మోడరేటర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం, కొన్ని కొత్త, మెరుగైన ఫీచర్లతో S26ను వచ్చే నెలలో ఆవిష్కరించనున్నారని పేర్కొంటూ X యూజర్ @Alfaturk16 ఒక పోస్ట్ షేర్ చేశారు. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ లాంఛ్ తేదీ గురించి గతంలో వచ్చిన లీక్లను ఇది నిర్ధారిస్తుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ఫిబ్రవరి 25న లాంఛ్ అవుతుందని కూడా పుకార్లు వచ్చాయి. ఇది "100% true" అని పేర్కొన్న టిప్స్టర్ ఇవాన్ బ్లాస్ కూడా ఇదే విధమైన టైమ్లైన్ను సూచించారు.
With the introduction of the Samsung Notes S26 series, Samsung will introduce its new features and updates will come to other devices. ‼️— Alfatürk (@Alfaturk16) January 22, 2026
Are there any new features you're waiting for? pic.twitter.com/MZ8Cpf8N8E
ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫిబ్రవరి 26, మార్చి 4 మధ్య శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 మోడళ్లను ప్రీ-ఆర్డర్ చేసుకోగలరని తెలుస్తోంది. ప్రీ-సేల్ వ్యవధి కూడా మార్చి 5 నుంచి మార్చి 10 వరకు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26+, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా సాధారణ లభ్యత మార్చి 11 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ టిప్స్టర్లు అందించిన సమాచారం నిజం అయితే, కంపెనీ ఈ ఏడాది గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ను మరో నెలలోగా నిర్వహిస్తుంది.
SM-S947N మోడల్ నంబర్తో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+ ఇటీవల గీక్బెంచ్లో కనిపించింది. ఈ హ్యాండ్సెట్ ARMv8 ఆర్కిటెక్చర్, 2.76GHz బేస్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది Exynos 2600 చిప్సెట్ అని చెబుతున్నారు. ఈ జాబితా గెలాక్సీ S26 సిరీస్ త్వరలోనే విడుదల కాబోతుందని కూడా సూచిస్తుంది.