శాంసంగ్ ప్రియులకు శుభవార్త- 'గెలాక్సీ S26' సిరీస్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026" ఈవెంట్ తేదీని వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన "గెలాక్సీ S26" సిరీస్తో పాటు కొత్త ఇయర్బడ్లను లాంఛ్ చేయొచ్చు.
Published : February 11, 2026 at 1:51 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026" ఈవెంట్ తేదీని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ వార్షిక కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 25, 2026న భారత ప్రామాణిక సమయం (IST) రాత్రి 11:30 గంటలకు జరుగనుంది. ఈ ఈవెంట్లో శాంసంగ్ తదుపరి తరం ఫ్లాగ్షిప్ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్తో పాటు కొత్త ఇయర్బడ్లను లాంఛ్ చేయొచ్చు. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కాలిఫోర్నియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని Samsung.com, శాంసంగ్ న్యూస్రూమ్ ఇండియా, శాంసంగ్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు.
శాంసంగ్ ఏటా తన గెలాక్సీ S సిరీస్ హ్యాండ్సెట్లను వసంతకాలంలో జరిగే వార్షిక అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ లాంఛ్ తేదీని ప్రత్యక్షంగా వెల్లడించనప్పటికీ, పరోక్షంగా ఈ సిరీస్ను ఆవిష్కరిస్తుందని భావించవచ్చు. ఇకపోతే ఈ ఏడాది లైనప్లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26+", టాప్-టైర్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" ఉంటాయని తెలుస్తోంది. వీటితో పాటు "గెలాక్సీ బడ్స్ 4", "గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లతో "గెలాక్సీ బడ్స్ 4" సిరీస్ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
Join us at Samsung #GalaxyUnpacked on February 25, 2026 at 11:30 PM to discover how easy and effortless your day can be with #GalaxyAI.— Samsung India (@SamsungIndia) February 11, 2026
Pre-reserve now: https://t.co/E7Io13Exr8. #Samsung pic.twitter.com/Uo2DabIjki
అదనంగా, ఈ దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం కొత్త గెలాక్సీ AI ఫీచర్లను కూడా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. ఇవి మరింత ఫంక్షనల్, పర్సనల్, అడాప్టివ్ నేచర్తో వినియోగదారులకు వివిధ రకాల టాస్క్లలో సీమ్లెస్ అనుభూతిని అందించడంలో సహాయపడతాయని భావిస్తున్నారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్లు: శాంసంగ్ ఈ గెలాక్సీ పరికరాల కోసం తన అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా భారత్తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ముందస్తు రిజర్వేషన్లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తిగల కస్టమర్లు రూ. 999 చెల్లించి గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్ పొందొచ్చు. తద్వారా తమ స్పాట్లను ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ ప్రీ-బుకింగ్ ద్వారా తమ అప్కమింగ్ పరికరాల్లో దేనిని కొనుగోలు చేసినా e-స్టోర్ వోచర్తో రూ. 5,000 విలువైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని శాంసంగ్ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్ హోల్డర్లు ఆటోమేటిక్గా అర్హులు అవుతారు, రూ. 50,000 విలువైన గివ్అవేలోకి ప్రవేశిస్తారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్లో ఏం ఆశించవచ్చు?: ఈ సిరీస్లోని "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" మోడల్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు, అయితే బేస్ గెలాక్సీ S26 ఇన్-హౌస్ ఎక్సినోస్ 2600 SoCని కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ 16GB RAM, 1TB స్టోరేజ్ను అందించగలదు.