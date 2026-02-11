ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ ప్రియులకు శుభవార్త- 'గెలాక్సీ S26' సిరీస్​ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?

ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ 2026" ఈవెంట్​ తేదీని వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన "గెలాక్సీ S26" సిరీస్​తో పాటు కొత్త ఇయర్‌బడ్‌లను లాంఛ్ చేయొచ్చు.

Published : February 11, 2026

Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ 2026" ఈవెంట్ తేదీని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ వార్షిక కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 25, 2026న భారత ప్రామాణిక సమయం (IST) రాత్రి 11:30 గంటలకు జరుగనుంది. ఈ ఈవెంట్​లో శాంసంగ్ తదుపరి తరం ఫ్లాగ్​షిప్ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్​తో పాటు కొత్త ఇయర్‌బడ్‌లను లాంఛ్ చేయొచ్చు. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కాలిఫోర్నియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని Samsung.com, శాంసంగ్ న్యూస్‌రూమ్ ఇండియా, శాంసంగ్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ ద్వారా వీక్షించవచ్చు.

శాంసంగ్ ఏటా తన గెలాక్సీ S సిరీస్ హ్యాండ్‌సెట్‌లను వసంతకాలంలో జరిగే వార్షిక అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్‌లో విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్​ లాంఛ్ తేదీని ప్రత్యక్షంగా వెల్లడించనప్పటికీ, పరోక్షంగా ఈ సిరీస్​ను ఆవిష్కరిస్తుందని భావించవచ్చు. ఇకపోతే ఈ ఏడాది లైనప్‌లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26+", టాప్​-టైర్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" ఉంటాయని తెలుస్తోంది. వీటితో పాటు "గెలాక్సీ బడ్స్ 4", "గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లతో "గెలాక్సీ బడ్స్ 4" సిరీస్‌ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.

అదనంగా, ఈ దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం కొత్త గెలాక్సీ AI ఫీచర్లను కూడా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. ఇవి మరింత ఫంక్షనల్, పర్సనల్, అడాప్టివ్ నేచర్​తో వినియోగదారులకు వివిధ రకాల టాస్క్​లలో సీమ్​లెస్​ అనుభూతిని అందించడంలో సహాయపడతాయని భావిస్తున్నారు.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్​ప్యాక్డ్ 2026 ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్లు: శాంసంగ్ ఈ గెలాక్సీ పరికరాల కోసం తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ల ద్వారా భారత్​తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ముందస్తు రిజర్వేషన్‌లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తిగల కస్టమర్లు రూ. 999 చెల్లించి గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్ పొందొచ్చు. తద్వారా తమ స్పాట్‌లను ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ ప్రీ-బుకింగ్ ద్వారా తమ అప్​కమింగ్ పరికరాల్లో దేనిని కొనుగోలు చేసినా e-స్టోర్ వోచర్​తో రూ. 5,000 విలువైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని శాంసంగ్ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్ హోల్డర్లు ఆటోమేటిక్​గా అర్హులు అవుతారు, రూ. 50,000 విలువైన గివ్‌అవేలోకి ప్రవేశిస్తారు.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్​లో ఏం ఆశించవచ్చు?: ఈ సిరీస్​లోని "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" మోడల్ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు, అయితే బేస్ గెలాక్సీ S26 ఇన్-హౌస్ ఎక్సినోస్ 2600 SoCని కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ 16GB RAM, 1TB స్టోరేజ్‌ను అందించగలదు.

