కొత్త పేరుతో శాంసంగ్ సన్నని స్మార్ట్​ఫోన్!- 'ఐఫోన్ ఎయిర్' కంటే 'మోర్​ స్లిమ్'!!

గెలాక్సీ S26 సిరీస్​లో స్లిమ్ మోడల్- అయితే ఆ పేరుతో కాదు!

Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge (Photo Credit- Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ ఇటీవలే తన "గెలాక్సీ S" సిరీస్‌లో అత్యంత సన్నని మోడల్​గా "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్‌"ను ప్రారంభించింది. అయితే వీటికి ఆశించినంత డిమాండ్ రాకపోవడంతో దీనికి సక్సెసర్ మోడల్​ను విడుదల చేయకపోవచ్చనే ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. అయితే కంపెనీ తన అప్​కమింగ్ సిరీస్​లో "గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్"ను రద్దు చేయడానికి బదులుగా కొత్త పేరుతో మరో స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ అప్​కమింగ్ "మోడల్ గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్" కంటే ఇంకా సన్నగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది Exynos 2600 చిప్‌సెట్‌పై నడుస్తుందని, ఈ ఏడాది తీసుకొచ్చిన స్లిమ్ మోడల్​ కంటే పెద్ద బ్యాటరీతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

గెలాక్సీ S26 సిరీస్‌లో "మోర్ స్లిమ్" మోడల్!: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ "X" (గతంలో ట్విటర్)లో @SPYGO19726 అనే యూజర్ చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, శాంసంగ్ "More Slim" అనే కోడ్‌నేమ్ ఉన్న స్మార్ట్​ఫోన్​ను తీసుకొచ్చే పనిలో పడింది. ఇది 5.8mm సన్నని "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్​" కంటే సన్నగా ఉంటుందని పేర్కొంది.

దీన్ని ​5.56mm సన్నని బిల్డ్‌తో తీసుకురానున్నారు. దీనర్థం కంపెనీ తన కొత్త సిరీస్​లో స్లిమ్ లైనప్​ను కంటిన్యూ చేస్తుంది. కాకుంటే దీన్ని "గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్​"గా కాకుండా కొత్త పేరుతో తీసుకొస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇదే నిజం అయితే ఈ కొత్త మోడల్ 5.6mm మందం ఉన్న "ఐఫోన్ ఎయిర్"​ కంటే కూడా సన్నగా ఉంటుంది.

ఇకపోతే ఈ శాంసంగ్ "మోర్ స్లిమ్" డివైజ్ 120Hz వరకు అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.6-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X LTPO 2.5 డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని అంచనా. ఇది 4,300mAh లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీని ఉపయోగించవచ్చు. ఇది శాంసంగ్ ఇన్-హౌస్ Exynos 2600 చిప్‌సెట్‌పై నడుస్తుందని సమాచారం.

ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే శాంసంగ్ తన అప్​కమింగ్ స్లిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను ప్యాక్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో సెన్సార్ ఉండొచ్చు. అయితే ఇందులో పెరిస్కోప్ లెన్స్‌ను జోడించడంపై సాధ్యాసాధ్యాలను కంపెనీ అంచనా వేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

ఇక డిజైన్ విషయానికి వస్తే ఫోన్ ముందు భాగంలో రీన్‌ఫోర్స్డ్ టైటానియం సబ్‌స్ట్రక్చర్‌తో అల్యూమినియం కాంపోజిట్ ఫ్రేమ్‌ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. ఇటీవలి లీక్‌లు శాంసంగ్ "మోర్ స్లిమ్" అనే కోడ్‌నేమ్ ఉన్న పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని సూచిస్తున్నాయి. మరొక "X" యూజర్ @theonecid "గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్" ఫర్మ్‌వేర్ ఫైల్‌లను గుర్తించారు. ఇది సన్నని గెలాక్సీ ఫోన్ కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ అభివృద్ధి జరుగుతోందని సూచిస్తుంది.

మరోవైపు డచ్ పబ్లికేషన్ గెలాక్సీ క్లబ్ "మోర్ స్లిమ్" అభివృద్ధి ప్రామాణిక "గెలాక్సీ S26" మోడళ్ల కంటే గణనీయంగా వెనుకబడి ఉందని పేర్కొంది. ఈ మోడల్ ప్రధాన "గెలాక్సీ S26" త్రయంతో పాటు లాంఛ్ కాకపోవచ్చు. అంటే కంపెనీ తన తదుపరి ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్ "గెలాక్సీ S26"లోని ఇతర మోడల్స్​తో పాటు కాకుండా తర్వాత దీన్ని విడుదల చేయొచ్చు.

ఇంతకుముందు భారతదేశంలో "గెలాక్సీ S25" సిరీస్‌లో నాలుగో మోడల్​గా "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్"​ మే నెలలో విడుదలైంది. 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్​తో దీని ధర రూ. 1,09,999. ఈ ఫోన్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్ ఓవర్‌లాక్డ్ వెర్షన్‌ను ఉపయోగించారు. వెనుక భాగంలో ఇది డ్యూయల్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 12-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది 12-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా, 3,900mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

