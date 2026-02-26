గెలాక్సీ S25 సిరీస్: భారత్ vs గ్లోబల్ మార్కెట్ ధరలు- ఏ దేశంలో చౌకగా దొరుకుతాయో తెలుసా?
శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" మోడళ్లు భారత్తో సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఏ దేశంలో చౌక ధరకు ఎక్కడ లభిస్తాయంటే?
Published : February 26, 2026 at 12:29 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ను కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన తన వార్షిక కార్యక్రమంలో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్ "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడళ్లతో భారత్ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు ఏ దేశంలో ఎలా ఉన్నాయి? ఏ మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి? ఎక్కడ వీటి ధర ఎక్కువగా ఉంది? అని తెలుసుకునేందుకు నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీటి ధరలు భారత్తో పోలిస్తే ఏ దేశంలో ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం రండి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ఇండియా ధరలు:
- టాప్-స్పెక్ Galaxy S26 Ultra 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1.40 లక్షలు, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 1.60 లక్షలు, 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1.90 లక్షలు.
- మిడ్-వేరియంట్ Galaxy S26 Plus 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర రూ. 1.20 లక్షలు, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1.40 లక్షలు.
- బేస్ వేరియంట్ "గెలాక్సీ S26" 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 87,999, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ. 1.08 లక్షలు.
|మోడల్
|RAM
|Storage
|ఇండియా ధరలు
|1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా
|12GB
|256GB
|రూ. 1,39,999
|12GB
|512GB
|రూ. 1,59,999
|16GB
|1TB
|రూ. 1,89,999
|2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+
|12GB
|256GB
|రూ. 1,19,999
|12GB
|512GB
|రూ. 1,39,999
|3. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26
|12GB
|256GB
|రూ. 87,999
|12GB
|512GB
|రూ. 1,07,999
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్: US ధరలతో కంపారిజన్
|మోడళ్లు
|USలో బేస్ వేరియంట్ ధరలు
|భారత్లో బేస్ వేరియంట్ ధరలు
|ధరల వ్యత్యాసం
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా
|$ 1,299.99 (దాదాపు రూ. 1,18,167)
|రూ. 1,39,999
|భారత్తో పోలిస్తే USలో దాదాపు రూ. 21,865 తక్కువ
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+
|$ 1,299.99 (దాదాపు రూ. 1,18,167)
|రూ. 1,19,999
|భారత్తో పోలిస్తే USలో దాదాపు రూ. 1,865 తక్కువ
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26
|$ 1,099.99 (దాదాపు రూ. 99,987)
|రూ. 87,999
|భారత్తో పోలిస్తే USలో దాదాపు 11,960 ఎక్కువ
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్: UK ధరలతో కంపారిజన్
|మోడళ్లు
|UKలో బేస్ వేరియంట్ ధరలు
|భారత్లో బేస్ వేరియంట్ ధరలు
|ధరల వ్యత్యాసం
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా
|£ 1,279 (దాదాపు రూ. 1,57,659)
|రూ. 1,39,999
|భారత్తో పోలిస్తే Ukలో దాదాపు రూ. 17,623 ఎక్కువ
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+
|£ 1,099 (దాదాపు రూ. 1,35,471)
|రూ. 1,19,999
|భారత్తో పోలిస్తే Ukలో దాదాపు రూ. 15,440 ఎక్కువ
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26
|£ 879 (దాదాపు రూ. 1,08,352)
|రూ. 87,999
|భారత్తో పోలిస్తే Ukలో దాదాపు రూ. 20,328 ఎక్కువ
This is an Updating Story