గెలాక్సీ S25 సిరీస్: భారత్ vs గ్లోబల్ మార్కెట్​ ధరలు- ఏ దేశంలో చౌకగా దొరుకుతాయో తెలుసా?

శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" మోడళ్లు భారత్​తో సహా ఇతర గ్లోబల్​ మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఏ దేశంలో చౌక ధరకు ఎక్కడ లభిస్తాయంటే?

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 12:29 PM IST

Hyderabad: శాంసంగ్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ S26" సిరీస్‌ను కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన తన వార్షిక కార్యక్రమంలో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్​ "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26 ప్లస్", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడళ్లతో భారత్​ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీంతో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ల ధరలు ఏ దేశంలో ఎలా ఉన్నాయి? ఏ మార్కెట్​లో తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి? ఎక్కడ వీటి ధర ఎక్కువగా ఉంది? అని తెలుసుకునేందుకు నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీటి ధరలు భారత్​తో పోలిస్తే ఏ దేశంలో ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం రండి.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ఇండియా ధరలు:

  • టాప్-స్పెక్ Galaxy S26 Ultra 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1.40 లక్షలు, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 1.60 లక్షలు, 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1.90 లక్షలు.
  • మిడ్-వేరియంట్ Galaxy S26 Plus 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర రూ. 1.20 లక్షలు, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1.40 లక్షలు.
  • బేస్ వేరియంట్ "గెలాక్సీ S26" 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 87,999, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ. 1.08 లక్షలు.
మోడల్RAMStorageఇండియా ధరలు
1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా12GB256GBరూ. 1,39,999
12GB512GBరూ. 1,59,999
16GB1TBరూ. 1,89,999
2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+12GB256GBరూ. 1,19,999
12GB512GBరూ. 1,39,999
3. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S2612GB256GBరూ. 87,999
12GB512GBరూ. 1,07,999

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్: US ధరలతో కంపారిజన్

మోడళ్లుUSలో బేస్ వేరియంట్ ధరలుభారత్​లో బేస్ వేరియంట్ ధరలుధరల వ్యత్యాసం
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా$ 1,299.99 (దాదాపు రూ. 1,18,167)రూ. 1,39,999భారత్​తో పోలిస్తే USలో దాదాపు రూ. 21,865 తక్కువ
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+$ 1,299.99 (దాదాపు రూ. 1,18,167)రూ. 1,19,999భారత్​తో పోలిస్తే USలో దాదాపు రూ. 1,865 తక్కువ
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26$ 1,099.99 (దాదాపు రూ. 99,987)రూ. 87,999భారత్​తో పోలిస్తే USలో దాదాపు 11,960 ఎక్కువ

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్: UK ధరలతో కంపారిజన్

మోడళ్లుUKలో బేస్ వేరియంట్ ధరలుభారత్​లో బేస్ వేరియంట్ ధరలుధరల వ్యత్యాసం
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా£ 1,279 (దాదాపు రూ. 1,57,659)రూ. 1,39,999భారత్​తో పోలిస్తే Ukలో దాదాపు రూ. 17,623 ఎక్కువ
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+£ 1,099 (దాదాపు రూ. 1,35,471)రూ. 1,19,999భారత్​తో పోలిస్తే Ukలో దాదాపు రూ. 15,440 ఎక్కువ
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26£ 879 (దాదాపు రూ. 1,08,352)రూ. 87,999భారత్​తో పోలిస్తే Ukలో దాదాపు రూ. 20,328 ఎక్కువ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

