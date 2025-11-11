దిస్ టైమ్ నో 'ఎడ్జ్': కొత్త కెమెరా ఐలాండ్తో 'ప్లస్' మోడల్!
శాంసంగ్ 'S26' సిరీస్లో "ప్లస్" మోడల్- కెమెరా వివరాలు లీక్!
Published : November 11, 2025 at 12:52 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26 ప్లస్" కొత్త కెమెరా ఐలాండ్తో రెండర్లలో మళ్లీ ప్రత్యక్షమయింది. రెండు నెలల క్రితం శాంసంగ్ మిడ్-సైజ్ ఫ్లాగ్షిప్ అయిన "గెలాక్సీ S26 ప్లస్"ను కంపెనీ లాంఛ్ చేయట్లేదని, దీనికి బదులుగా "స్లిమ్ ఎడ్జ్" ఫోన్ను తీసుకొస్తుందని నివేదికలు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు తారుమారయ్యాయి. కంపెనీ "ఎడ్జ్" మోడల్ను పూర్తిగా రద్దు చేసి, "ప్లస్" మోడల్ను వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయిందని తెలుస్తోంది. అంతేకాక దీని డిజైన్కు సంబంధించిన వివరాలు లీక్డ్ స్పెక్స్ ఆధారిత కొత్త రెండర్ల ద్వారా బయటికి వచ్చాయి.
ఈ "S26 ప్లస్"కు సంబంధించిన మొదటి ఊహాత్మక లుక్ ఆండ్రాయిడ్ హెడ్లైన్స్ ద్వారా లీకర్ ఆన్లీక్స్ నుంచి వచ్చింది. చాలా వరకు ఇది బాగా తెలిసిన డిజైన్గానే కనిపిస్తోంది. అయితే దీని కెమెరా ఐలాండ్లో అతిపెద్ద మార్పు ఉంది. దీనికి ఇటీవల లీక్ అయిన "S26 ఎడ్జ్" రెండర్ మాదిరిగా వెడల్పాటి కెమెరా ఐలాండ్ ఉండదు. బదులుగా ఈ లీక్ మూడు లెన్స్ల కింద నేరుగా కూర్చున్న ఒక చిన్న ఐలాండ్ను చూపిస్తోంది. ఇది ఇంతకుముందు సెప్టెంబర్లో చూసిన "S26 అల్ట్రా", "S26 ప్రో" రెండర్ల మాదిరిగానే ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
కొంతకాలంగా వెలుగులోకి వస్తున్న "శాంసంగ్ S26" లైనప్కు సంబంధించిన సమాచారం చాలా గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఒకానొక సమయంలో లీకర్లు ఒక పునఃఆవిష్కరణ జరుగుతోందని వెల్లడించారు. ఈ లైనప్లో సుపరిచితమైన "అల్ట్రా" మోడల్తో పాటు "ఎడ్జ్", చిన్న "ప్రో" కూడా ఉంటుందని భావించారు. ఇప్పుడు "ఎడ్జ్" స్థానంలో "ప్లస్"ను తీసుకొస్తున్నట్లుగా సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇకపోతే ఆండ్రాయిడ్ హెడ్లైన్స్ నివేదిక ప్రకారం, "S26 ప్లస్" మోడల్ "S25 ప్లస్" మాదిరిగానే 7.35mm మందంతో వస్తుంది. ఇది 5.8mm ఉన్న "S25 ఎడ్జ్" కంటే కాస్త ఎక్కువగానే మందంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇది "ప్లస్" మోడల్ బ్రాండింగ్తో రెండవ తరం సన్నని ఫోన్గా వస్తున్నట్లు కనిపించడం లేదు. మరోవైపు సాధారణ "S26" మోడల్ 7.24mm మందాన్ని కలిగి ఉంటుందని ఈ సైట్ విడిగా నివేదించింది. లీకైన "ప్రో" మోడల్ కంటే ఈ ఫోన్ కొంచెం మందంగా ఉంటుంది. ఈ ఏడాది మొదటి "ఎడ్జ్"తో ప్రారంభించిన సన్నని ఫోన్ ట్రెండ్ నుంచి శాంసంగ్ వైదొలగుతోందని ఇది సూచిస్తుంది.