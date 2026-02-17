ఊహించినదానికంటే ఎక్కువ ధరతో "గెలాక్సీ S26+" - లాంఛ్కు ముందుగానే క్రెయిగ్స్లిస్ట్లో ప్రత్యక్షం: రిపోర్ట్
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+ లాంఛ్కు ముందే ఊహించినదానికంటే ఎక్కువ ధరతో ఆన్లైన్లో అమ్మకానికి వచ్చినట్లు నివేదిక వెలువడింది.
Published : February 17, 2026 at 11:27 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ తమ తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ను భారత్ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ప్రారంభించబోతోంది. ఈ ఏడాది లైనప్లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26+", టాప్-టైర్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. వీటి అధికారిక ప్రకటనకు ముందుగా, "గెలాక్సీ S26+" మోడల్ను కొంతకాలం పాటు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో జాబితా చేసినట్లు, ఇది దాని డిజైన్, ధరపై ఓ అవగాహనను అందించిందని నివేదిక వెలువడింది. ఇంకా ఈ ఫోన్ అందులో నలుపు రంగులో కన్పించినట్లు, చూసేందుకు దీని డిజైన్ మొత్తం దాని మునుపటి "గెలాక్సీ S" సిరీస్ మాదిరిగానే ఉందని చెబుతున్నారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26+ క్రెయిగ్స్లిస్ట్ లిస్టింగ్: ఆండ్రాయిడ్ హెడ్లైన్స్ నివేదిక ప్రకారం, "గెలాక్సీ S26+"గా చెబుతున్న ఈ మోడల్ను క్రెయిగ్స్లిస్ట్లో జాబితా చేశారు. ఇది ఈ హ్యాండ్సెట్ పవర్డ్-ఆన్ స్థితిలో ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది. దీని చిత్రాలు శాంసంగ్ సుపరిచితమైన డిజైన్ లాంగ్వెజ్తోనే కొనసాగవచ్చని సూచిస్తున్నాయి, స్లిమ్ బెజెల్స్తో ఫ్లాట్ డిస్ప్లే, ఫ్రంట్ కెమెరా కోసం కేంద్రీకృత హోల్-పంచ్ కటౌట్ను కలిగి ఉంటుంది.
వెనుకవైపు, ఈ ఫోన్ ఏకీకృత కెమెరా ఐలాండ్ కాకుండా విడివిడిగా పెద్ద కెమెరా రింగ్లను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీని లేఅవుట్ ఇటీవలి గెలాక్సీ S-సిరీస్ మోడళ్లను దగ్గరగా పోలి ఉంటుంది, అయితే ఫ్రేమ్, ఫినిష్లో చిన్నపాటి మెరుగుదలలు కనిపిస్తాయి. జాబితాలో చూపిన పరికరం నలుపు రంగులో మ్యాట్ రియర్ ప్యానెల్ను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.
ఈ హ్యాండ్సెట్ ప్రొడక్షన్ శాంపుల్ లేదా ప్రీ-రిలీజ్ యూనిట్ అయి ఉండవచ్చు, బహుశా అనధికారిక మార్గాల ద్వారా దీన్ని పొంది ఉండవచ్చు అని నివేదిక పేర్కొంది. రిటైల్ గెలాక్సీ S-సిరీస్ పరికరానికి అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ ధరను జాబితాలో చేర్చారని, విక్రేత ముందస్తు డిమాండ్ను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఉండవచ్చని సూచిస్తుంది.
నివేదిక ప్రకారం, శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26+" క్రెయిగ్స్లిస్ట్లో $1,650 (సుమారు రూ. 1,49,700)కు జాబితా చేశారు. అయితే ఈ హ్యాండ్సెట్ బేస్ RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర EUR 1,269 (సుమారు రూ. 1,36,800) ఉండొచ్చని మునుపటి నివేదికలు ఉంచాయి. ఇక దీని ప్రీవియస్ "గెలాక్సీ S25+" విషయానికి వస్తే, దీని లాంఛ్ ధర EUR 1,169 (సుమారు రూ. 1,24,900).
శాసంగ్ గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్ ఫిబ్రవరి 25, 2026న ఉదయం 10 PT/1 pm ET (11:30 pm IST)కి కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరగనుంది. కంపెనీ ఏటా తన గెలాక్సీ S సిరీస్ హ్యాండ్సెట్లను వసంతకాలంలో జరిగే వార్షిక అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఈసారి శాంసంగ్ అప్కమింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ గెలాక్సీ S లైనప్లో "గెలాక్సీ S26", "గెలాక్సీ S26+", "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడళ్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఇంకో రెండు వారాల్లోనే ఈ కార్యక్రమం జరగనుండగా, మరికొన్ని రోజుల్లోనే దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.