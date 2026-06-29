ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ M47 5G' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

6,000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 SoCతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5G భారతదేశంలో విడుదలైంది.

Samsung Galaxy M47 5G Launched in India With 6,000mAh Battery, Snapdragon 6 Gen 3 SoC
Samsung Galaxy M47 5G Launched in India With 6,000mAh Battery, Snapdragon 6 Gen 3 SoC (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: సౌత్ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ సరికొత్త మిడ్‌రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'గెలాక్సీ M47 5G'ను సోమవారం (జూన్ 29, 2026) భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కొత్త గెలాక్సీ ఫోన్ 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన సూపర్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఫొటోగ్రఫీ కోసం ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను అమర్చారు.

గెలాక్సీ M47 5G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5G' ధర రూ. 22,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఈ ధరలో కూపన్ ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి సాధారణంగా హ్యాండ్‌సెట్ రిటైల్ ధర కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రతి వేరియంట్ పూర్తి ధరల వివరాలను శాంసంగ్ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.

సేల్ వివరాలు: భారత దేశంలో ఈ కొత్త గెలాక్సీ M సిరీస్ హ్యాండ్‌సెట్ సేల్స్ జులై 4 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, కంపెనీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సందర్శించం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు రంగు ఎంపికలలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

The Samsung Galaxy M47 5G is offered in Blaze Blue and Rogue Red colourways.
The Samsung Galaxy M47 5G is offered in Blaze Blue and Rogue Red colourways. (Photo Credit- Samsung)
  • రోగ్ రెడ్ (Rogue Red)
  • బ్లేజ్ బ్లూ (Blaze Blue)

This is An Updating Story...

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY M47 5G LAUNCHED
SAMSUNG GALAXY M47 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.