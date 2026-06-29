శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ M47 5G' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
6,000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 SoCతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5G భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : June 29, 2026 at 4:27 PM IST
Hyderabad: సౌత్ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ సరికొత్త మిడ్రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ 'గెలాక్సీ M47 5G'ను సోమవారం (జూన్ 29, 2026) భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కొత్త గెలాక్సీ ఫోన్ 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఫొటోగ్రఫీ కోసం ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అమర్చారు.
గెలాక్సీ M47 5G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5G' ధర రూ. 22,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఈ ధరలో కూపన్ ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి సాధారణంగా హ్యాండ్సెట్ రిటైల్ ధర కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ప్రతి వేరియంట్ పూర్తి ధరల వివరాలను శాంసంగ్ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
సేల్ వివరాలు: భారత దేశంలో ఈ కొత్త గెలాక్సీ M సిరీస్ హ్యాండ్సెట్ సేల్స్ జులై 4 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు రంగు ఎంపికలలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- రోగ్ రెడ్ (Rogue Red)
- బ్లేజ్ బ్లూ (Blaze Blue)
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