శాంసంగ్ ప్రియులకు షాక్- వారానికే పెరిగిన 'గెలాక్సీ M47 5G' ధర!
విక్రయాలు ప్రారంభించిన వారానికే శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ M47 5G ధరను రూ. 8,000 వరకు పెంచేసింది. ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయం కస్టమర్లను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
Published : July 13, 2026 at 2:55 PM IST
Hyderabad: దిగ్గజ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ భారతీయ వినియోగదారులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. మార్కెట్లోకి విడుదలైన కేవలం ఒక్క వారంలోనే తన లేటెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ గెలాక్సీ M47 5G ధరను విపరీతంగా పెంచేసింది.
లాంఛ్ & సేల్స్: ఈ సరికొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ను జూన్ 29, 2026న గ్రాండ్ లాంఛ్ చేయగా, జులై 4 నుంచి అమెజాన్ ఇండియా (Amazon India) వేదికగా విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
భారీ ధరల పెంపు: అమ్మకాలు మొదలైన వారం రోజుల్లోనే అమెజాన్ రిటైల్ లిస్టింగ్లో ఈ ఫోన్ ధరలను ఏకంగా రూ. 7,000 నుంచి రూ. 8,000 వరకు పెంచడం గమనార్హం.
Samsung increased the prices of Galaxy M47 5G— Mahesh Ahir (@boxtobyte) July 12, 2026
Launch price
6+128GB : ₹25,999
8+128GB : ₹28,999
8+256GB : ₹33,999
Currently listed price
6+128GB : ₹32,999
8+128GB : ₹36,999
8+256GB : ₹41,999
Banner price vs retail price huge difference A hike of up to ₹8000. pic.twitter.com/x3DKWjonlZ
అన్ని వేరియంట్లపై ప్రభావం: ఈ ధరల పెంపు కేవలం బేస్ మోడల్కే పరిమితం కాకుండా, ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని వేరియంట్లకూ వర్తింపజేశారు.
|వేరియంట్
|అసలు ధర (Original price)
|ప్రస్తుత ధర (Current price)
|ధర పెంపు (Price hike)
|6GB + 128GB
|రూ. 25,999
|రూ. 32,999
|రూ. 7,000
|8GB + 128GB
|రూ. 28,999
|రూ. 36,999
|రూ. 8,000
|8GB + 256GB
|రూ. 33,999
|రూ. 41,999
|రూ. 8,000
లాంఛ్ రోజున లభించిన ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లతో పోల్చి చూస్తే.. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ కొనే కస్టమర్లపై ఏకంగా రూ. 10,000 నుంచి రూ. 11,000 వరకు అదనపు భారం పడుతోంది.
ధరల పెంపునకు గల కారణాలు: మార్కెట్ ఒత్తిళ్లే కారణమా?
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో గత ఏడాది కాలంగా మొబైల్ ఫోన్ల ధరలు పెరగడం సర్వసాధారణంగా మారింది. ఈ విపరీతమైన ధరల పెంపు వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలు, దాని ప్రభావాలు ఇవే:
- RAM చిప్ల కొరత: ప్రస్తుతం మొబైల్ మార్కెట్లో 'RAM' చిప్ల కొరత తీవ్రంగా ఉండటమే ఈ ధరల పెంపునకు ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
- ఇతర బ్రాండ్ల బాటలోనే: కేవలం శాంసంగ్ మాత్రమే కాకుండా, నథింగ్ (Nothing), వివో (Vivo), రియల్మీ (Realme) వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లు సైతం గతంలో తమ పాత మోడల్స్ ధరలను పెంచాయి. శాంసంగ్ కూడా ఇదే మార్కెట్ ఒత్తిడి కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కస్టమర్లలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తి:
- తొందరపాటు నిర్ణయం: ఇతర కంపెనీలు పాత మోడల్స్ ధరలను పెంచితే, శాంసంగ్ మాత్రం 'M47' వంటి సరికొత్త ఫోన్ లాంఛ్ అయిన కొద్ది రోజులకే రేట్లు పెంచడం గమనార్హం. ఇది వ్యాపార నైతికతకు విరుద్ధమని, కస్టమర్ల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే చర్య అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
- విశ్వసనీయతపై ప్రభావం: ప్రకటనల్లో చూపించిన లాంఛ్ ధర కనీసం కొంతకాలమైనా స్థిరంగా ఉంటుందని కస్టమర్లు ఆశిస్తారు. కానీ, వారం రోజుల్లోనే ఇంత భారీగా పెంచడం వల్ల వినియోగదారుల్లో అసంతృప్తి, నిరాశ వ్యక్తమవుతోందని టెక్ ప్రియులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.