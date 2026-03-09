ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G లాంఛ్ తేదీ వెల్లడి- ఫీచర్లు కూడా రివీల్

శాంసంగ్ భారతదేశంలో తన అప్​కమింగ్ "గెలాక్సీ M17e 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్​ను మార్చి 17, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో పాటు లాంఛ్​కు ముందుగానే దీని కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది.

Samsung Galaxy M17e 5G to Launch in India on March 17
Samsung Galaxy M17e 5G to Launch in India on March 17 (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: శాంసంగ్ తన ప్రసిద్ధ M సిరీస్‌లో మరో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ "గెలాక్సీ M17e 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్​ను మార్చి 17, 2026న భారతదేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇది గతేడాది అక్టోబర్‌లో విడుదలైన "గెలాక్సీ M17" తర్వాత M సిరీస్​లో వస్తున్న మరో స్మార్ట్​ఫోన్. ఈ ఫోన్​ను యువ కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది పెద్ద బ్యాటరీ, మంచి డిస్‌ప్లే, దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్‌వేర్ మద్దతుతో వస్తుంది. 5G కనెక్టివిటీ, ఆధునిక ఫీచర్లతో ఇది బడ్జెట్ విభాగంలో ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా ఉంటుంది.

డిస్​ప్లే & డిజైన్: ఈ "గెలాక్సీ M17e 5G" 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. వివిధ లైటింగ్ పరిస్థితులలో స్పష్టమైన వీక్షణ కోసం స్క్రీన్ అడాప్టివ్ బ్రైట్‌నెస్, హై బ్రైట్‌నెస్ మోడ్ (HBM)తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ కేవలం 8.2mm మందంతో గ్లాస్ ఫైబర్ రీన్‌ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ (GFRP) బ్యాక్ ప్యానెల్​తో వస్తుంది. ఇది కీ ఐలాండ్ డిజైన్ బటన్‌లను ఉపయోగించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP54 రేటింగ్​తో వస్తుంది. ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి: వైబ్ వైలెట్, బ్లిట్జ్ బ్లూ.

ప్రాసెసర్ & బ్యాటరీ: స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది ఆర్మ్ మాలి-G57 GPUతో వస్తుంది. ఈ చిప్‌సెట్ మల్టిపుల్ 5G బ్యాండ్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం 6000mAh. ఉపయోగించని యాప్‌లను స్లీప్ మోడ్‌లో ఉంచడం ద్వారా వన్ UI 8 ఆప్టిమైజేషన్‌లు శక్తిని ఆదా చేస్తాయి, తద్వారా సింగిల్​ ఛార్జ్​తో ఫోన్​ను ఎక్కువసేపు ఉపయోగించుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తాయి.

కెమెరా ఫీచర్లు: దీని వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 2MP డెప్త్ సెన్సార్​ ఉంటుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇది 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ కెమెరా యూత్​ సోషల్ మీడియా, ఫొటోగ్రఫీ అవసరాలను తీర్చగలదని భావిస్తున్నారు.

సాఫ్ట్‌వేర్ & AI ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే One UI 8.0 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్​పై నడుస్తుంది. ఇది గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ పరికరానికి ఆరు సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, ఆరు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ఫీచర్లను బట్టి చూస్తుంటే సరసమైన ధరలో, దృఢమైన, ఫీచర్-రిచ్ ఫోన్‌ను కోరుకునే యువతకు ఈ అప్​కమింగ్ శాంసంగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ గొప్ప ఎంపికగా నిలుస్తుందని చెప్పొచ్చు.

లభ్యతా వివరాలు: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛ్ తర్వాత Amazon.in, Samsung India ఆన్‌లైన్ స్టోర్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY M17E 5G INDIA LAUNCH
SAMSUNG GALAXY M17E 5G FEATURES
SAMSUNG GALAXY M17E 5G CAMERA
SAMSUNG GALAXY M17E 5G BATTERY
SAMSUNG GALAXY M17E 5G LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.