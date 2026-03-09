శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G లాంఛ్ తేదీ వెల్లడి- ఫీచర్లు కూడా రివీల్
శాంసంగ్ భారతదేశంలో తన అప్కమింగ్ "గెలాక్సీ M17e 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను మార్చి 17, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో పాటు లాంఛ్కు ముందుగానే దీని కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది.
Published : March 9, 2026 at 2:37 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ తన ప్రసిద్ధ M సిరీస్లో మరో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ "గెలాక్సీ M17e 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను మార్చి 17, 2026న భారతదేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇది గతేడాది అక్టోబర్లో విడుదలైన "గెలాక్సీ M17" తర్వాత M సిరీస్లో వస్తున్న మరో స్మార్ట్ఫోన్. ఈ ఫోన్ను యువ కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది పెద్ద బ్యాటరీ, మంచి డిస్ప్లే, దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్వేర్ మద్దతుతో వస్తుంది. 5G కనెక్టివిటీ, ఆధునిక ఫీచర్లతో ఇది బడ్జెట్ విభాగంలో ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా ఉంటుంది.
డిస్ప్లే & డిజైన్: ఈ "గెలాక్సీ M17e 5G" 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. వివిధ లైటింగ్ పరిస్థితులలో స్పష్టమైన వీక్షణ కోసం స్క్రీన్ అడాప్టివ్ బ్రైట్నెస్, హై బ్రైట్నెస్ మోడ్ (HBM)తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ కేవలం 8.2mm మందంతో గ్లాస్ ఫైబర్ రీన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ (GFRP) బ్యాక్ ప్యానెల్తో వస్తుంది. ఇది కీ ఐలాండ్ డిజైన్ బటన్లను ఉపయోగించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP54 రేటింగ్తో వస్తుంది. ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి: వైబ్ వైలెట్, బ్లిట్జ్ బ్లూ.
When pace picks up, Monster keeps up. The all-new Galaxy M17e 5G delivers lag-free scrolling and seamless performance with super-smooth 120Hz Display and a powerful 6000mAh battery to make your every move feel effortless. pic.twitter.com/pH24ci041C— Samsung India (@SamsungIndia) March 9, 2026
ప్రాసెసర్ & బ్యాటరీ: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ఆర్మ్ మాలి-G57 GPUతో వస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ మల్టిపుల్ 5G బ్యాండ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం 6000mAh. ఉపయోగించని యాప్లను స్లీప్ మోడ్లో ఉంచడం ద్వారా వన్ UI 8 ఆప్టిమైజేషన్లు శక్తిని ఆదా చేస్తాయి, తద్వారా సింగిల్ ఛార్జ్తో ఫోన్ను ఎక్కువసేపు ఉపయోగించుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తాయి.
కెమెరా ఫీచర్లు: దీని వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 2MP డెప్త్ సెన్సార్ ఉంటుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇది 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ కెమెరా యూత్ సోషల్ మీడియా, ఫొటోగ్రఫీ అవసరాలను తీర్చగలదని భావిస్తున్నారు.
Some phones keep up. This one powers through.— Samsung India (@SamsungIndia) March 9, 2026
Galaxy M17e 5G brings
A 120Hz Display that keeps everything incredibly smooth.
A 6000mAh Monster Battery built for longer days and longer nights.
Dust and splash resistance for Monster Durability.
And 6 years of Upgrades, so your… pic.twitter.com/9hKQ8LTm08
సాఫ్ట్వేర్ & AI ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే One UI 8.0 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్పై నడుస్తుంది. ఇది గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ పరికరానికి ఆరు సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ OS అప్గ్రేడ్లు, ఆరు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ఫీచర్లను బట్టి చూస్తుంటే సరసమైన ధరలో, దృఢమైన, ఫీచర్-రిచ్ ఫోన్ను కోరుకునే యువతకు ఈ అప్కమింగ్ శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్ గొప్ప ఎంపికగా నిలుస్తుందని చెప్పొచ్చు.
లభ్యతా వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ తర్వాత Amazon.in, Samsung India ఆన్లైన్ స్టోర్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.