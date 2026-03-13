మరికొన్ని రోజుల్లో మార్కెట్లోకి శాంసంగ్ "గెలాక్సీ M17e 5G"- లాంఛ్కు ముందే ధర వివరాలు లీక్!
మార్చి 17న లాంఛ్ కావడానికి ముందే శాంసంగ్ "గెలాక్సీ M17e 5G" ధర లీక్ అయింది.
Published : March 13, 2026 at 10:54 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ శాంసంగ్ ఈ నెల చివర్లో భారతదేశంలో తన గెలాక్సీ M17e 5G మోడల్ను విడుదల చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీనిలోని అనేక కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది. ఇందులో భారీ డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్సెట్, దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్వేర్ మద్దతు, AI- ఆధారిత ఫీచర్లతో పాటు ఫోన్ కెమెరా సెటప్, బ్యాటరీ సామర్థ్యానికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. తాజాగా లాంఛ్కు ముందుగానే ఈ ఫోన్ను రూ. 14,000 లోపు ధరలో తీసుకువస్తున్నట్లుగా సూచించింది. మరోవైపు ఈ ఫోన్ రూ. 13,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం!
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G ధర (అంచనా): ప్రముఖ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి (@saaaanjjjuuu) ఈ అప్కమింగ్ "శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G" స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో రూ. 13,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ హ్యాండ్సెట్ వివిధ RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుందా లేదా అనేదానిపై మాత్రం ప్రస్తుతం స్పష్టత లేదు. మరికొన్ని రోజుల్లోనే కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
When pace picks up, Monster keeps up. The all-new Galaxy M17e 5G delivers lag-free scrolling and seamless performance with super-smooth 120Hz Display and a powerful 6000mAh battery to make your every move feel effortless. pic.twitter.com/pH24ci041C— Samsung India (@SamsungIndia) March 9, 2026
ఇకపోతే కంపెనీ ఈ గెలాక్సీ M17e 5G స్మార్ట్ఫోన్ను మార్చి 17న భారతదేశంలో "Blitz Blue", "Vibe Violet" రంగులలో విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఈ అప్కమింగ్ గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం అమెజాన్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక మైక్రోసైట్, ఈ హ్యాండ్సెట్ ఆన్లైన్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరిస్తోంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుందని శాంసంగ్ ఇప్పటికే వెల్లడించింది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ARM Mali-G57 GPUతో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G హ్యాండ్సెట్ 6,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 26 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అమెజాన్లో రూ. 14,000 లోపు ధర కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ల విభాగంలో, ఇదే అత్యధిక బ్యాటరీ పనితీరు అని పేర్కొంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్తో పాటు, 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ Android 16 ఆధారిత One UI 8పై నడుస్తుంది. దీనికి ఆరు తరాల Android OS అప్గ్రేడ్లను, ఆరు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
ఇతర ఫీచర్లు: ఇందులో Now Bar, Live Notifications, Google Gemini AI, Circle to Search వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.