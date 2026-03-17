50MP కెమెరాతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G- ధర ఎంతంటే?
భారతదేశంలో 6,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది.
Published : March 17, 2026 at 2:11 PM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ M17e 5G"ని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి భారతదేశంలో ఒక ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా రెండు విభిన్న రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో 6,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 26 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా ఈ కొత్త శాంసంగ్ గెలాక్సీ M సిరీస్ హ్యాండ్సెట్లో ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000-సిరీస్ చిప్సెట్ ఉంది. ఇందులో పిల్ ఆకారపు మాడ్యూల్లో అమర్చిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ కూడా ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G ధర, లభ్యతా వివరాలు: కంపెనీ ఈ కొత్త ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, దీన్ని ప్రస్తుతం అమెజాన్ వెబ్సైట్లో జాబితా చేశారు. ఆ జాబితా ప్రకారం, భారతదేశంలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G ధర రూ. 12,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ధరలో ఇది 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. కాగా అధిక సామర్థ్యం గల 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 14,499గా ఉంది. ఈ ధరలు రూ. 1,250 ప్రారంభపు తగ్గింపు (Introductory Discount)తో కలిపి ఉండటం గమనార్హం.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- బ్లిట్జ్ బ్లూ
- వైబ్ వైలెట్
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) అమెజాన్ ద్వారా విక్రయానికి రానుంది.
