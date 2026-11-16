శాంసంగ్ ప్రియులకు షాక్- గెలాక్సీ 'M', 'F' సిరీస్ ఫోన్ల ధరల పెంపు!
శాంసంగ్ భారత మార్కెట్లో తన M, F సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలను పెంచినట్లు సమాచారం. ఒక టిప్స్టర్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గెలాక్సీ M17, M17e, F70e ధరలు రూ. 2,000 మేర పెరిగాయి.
Published : November 16, 2026 at 6:00 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ (Samsung) భారతదేశంలోని వినియోగదారులకు షాక్ ఇచ్చింది. కంపెనీ తన పాపులర్ బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ సిరీస్లైన'గెలాక్సీ M', 'గెలాక్సీ F' లైనప్లోని ఎంపిక చేసిన స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలను సంస్థ భారీగా పెంచినట్లు సమాచారం.
ప్రముఖ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి (@saaaanjjjuuu) సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శాంసంగ్ సంస్థ 'గెలాక్సీ M17', 'గెలాక్సీ M17e', 'గెలాక్సీ F70e' మోడళ్లలోని కొన్ని వేరియంట్ల ధరలను రూ. 2,000 మేర పెంచింది. సవరించిన ధరలు ఈ మూడు మోడళ్లలోని 4GB, 6GB RAM వేరియంట్లకు వర్తిస్తాయని, అలాగే 'గెలాక్సీ M17' 8GB RAM వేరియంట్ ధర కూడా పెరిగినట్లు టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు.
Price hike alert 🚨 Samsung increases the price of their smartphones by upto ₹2k: M17: • 4/128GB: ₹19,999 → ₹21,999 • 6/128GB: ₹22,999 → ₹24,999 • 8/128GB: ₹25,999 → ₹27,999 M17e: • 4/128GB: ₹18,499 → ₹20,499 • 6/128GB: ₹21,499 → ₹23,499 F70e: • 4/128GB: ₹18,499 → ₹20,499 • 6/128GB: ₹21,499 → ₹23,499 More price hike news incoming very soon. 4/64GB will launch under 25k 💀— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 15, 2026
గెలాక్సీ M17 సవరించిన ధరల వివరాలు: తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17' వివిధ వేరియంట్ల ధరలు కింది విధంగా మారాయి:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: గతంలో రూ. 19,999గా ఉన్న ఈ బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 2,000 పెరిగి ఇప్పుడు రూ. 21,999కి చేరింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: ఈ వేరియంట్ ధర రూ. 22,999 నుంచి రూ. 24,999కి పెరిగింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: ఈ టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 25,999 నుంచి రూ. 27,999కి చేరుకుంది.
|గెలాక్సీ M17 వేరియంట్
|పాత ధర
|కొత్త ధర
|4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 19,999
|రూ. 21,999
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 21,999
|రూ. 24,999
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 25,999
|రూ. 27,999
లాంఛ్ ధరలతో పోలిస్తే భారీ వ్యత్యాసం: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అక్టోబర్ 2025లో భారత మార్కెట్లో విడుదలైనప్పుడు 4GB RAM + 128GB బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 12,499గా ఉండేది. అలాగే 6GB, 8GB RAM వేరియంట్లు వరుసగా రూ. 13,999, రూ. 15,499 ధరలతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. లాంఛ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దశలవారీగా పెరిగిన ధరలను గమనిస్తే, వినియోగదారులపై భారీగా అదనపు భారం పడినట్లు స్పష్టమవుతోంది. అయితే శాంసంగ్ నుంచి ఈ ధరల పెంపుపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
అలాగే 'గెలాక్సీ M17e', 'గెలాక్సీ F70e' స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు కూడా ఇదే తరహాలో ఒకే విధంగా పెరిగినట్లు టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు. వీటిలో 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర గతంలో రూ. 18,499 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ. 20,499కి పెరిగినట్లు సమాచారం. అలాగే, 6GB RAM + 128GB వేరియంట్ ధర గతంలో రూ. 21,499 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ. 23,499కి చేరినట్లు తెలుస్తోంది.
మరికొన్ని స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు కూడా త్వరలోనే పెరిగే అవకాశం ఉందని ఈ లీక్ సూచిస్తోంది. టిప్స్టర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ కలిగిన ఒక వేరియంట్ రూ. 25,000 లోపు ధరలో త్వరలో విడుదల కానుంది. అయితే, అది ఏ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వేరియంట్ అనేది ఆయన వెల్లడించలేదు.