దేశంలో శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ M17', 'M17E', 'F70E' ధరల పెంపు- కొత్త రేట్లు ఇవే!
శాంసంగ్ ఇండియా తన గెలాక్సీ M17 5G, గెలాక్సీ M17E, గెలాక్సీ F70E 5G మోడళ్ల ధరలను రూ. 1,000 మేర పెంచింది.
Published : September 5, 2026 at 4:54 PM IST
Hyderabad: భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో అగ్రగామి సంస్థ శాంసంగ్ ఇండియా (Samsung India) వరుసగా ధరలను పెంచుకుంటూ పోతోంది. ఇటీవలే తన ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన 'గెలాక్సీ S25 5G' వేరియంట్ల ధరలను ఏకంగా రూ. 12,000 వరకు భారీగా పెంచి కస్టమర్లకు షాక్ ఇచ్చిన శాంసంగ్, తాజాగా తన బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ ఫోన్ల ధరలను కూడా పెంచేసింది.
కంపెనీ తన పాపులర్ బడ్జెట్ 5G మొబైల్స్ అయిన గెలాక్సీ M17 5G, గెలాక్సీ M17E, గెలాక్సీ F70E 5G మోడళ్లలోని అన్ని వేరియంట్లపై రూ. 1,000 చొప్పున ధరలను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్కెట్లో మారుతున్న ఆర్థిక సమీకరణాలు, విడిభాగాలు, మెమొరీ చిప్స్ వ్యయం పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.
మోడళ్ల వారీగా సవరించిన ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
Price Hike Alert 🚨— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) September 5, 2026
Samsung has hiked the prices of Galaxy M17 5G, Galaxy M17E & Galaxy F70E 5G by ₹1000
Samsung Galaxy M17 5G
4GB+128GB : ₹18,999 → ₹19,999
6GB+128GB : ₹21,999 → ₹22,999
8GB+128GB : ₹24,999 → ₹25,999
Samsung Galaxy M17E
4GB+128GB : ₹17,499 →… pic.twitter.com/1xz093o518
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G:
మంచి డిస్ప్లే, పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ బ్యాకప్తో యువతను ఆకట్టుకున్న ఈ మోడల్ కొత్త ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: మునుపటి రూ. 18,999 ధర నుంచి ఇప్పుడు రూ. 19,999కి చేరింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: మునుపటి రూ. 21,999 ధర నుంచి ఇప్పుడు రూ. 22,999కి పెరిగింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: మునుపటి రూ. 24,999 ధర నుంచి ఇప్పుడు రూ. 25,999కి చేరింది.
గెలాక్సీ M17E ధరల పెంపు:
మరో సరసమైన మోడల్ అయిన గెలాక్సీ M17E ధరలు కూడా రూ. 1,000 పెరిగాయి:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: రూ. 17,499 పాత ధర నుంచి ఇప్పుడు రూ. 18,499కి చేరింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: రూ. 20,499 పాత ధర నుంచి ఇప్పుడు రూ. 21,499కి పెరిగింది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70E 5G:
ఈ మోడల్ ధరల పెంపు కూడా గెలాక్సీ M17E తరహాలోనే కొనసాగింది:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: రూ. 17,499 నుంచి రూ. 18,499కి సవరించారు.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్: రూ. 20,499 నుంచి రూ. 21,499కి చేరింది.
మార్కెట్ విశ్లేషణ & కొనుగోలుదారులకు సూచన: మార్కెట్లో పోటీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, బడ్జెట్ 5G విభాగంలో శాంసంగ్ తీసుకున్న ఈ ధరల పెంపు నిర్ణయం మధ్యతరగతి వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. మెమొరీ చిప్స్ (RAM & Storage) వంటి కీలక విడిభాగాల ధరలు భారీగా పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న హెచ్చుతగ్గులు, సప్లై చైన్ సమస్యల కారణంగానే మొబైల్ కంపెనీలు ధరలను పెంచక తప్పడం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ ధరల పెంపునకు బ్రేకులు పడే సూచనలేవీ కనిపించడం లేదు.
ఈ నేపథ్యంలో, మీరు కూడా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనే ఆలోచనలో ఉంటే, ఎంత త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే అంత మంచిది. ఎందుకంటే ఆలస్యం చేసే కొద్దీ భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ధరలు పెరిగినప్పటికీ, శాంసంగ్ బడ్జెట్ సిరీస్ మోడళ్లు ఇప్పటికీ ఈ సెగ్మెంట్లో అత్యుత్తమ ఫీచర్లతో మంచి ఎంపికలుగానే నిలుస్తున్నాయి. అయితే వినియోగదారులు ఇప్పుడు పెరిగిన కొత్త ధరల ప్రకారమే వీటిని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
మోడళ్ల వారీగా సవరించిన ధరల పూర్తి పట్టిక:
|స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్
|వేరియంట్
|పాత ధర
|కొత్త ధర
|ధరల పెంపు
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G
|4GB + 128GB
6GB + 128GB
8GB + 128GB
|రూ. 18,999
రూ. 21,999
రూ. 24,999
|రూ. 19,999
రూ. 22,999
రూ. 25,999
|రూ. 1,000
రూ. 1,000
రూ. 1,000
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17E
|4GB + 128GB
6GB + 128GB
|రూ. 17,499
రూ. 20,499
|రూ. 18,499
రూ. 21,499
|రూ. 1,000
రూ. 1,000
|శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70E 5G
|4GB + 128GB
6GB + 128GB
|రూ. 17,499
రూ. 20,499
|రూ. 18,499
రూ. 21,499
|రూ. 1,000
రూ. 1,000
ఆఫ్లైన్ రిటైల్ మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ కొత్త ధరలు ఇప్పటికే అమల్లోకి వచ్చాయి. కాబట్టి వినియోగదారులు ఈ పెంపును గమనించి తమ కొనుగోలు నిర్ణయాన్ని వేగవంతం చేసుకోవడం ఉత్తమం.