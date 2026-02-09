ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G స్మార్ట్​ఫోన్ 6,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది.

Published : February 9, 2026 at 1:17 PM IST

Hyderabad: దక్షిణ కొరియాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ సోమవారం భారతదేశంలో తన "గెలాక్సీ F70e 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొత్త గెలాక్సీ F70 సిరీస్‌లో మొదటి హ్యాండ్‌సెట్. ఇది ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది లెదర్ ఫినిష్ ఉన్న వెనుక ప్యానెల్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ కొత్త హ్యాండ్‌సెట్‌లో పిల్ ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్‌లో అమర్చిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది.

భారతదేశంలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G బేస్ 4GB + 128GB RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ. 12,999. అదే సమయంలో 6GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ ధర రూ. 14,999.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G లైమ్‌లైట్ గ్రీన్, స్పాట్‌లైట్ బ్లూ అనే రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫిబ్రవరి 17న ఫ్లిప్‌కార్ట్, శాంసంగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా భారతదేశంలో అమ్మకానికి రానుంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల HD+ (720x1,600 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 800 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 260 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 16 మిలియన్ రంగులను అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 2.4GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ AnTuTu బెంచ్‌మార్కింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై సుమారు 6,23,000 పాయింట్లను సాధించిందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇందులో ARM మాలి G57 GPU, 6GB వరకు LPDDR4x RAM, 128GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్ కూడా ఉన్నాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత One UI 8పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి ఆరు సంవత్సరాల OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, భద్రతా నవీకరణలను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికొస్తే, శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌తో వస్తుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంటుంది. వెనుక వైపున ఉన్న ప్రధాన కెమెరాకు 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్​ను జత చేశారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం వాటర్‌డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్‌లో అమర్చిన 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా కూడా ఇందులో ఉంది.

బరువు: ఈ ఫోన్ 167.4x77.4x8.2 mm కొలతలతో సుమారు 199 గ్రాములు ఉంటుంది.

