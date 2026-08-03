శాంసంగ్ "గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారతదేశంలో స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్, 6,000mAh బ్యాటరీతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G విడుదలైంది.
Published : August 3, 2026 at 2:10 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఇది "గెలాక్సీ F70" సిరీస్లో సెకండ్ మోడల్. కంపెనీ ఇటీవలే ఫిబ్రవరిలో ఈ లైనప్లో "గెలాక్సీ F70e 5G" మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇకపోతే ఈ సరికొత్త "గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G" మోడల్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.7-అంగుళాల Super AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. కెమెరా ప్రియుల కోసం, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించారు. అలాగే, ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
లాంఛ్ ఆఫర్లతో కలిపి, దీనిని రూ. 23,999 ప్రారంభ ధరతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ 'ఆల్ఫా బ్లాక్' (Alpha Black), 'ఆరా గ్రీన్' (Aura Green) రంగులలో లభిస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: దీని సేల్స్ ఆగస్టు 8 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Samsung India ఆన్లైన్ స్టోర్, Flipkart ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ (Corning Gorilla Glass Victus+) రక్షణతో కూడిన 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ సూపర్ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: పనితీరు విషయానికొస్తే, ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB LPDDR5x RAM అలాగే 256GB వరకు UFS 3.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: శాంసంగ్ ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించింది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో సెన్సార్, 5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉన్నాయి. అలాగే, ఇందులో HDR సపోర్ట్తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంది.
- బ్యాటరీ: శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 ప్రో 5Gలో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 24 గంటలకు పైగా YouTube వీడియో స్ట్రీమింగ్, 8 గంటలకు పైగా గేమింగ్ లేదా 12 గంటల పాటు సోషల్ మీడియా వినియోగాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) సపోర్టెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ Android 16 ఆధారిత One UI 8.5పై పనిచేస్తుంది. దీనికి ఆరు సంవత్సరాల పాటు OS అప్డేట్లు, ఆరు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు లభిస్తాయని హామీ ఇస్తోంది.
- AI ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ 'Galaxy AI' ఫీచర్లతో వస్తుంది. వీటిలో 'సర్కిల్ టు సెర్చ్' (Circle to Search), జెమిని వాయిస్ అసిస్టెంట్, AI వాయిస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, డైరెక్ట్ వాయిస్మెయిల్, 'నౌ బార్' (Now Bar) వంటివి ఉన్నాయి.