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సూపర్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ F70 5G'- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

5,000mAh బ్యాటరీ, 50 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో "శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5G" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్ సూపర్ AMOLED డిస్‌ప్లే, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్‌తో వస్తోంది.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (ఫొటో క్రెడిట్: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 19, 2026 at 1:52 PM IST

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Hyderabad: శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ F70" లైనప్​లో సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ "గెలాక్సీ F70 5G"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్​​లో ఇప్పటికే "గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G", "గెలాక్సీ F70e 5G" అందుబాటులో ఉండగా, తాజాగా విడుదలైన ఈ మోడల్ మూడోది. దీనిలో సెగ్మెంట్‌లోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన డిస్‌ప్లే, అత్యంత దృఢమైన గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్‌ను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కెమెరా ప్రియుల కోసం ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో వస్తోంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బోల్డ్ బ్లాక్ (Bold Black)
  • వివిడ్ వయొలెట్ (Vivid Violet)
వేరియంట్లుఅసలు ధరకలర్ ఆప్షన్లు
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 19,999
  • బోల్డ్ బ్లాక్ (Bold Black)
  • వివిడ్ వయొలెట్ (Vivid Violet)
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ రూ. 22,999

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానుండగా, ఫ్లిప్​కార్ట్​లో ప్రారంభ ఆఫర్​గా దీన్ని రూ. 17,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.7-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080 × 2,340 పిక్సెల్స్) ఇన్ఫినిటీ-U sAMOLED డిస్​ప్లే ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్​రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్​ను అందిస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ ఎక్సినోస్ 1330 చిప్​సెట్​పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో 2.0GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో ఆరు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు, 2.4GHz గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్‌తో రెండు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు ఉన్నాయి.
  • IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఇది IP54 రేటెడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-SIM స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత 'వన్ UI' (One UI) వెర్షన్‌తో వస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి​ ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రైమరీ కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో సెన్సార్​ ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. దీనిని వాటర్‌డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్‌లో అమర్చారు.
  • బ్యాటరీ: శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5Gలో 25W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేసే 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది 5G, 4G LTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్, USB టైప్-C, GPS వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే90Hz | 6.7-అంగుళాల FHD+ Super AMOLED Infinity-U
ప్రాసెసర్Exynos 1330
RAM & స్టోరేజ్
  • 4GB + 128GB
  • 6GB + 128GB
రియర్ కెమెరా50MP (మెయిన్) + 5MP (అల్ట్రా-వైడ్) + 2MP (మ్యాక్రో)
ఫ్రంట్ కెమెరా13MP
బ్యాటరీ5,000mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ25W (వైర్డ్)
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)Android 15 ఆధారిత One UI 7
OS అప్​గ్రేడ్స్ & సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్OS అప్​గ్రేడ్స్: 4 generations of Android
సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్: 5 years

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