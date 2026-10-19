సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేతో శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ F70 5G'- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
5,000mAh బ్యాటరీ, 50 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో "శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5G" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్ సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తోంది.
Published : October 19, 2026 at 1:52 PM IST
Hyderabad: శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ F70" లైనప్లో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "గెలాక్సీ F70 5G"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే "గెలాక్సీ F70 ప్రో 5G", "గెలాక్సీ F70e 5G" అందుబాటులో ఉండగా, తాజాగా విడుదలైన ఈ మోడల్ మూడోది. దీనిలో సెగ్మెంట్లోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన డిస్ప్లే, అత్యంత దృఢమైన గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కెమెరా ప్రియుల కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తోంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
Want to know what the Segment’s bright display* AND the Segment’s toughest display can do for you? Check out what’s on display in the video. #GalaxyF70 5G #NoShakesNoRetakes #FameUpWithGalaxyF70 #Samsung https://t.co/DfuknGsbNj— Samsung India (@SamsungIndia) October 18, 2026
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- బోల్డ్ బ్లాక్ (Bold Black)
- వివిడ్ వయొలెట్ (Vivid Violet)
|వేరియంట్లు
|అసలు ధర
|కలర్ ఆప్షన్లు
|4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 19,999
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 22,999
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానుండగా, ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభ ఆఫర్గా దీన్ని రూ. 17,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.7-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080 × 2,340 పిక్సెల్స్) ఇన్ఫినిటీ-U sAMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ ఎక్సినోస్ 1330 చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో 2.0GHz క్లాక్ స్పీడ్తో ఆరు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు, 2.4GHz గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్తో రెండు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు ఉన్నాయి.
- IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఇది IP54 రేటెడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-SIM స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత 'వన్ UI' (One UI) వెర్షన్తో వస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రైమరీ కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో సెన్సార్ ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. దీనిని వాటర్డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్లో అమర్చారు.
- బ్యాటరీ: శాంసంగ్ గెలాక్సీ F70 5Gలో 25W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది.
- కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది 5G, 4G LTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్, USB టైప్-C, GPS వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|90Hz | 6.7-అంగుళాల FHD+ Super AMOLED Infinity-U
|ప్రాసెసర్
|Exynos 1330
|RAM & స్టోరేజ్
|రియర్ కెమెరా
|50MP (మెయిన్) + 5MP (అల్ట్రా-వైడ్) + 2MP (మ్యాక్రో)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|13MP
|బ్యాటరీ
|5,000mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|25W (వైర్డ్)
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|Android 15 ఆధారిత One UI 7
|OS అప్గ్రేడ్స్ & సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్
|OS అప్గ్రేడ్స్: 4 generations of Android
|సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్: 5 years