ETV Bharat / technology

మూడు మోడళ్లతో శాంసంగ్ "గెలాక్సీ బుక్​ 6" సిరీస్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మూడు మోడళ్లతో శాంసంగ్ "గెలాక్సీ బుక్​ 6" సిరీస్​ భారతదేశంలో విడుదలయింది. ఈ ల్యాప్‌టాప్‌లు కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా, శాంసంగ్ అధీకృత ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ కేంద్రాల ద్వారా దేశంలో విక్రయానికి అందుబాటులోకి ఉంటాయి.

Samsung Galaxy Book 6 Ultra, Galaxy Book 6 Pro Launched in India, Galaxy Book 6 Tags Along (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ బుక్​ 6" సిరీస్​ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్​లో "గెలాక్సీ బుక్ 6 అల్ట్రా", "గెలాక్సీ బుక్ 6 ప్రో", "గెలాక్సీ బుక్ 6" అనే మూడు మోడళ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో అల్ట్రా, ప్రో మోడళ్లు ఒకే రంగులో లభిస్తుండగా, సాధారణ మోడల్ మాత్రం రెండు రంగుల ఎంపికలలో అందుటులో ఉంటుంది. ఈ కొత్త గెలాక్సీ బుక్ 6 సిరీస్ ల్యాప్‌టాప్‌లు ఐటెల్ అత్యాధునిక పాంథర్ లేక్ ప్రాసెసర్‌ల ద్వారా పనిచేస్తాయి.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ బుక్​ 6 సిరీస్ ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఐటెల్ కోర్ అల్ట్రా 7 సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్‌తో కూడిన "గెలాక్సీ బుక్​ 6 అల్ట్రా" వేరియంట్ ధర రూ. 2,42,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో, 14-అంగుళాల "గెలాక్సీ బుక్ 6 ప్రో" బేస్ వేరియంట్ (ఐటెల్ కోర్ అల్ట్రా 5 సిరీస్​ 3 ప్రాసెసర్, 16GB RAM అండ్ 512GB స్టోరేజ్‌తో) ధరను భారతదేశంలో రూ. 1,78,990గా నిర్ణయించారు. ఈ ల్యాప్‌టాప్‌లు కేవలం ఒకే ఒక 'గ్రే' (Gray) కలర్​లో లభిస్తాయి.

చివరగా, భారతదేశంలో 14-అంగుళాల శాంసంగ్ గెలాక్సీ బుక్​ 6 ధర, ప్రో మోడల్‌లో ఉన్న అదే ప్రాసెసర్, RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌తో రూ. 1,27,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ల్యాప్‌టాప్ గ్రే, సిల్వర్ రంగులలో లభిస్తుంది.

అయితే, ఇవి కొత్త ల్యాప్‌టాప్‌ల ప్రభావవంతమైన ధరలు (Effective Prices), వీటిలో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు కూడా కలిపి ఉండొచ్చు. అంతేకాకుండా కంపెనీ 24 నెలల వరకు నో- కాస్ట్ EMI సౌకర్యాలను లేదా రూ. 5,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇంకా గుర్తింపు కార్డు కలిగిన విద్యార్థులు (Student ID) అదనంగా 10 శాతం వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

ఈ కొత్త శాంసంగ్ "గెలాక్సీ బుక్ 6" సిరీస్, భారతదేశంలో శాంసంగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, ఇతర కంపెనీ అధీకృత ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ ఛానెళ్ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ బుక్​ 6 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ శాంసంగ్ అగ్రశ్రేణి ల్యాప్‌టాప్ విండోస్ 11 హోమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది.

డిస్​ప్లే: ఈ ల్యాప్‌టాప్ 16-అంగుళాల WQXGA+ (2,880x1,800 పిక్సెల్స్) AMOLED టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 1,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. దీనికి యాంటీ-రిఫ్లెక్టివ్ (కాంతి పరావర్తనాన్ని నిరోధించే) పూత కూడా ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఇది ఐటెల్ కోర్ అల్ట్రా X7 సిరీస్ 3 ఈవో ఎడిషన్​ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. దీనికి తోడుగా, గరిష్ఠంగా 50 TOPS సామర్థ్యాన్ని అందించే ఐటెల్ NPU, ఎన్విడియా జిఫోర్స్ 5070 GPU కూడా ఇందులో పొందుపరచారు.

RAM & స్టోరేజ్: ఈ ల్యాప్‌టాప్ 32GB వరకు LPDDR5x RAM, ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కోసం 1TB PCIe SSDని కలిగి ఉంది.

కెమెరా: శాంసంగ్ ఈ గెలాక్సీ బుక్​ 6 అల్ట్రాలో 2-మెగాపిక్సెల్ 1080p Full-HD వెబ్‌క్యామ్​ అమర్చింది. ఈ ల్యాప్‌టాప్‌ను శాంసంగ్ టూ టోన్ ప్రో బ్యాక్‌లిట్ కీబోర్డ్, హాప్టిక్ టచ్ ట్రాక్‌ప్యాడ్‌తో అందిస్తోంది.

బ్యాటరీ: ఇది 140W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో కూడిన 80.20Wh బ్యాటరీ మద్దతును కలిగి ఉంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని I/O పోర్ట్‌ల జాబితాలో రెండు థండర్‌బోల్ట్ 4 పోర్ట్‌లు, ఒక USB Type-A పోర్ట్, ఒక మైక్రోSD కార్డ్ స్లాట్, ఒక ఆడియో జాక్, ఒక HDMI 2.1 పోర్ట్ ఉన్నాయి.

కొలతలు, బరువు: ఈ ల్యాప్‌టాప్ 356.9×248×15.4mm కొలతలతో సుమారు 1.89kg బరువు ఉంటుంది.

2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ బుక్​ 6 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ప్రో మోడల్ ల్యాప్‌టాప్ "అల్ట్రా" మాదిరిగా అదే విండోస్​ వెర్షన్​పై నడుస్తుంది.

డిస్​ప్లే: ఇది కాంతి పరావర్తనాన్ని నిరోధించే (anti-reflective) పూతతో కూడిన, 16-అంగుళాల AMOLED టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఈ శాంసంగ్ "గెలాక్సీ బుక్​ 6 ప్రో" Intel Arc Graphics ఇంటిగ్రేటెడ్ GPUతో జతయిన Intel Core Ultra X7 Series 3 Evo Edition ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది.

ఇది కూడా ఫ్లాగ్‌షిప్ "గెలాక్సీ బుక్ 6 అల్ట్రా" మాదిరిగానే అదే RAM, స్టోరేజ్, NPU, వెబ్‌క్యామ్, I/O పోర్ట్‌లు, బ్యాక్‌లిట్ కీబోర్డ్, ట్రాక్‌ప్యాడ్‌ను కలిగి ఉంది. దీని 16-అంగుళాల మోడల్ 78.07Wh బ్యాటరీని కలిగి ఉండగా, 14-అంగుళాల మోడల్ 67.18Wh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఈ మోడల్‌ల కొలతలు వరుసగా 356.9×248.0×11.9mm, 314.2×220.6×11.6mm కాగా, వాటి బరువు సుమారు 1.59kg, 1.24kg ఉంటుంది.

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY BOOK 6 SERIES PRICE
GALAXY BOOK 6 SERIES SPECS
GALAXY BOOK 6 ULTRA INDIA
SAMSUNG GALAXY BOOK 6 PRO
SAMSUNG GALAXY BOOK 6 SERIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.