శాంసంగ్ నుంచి రెండు మిడ్​రేంజ్ ఫోన్లు- ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు మీకోసం!

శాంసంగ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "గెలాక్సీ A57 5G", "గెలాక్సీ A37 5G" స్మార్ట్​ఫోన్లు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. వీటి ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 10:22 AM IST

Hyderabad: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ A సిరీస్‌లో మరో రెండు మిడ్​-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను జోడించింది. భారత్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్త మార్కెట్‌లో తన "గెలాక్సీ A57 5G", "గెలాక్సీ A37 5G" అనే రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఫోన్‌లు మెరుగైన ఫీచర్లతో పాటు, దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్‌వేర్ మద్దతును అందిస్తాయి. గతేడాది మార్చిలో విడుదలైన శాంసంగ్ గెలాక్సీ A56, గెలాక్సీ A36 మోడళ్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ కొత్త ఫోన్‌లను విడుదల చేశారు. ఈ రెండు ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత One UI 8.5పై నడుస్తాయి. ఈ రెండు ఫోన్‌ల ధరలు, స్పెసిఫికేషన్లను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం రండి.

1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ A57 5G:

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM +256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 58,999
  • 12GB RAM +256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 62,999

ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ రెండు వేరియంట్లపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. శాంసంగ్ "గెలాక్సీ A57 5G" 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్​పై రూ. 2,000 డిస్కౌంట్​ను అందిస్తోంది. దీంతో దీన్ని రూ. 56,999 ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో రూ. 500 డిస్కౌంట్​తో 12GB RAM +256GB స్టోరేజ్​ వేరియంట్​ను రూ. 62,499లకే పొందొచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఆసమ్ నేవీ (Awesome Navy)
  • ఆసమ్ ఐస్​ బ్లూ (Awesome Ice Blue)
  • ఆసమ్ లైలాక్ (Awesome Lilac)

2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ A37 5G:

వేరియంట్లు: ఈ మోడల్​ కూడా రెండు RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 45,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 49,999

ఆఫర్ల వివరాలు: శాంసంగ్ ఈ మోడల్​లోని రెండు వేరియంట్లపై కూడా ప్రారంభ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. శాంసంగ్ "గెలాక్సీ A37 5G" 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్​ మోడల్​పై రూ. 4,000 డిస్కౌంట్​ను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్​ను సద్వినియోగం చేసుకుని వినియోగదారులు ఈ వేరియంట్​ను రూ. 41,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో రూ. 2,500 డిస్కౌంట్​తో 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్​ రూ. 47,499 ధరకు లభిస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను కూడా మూడు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది.

  • ఆసమ్ లావెండర్ (Awesome Lavender)
  • ఆసమ్ చార్​కోల్ (Awesome Charcoal)
  • ఆసమ్ గ్రేగ్రీన్ (Awesome Graygreen)
మోడల్వేరియంట్లుఅసలు ధరఇన్​స్టాంట్ డిస్కౌంట్లాంఛ్ ఆఫర్లతో ధర
గెలాక్సీ A57 5G8GB + 256GB₹58,999₹2,000₹56,999
12GB + 256GB₹62,999₹500₹62,499
గెలాక్సీ A37 5G8GB + 128GB₹45,999₹4,000₹41,999
8GB + 256GB₹49,999₹2,500₹47,499
12GB + 256GB₹53,999₹1,000₹52,999

శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ A57 5G', 'గెలాక్సీ A37 5G' ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ రెండు హ్యాండ్‌సెట్‌లలోనూ 6.7-అంగుళాల Full HD+ (FHD+) Super AMOLED+ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందించడంతో పాటు ఆరుబయట కూడా స్క్రీన్‌ను స్పష్టంగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపించేలా చేసే 'విజన్ బూస్టర్' ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్లలో ఉపయోగించిన ప్రాసెసర్ వివరాలను శాంసంగ్ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ రెండు ఫోన్‌లలో గరిష్ఠంగా 12GB RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: రెండు పరికరాలు 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ బ్యాటరీ రెండు రోజుల వరకు పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీంతోపాటు "సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 2.0" సాంకేతికతతో ఈ బ్యాటరీ కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 0 నుంచి 60 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుందని పేర్కొంది.

కొలతలు, బరువు: శాంసంగ్ "గెలాక్సీ A57 5G" 161.5mm పొడవు, 76.8mm వెడల్పు, 6.9mm మందంతో 179 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. అదే సమయంలో "గెలాక్సీ A37 5G" విషయానికి వస్తే, ఇది 162.9mm పొడవు, 78.2mm వెడల్పు, 7.4mm మందంతో 196 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ రెండు పరికరాలు 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే "గెలాక్సీ A57 5G"లో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 5MP మాక్రో సెన్సార్ ఉన్నాయి. కాగా, "గెలాక్సీ A37 5G"లో 50MP ప్రాథమిక కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 5MP మాక్రో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిలోనూ సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందువైపు 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా అమర్చారు.

IP రేటింగ్‌: దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నుంచి ప్రొటెక్షన్​ అందించేందుకు ఈ రెండు పరికరాలు IP68 రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు పరికరాలు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OneUI 8.5పై పనిచేస్తాయి. వీటికి ఆరు సంవత్సరాల OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, ఆరు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

AI ఫీచర్లు: వీటిలో Voice Transcription, AI Select, Object Eraser, Circle to Search with Google వంటి అనేక AI ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ A57 5G', 'గెలాక్సీ A37 5G'
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే120Hz | 6.7-inch Super AMOLED+
ప్రాసెసర్ not specified
వెనుక కెమెరాలుగెలాక్సీ A57 5G - 50MP (main) + 12MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
గెలాక్సీ A37 5G - 50MP (main) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
ఫ్రంట్ కెమెరా12MP
బ్యాటరీ 5,000mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీnot specified, can last up to two days on a single charge
IP రేటింగ్IP68
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)OneUI 8.5 based on Android 16

TAGGED:

GALAXY A57 5G PRICE IN INDIA
GALAXY A37 5G PRICE IN INDIA
SAMSUNG GALAXY A57 5G SPECS
SAMSUNG GALAXY A37 5G LAUNCH
SAMSUNG GALAXY A57 5G LAUNCHED

