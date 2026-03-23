శాంసంగ్ గెలాక్సీ 'A37', 'A57' వస్తున్నాయా?- అప్కమింగ్ A సిరీస్ లాంఛ్ తేదీ వెల్లడి
శాంసంగ్ తన అప్కమింగ్ A సిరీస్ను మార్చి 25, 2026న లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ సిరీస్లో కంపెనీ "గెలాక్సీ A57", "గెలాక్సీ A37" స్మార్ట్ఫోన్లను తీసుకువస్తోందని సమాచారం.
Published : March 23, 2026 at 10:47 AM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ భారత మార్కెట్లో తన మిడ్ రేంజ్ గెలాక్సీ A సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ట్విట్టర్లో షేర్ చేసిన ఒక టీజర్ వీడియో ద్వారా, కంపెనీ A సిరీస్ హ్యాండ్సెట్ల కొత్త వెర్షన్ను ప్రకటించింది. అయితే, కంపెనీ ఆ ఫోన్ పేరును మాత్రం రివీల్ చేయలేదు.
లాంఛ్ తేదీ?: మరోవైపు శాంసంగ్ "గెలాక్సీ A57", "గెలాక్సీ A37" స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేయనుందని లీక్స్ వెలువడ్డాయి. ఇకపోతే కంపెనీ తన అప్కమింగ్ A సిరీస్ను మార్చి 25, 2026న సాయంత్రం 5:30 గంటలకు (IST) విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. దీంతోపాటు ధర, లభ్యతకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం శాంసంగ్ ఇండియా వెబ్సైట్లో ఉన్న "Notify Me" బటన్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.
The new awesome is just around the corner – can you feel the hype? Which one will it be? Tell us in the comments below!— Samsung India (@SamsungIndia) March 21, 2026
Notify me: https://t.co/Q2uJeRk76a.#AwesomeIsForEveryone #NewGalaxyA #ComingSoon #Samsung
కొత్త గెలాక్సీ A సిరీస్ (లీక్స్):
టిప్స్టర్ ఇవాన్ బ్లాస్ (@evleaks) ఈ అప్కమింగ్ రెండు ఫోన్ల డిజైన్, రంగుల ఎంపికలు, స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడిస్తూ, అధికారికంగా కనిపించే రెండర్లను పంచుకున్నారు. ఈ ఫోన్లు శాంసంగ్ 'కీ ఐలాండ్ 2.0' డిజైన్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలు, ఎక్సినోస్ చిప్సెట్, IP68 రేటింగ్తో వస్తాయి. భారతీయ వినియోగదారులకు ఈ ఫోన్ సిరీస్ శైలి, పనితీరు, కెమెరా పరంగా అత్యుత్తమ సమతుల్యతను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో శాంసంగ్ A సిరీస్ ఎప్పుడూ అందుబాటు ధరలో ఉంటూ వినియోగదారులకు ఒక ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తుందని ప్రతీతి.
ఇవాన్ బ్లాస్ షేర్ చేసిన రెండర్ల ప్రకారం, ఈ రెండు రెండు ఫోన్లు ఫ్లాట్ డిస్ప్లేలతో వస్తాయి. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం డిస్ప్లే మధ్యలో ఒక హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఉంది. శాంసంగ్ 'కీ ఐలాండ్ 2.0' డిజైన్, ఈ కొత్త ఫోన్కు ఒక ప్రత్యేకమైన, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. వెనుక ప్యానెల్లో నిలువుగా అమర్చిన ట్రిపుల్ కెమెరా యూనిట్, కెమెరా ఐలాండ్ వెలుపల ఒక LED ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ ఫోన్కు స్పోర్టీ, ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.
రంగు ఎంపికలు: కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, "గెలాక్సీ A57" గ్రే, ఐస్ బ్లూ, లైలాక్, బ్లాక్ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది. అదే సమయంలో "గెలాక్సీ A37" చార్కోల్, గ్రేగ్రీన్, లావెండర్ అనే మూడు షేడ్స్లో లభిస్తుంది. ఈ రంగుల ఎంపికలు యువ, స్టైలిష్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటాయి. మొత్తం డిజైన్ మార్పులు ఈ ఫోన్లను మార్కెట్లోని ఇతర మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ల కంటే భిన్నంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంచుతాయని టిప్స్టర్ చెబుతున్నారు.
కొత్త గెలాక్సీ A సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):
అప్కమింగ్ "గెలాక్సీ A57" ఎక్సినోస్ 1680 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని అంచనా. అదే సమయంలో "గెలాక్సీ A37" ఎక్సినోస్ 1480 చిప్సెట్తో రావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు ఫోన్లలో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 12MP సెల్ఫీ షూటర్ ఉంటాయి.
నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్ IP68 రేటింగ్తో వస్తుంది. డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, "గెలాక్సీ A57"లో 6.6-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED ప్యానెల్ ఉంటుంది. మరోవైపు "గెలాక్సీ A37"లో కూడా అదే రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల ప్యానెల్ ఉంటుంది.
వీటి ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్లో వివిధ ఫొటో, వీడియో మోడ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, ఇతర స్మార్ట్ ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయని అంచనా. ఈ ఫీచర్లన్నీ కలిసి మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్, రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ఫోన్ను శక్తివంతంగా చేస్తాయి. ఈసారి శాంసంగ్ డిజైన్, ఫీచర్లపై దృష్టి సారిస్తోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
వీటి ధర, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు, లభ్యతపై పూర్తి వివరాలను మార్చి 25న జరిగే ఈవెంట్లో ప్రకటించనున్నారు. ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లు వినియోగదారులకు స్టైలిష్ డిజైన్, ప్రీమియం రంగులు, శక్తివంతమైన ఎక్సినోస్ ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన కెమెరా కలయికను అందిస్తాయి. ఇవి యువత, విద్యార్థులు, మధ్యతరగతి వారికి మంచి ఎంపికగా ఉంటాయి.