శాంసంగ్ గెలాక్సీ 'A37', 'A57' వస్తున్నాయా?- అప్​కమింగ్ A సిరీస్ లాంఛ్ తేదీ వెల్లడి

శాంసంగ్ తన అప్​కమింగ్ A సిరీస్​ను మార్చి 25, 2026న లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ సిరీస్​లో కంపెనీ "గెలాక్సీ A57", "గెలాక్సీ A37" స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను తీసుకువస్తోందని సమాచారం.

New Samsung Galaxy A Series will be launch on March 25 (Photo credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 10:47 AM IST

Hyderabad: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ భారత మార్కెట్లో తన మిడ్​ రేంజ్ గెలాక్సీ A సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేసిన ఒక టీజర్ వీడియో ద్వారా, కంపెనీ A సిరీస్ హ్యాండ్‌సెట్‌ల కొత్త వెర్షన్‌ను ప్రకటించింది. అయితే, కంపెనీ ఆ ఫోన్ పేరును మాత్రం రివీల్ చేయలేదు.

లాంఛ్ తేదీ?: మరోవైపు శాంసంగ్ "గెలాక్సీ A57", "గెలాక్సీ A37" స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేయనుందని లీక్స్ వెలువడ్డాయి. ఇకపోతే కంపెనీ తన అప్​కమింగ్ A సిరీస్​ను మార్చి 25, 2026న సాయంత్రం 5:30 గంటలకు (IST) విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. దీంతోపాటు ధర, లభ్యతకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం శాంసంగ్ ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లో ఉన్న "Notify Me" బటన్‌పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.

కొత్త గెలాక్సీ A సిరీస్ (లీక్స్):

టిప్‌స్టర్ ఇవాన్ బ్లాస్ (@evleaks) ఈ అప్​కమింగ్ రెండు ఫోన్‌ల డిజైన్, రంగుల ఎంపికలు, స్పెసిఫికేషన్‌లను వెల్లడిస్తూ, అధికారికంగా కనిపించే రెండర్‌లను పంచుకున్నారు. ఈ ఫోన్‌లు శాంసంగ్ 'కీ ఐలాండ్ 2.0' డిజైన్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలు, ఎక్సినోస్ చిప్‌సెట్, IP68 రేటింగ్‌తో వస్తాయి. భారతీయ వినియోగదారులకు ఈ ఫోన్ సిరీస్ శైలి, పనితీరు, కెమెరా పరంగా అత్యుత్తమ సమతుల్యతను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో శాంసంగ్ A సిరీస్ ఎప్పుడూ అందుబాటు ధరలో ఉంటూ వినియోగదారులకు ఒక ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తుందని ప్రతీతి.

ఇవాన్ బ్లాస్ షేర్​ చేసిన రెండర్ల ప్రకారం, ఈ రెండు రెండు ఫోన్‌లు ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేలతో వస్తాయి. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం డిస్‌ప్లే మధ్యలో ఒక హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఉంది. శాంసంగ్ 'కీ ఐలాండ్ 2.0' డిజైన్, ఈ కొత్త ఫోన్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. వెనుక ప్యానెల్‌లో నిలువుగా అమర్చిన ట్రిపుల్ కెమెరా యూనిట్, కెమెరా ఐలాండ్ వెలుపల ఒక LED ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ ఫోన్‌కు స్పోర్టీ, ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.

రంగు ఎంపికలు: కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, "గెలాక్సీ A57" గ్రే, ఐస్ బ్లూ, లైలాక్, బ్లాక్ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది. అదే సమయంలో "గెలాక్సీ A37" చార్‌కోల్, గ్రేగ్రీన్, లావెండర్ అనే మూడు షేడ్స్‌లో లభిస్తుంది. ఈ రంగుల ఎంపికలు యువ, స్టైలిష్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటాయి. మొత్తం డిజైన్ మార్పులు ఈ ఫోన్‌లను మార్కెట్‌లోని ఇతర మిడ్-రేంజ్ ఫోన్‌ల కంటే భిన్నంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంచుతాయని టిప్‌స్టర్ చెబుతున్నారు.

కొత్త గెలాక్సీ A సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):

అప్​కమింగ్ "గెలాక్సీ A57" ఎక్సినోస్ 1680 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుందని అంచనా. అదే సమయంలో "గెలాక్సీ A37" ఎక్సినోస్ 1480 చిప్‌సెట్‌తో రావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు ఫోన్‌లలో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 12MP సెల్ఫీ షూటర్ ఉంటాయి.

నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్‌ IP68 రేటింగ్​తో వస్తుంది. డిస్‌ప్లే విషయానికి వస్తే, "గెలాక్సీ A57"లో 6.6-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED ప్యానెల్ ఉంటుంది. మరోవైపు "గెలాక్సీ A37"లో కూడా అదే రిజల్యూషన్‌తో 6.7-అంగుళాల ప్యానెల్ ఉంటుంది.

వీటి ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​లో వివిధ ఫొటో, వీడియో మోడ్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, ఇతర స్మార్ట్ ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయని అంచనా. ఈ ఫీచర్లన్నీ కలిసి మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్, రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ఫోన్‌ను శక్తివంతంగా చేస్తాయి. ఈసారి శాంసంగ్ డిజైన్, ఫీచర్లపై దృష్టి సారిస్తోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

వీటి ధర, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు, లభ్యతపై పూర్తి వివరాలను మార్చి 25న జరిగే ఈవెంట్‌లో ప్రకటించనున్నారు. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వినియోగదారులకు స్టైలిష్ డిజైన్, ప్రీమియం రంగులు, శక్తివంతమైన ఎక్సినోస్ ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన కెమెరా కలయికను అందిస్తాయి. ఇవి యువత, విద్యార్థులు, మధ్యతరగతి వారికి మంచి ఎంపికగా ఉంటాయి.

