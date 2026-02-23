ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రాలో 'ప్రైవసీ డిస్​ప్లే'- ఇక మీ గోప్యతకు బేఫికర్!

శాంసంగ్ తన అప్​కమింగ్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా"లో 'ప్రైవసీ డిస్​ప్లే' ఫీచర్​ను అందిస్తున్నట్లు ధృవీకరించింది.

Published : February 23, 2026 at 5:34 PM IST

Hyderabad: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో గోప్యత ఒక ప్రధాన, అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది. చాలామంది వ్యక్తిగత సమాచారమంతా ఇప్పుడు ఫోన్లలోనే ఉంటోంది. ఇంకా బ్యాంకింగ్, షాపింగ్ వంటి చాలావరకు పనులను ఫోన్లలోనే​ పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే పక్కనే ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు ఈ సమాచారమంతా స్క్రీన్​పై కనిపించడంతో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది.

ఈ సమస్య మనం బయట బస్సు, షేర్ ఆటోలలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మీ పక్కన కూర్చున్న లేదా నిలబడి ఉన్న ప్రయాణీకునికి మీ ఫోన్ స్క్రీన్‌ను చూసే అవకాశం ఇంకా ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు శాంసంగ్ తన తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ పరికరంలో ఒక ప్రత్యేక ఫీచర్​ను పరిచయం చేస్తోంది.

ఈ మేరకు దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన అప్​కమింగ్ "గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా" కొత్త "ప్రైవసీ డిస్​ప్లే" ఫీచర్‌తో వస్తుందని ధృవీకరించింది. ఈ హార్డ్‌వేర్ స్థాయి సాంకేతికత స్క్రీన్ వీక్షణ కోణాన్ని పరిమితం చేస్తుంది, అంటే ఫోన్ ముందు నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రమే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్‌లో కొంత భాగం లేదా సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు సరిగ్గా కన్పించదు. తద్వారా చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నా మన ప్రైవసీకి ఎటువంటి భంగం వాటిల్లకుండా కాపాడుతుంది.

చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో కూడా ప్రైవసీ డిస్​ప్లేలు!: ఇప్పుడు ప్రముఖ టిప్‌స్టర్, డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ అనేక చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు కూడా ఇలాంటి "స్పై స్క్రీన్" టెక్నాలజీపై పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఈ ఫీచర్‌ను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి వచ్చే ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లలో చూడవచ్చని పేర్కొంది. ఇది జరిగితే షావోమీ, వివో, ఒప్పో వంటి బ్రాండ్‌లు తమ ప్రీమియం మోడళ్లలో ఈ ఫీచర్‌ను అందించగలవు.

నివేదికల ప్రకారం, ఈ కొత్త డిస్​ప్లే టెక్నాలజీని సెప్టెంబర్‌లో లాంఛ్ అయ్యే టాప్-ఎండ్ మోడళ్లలో జోడించవచ్చు. అయితే ఈ కంపెనీలు శాంసంగ్ డిస్​ప్లే టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తాయా లేదా BOE వంటి ఇతర సప్లయర్​ నుంచి డిస్​ప్లే ప్యానెల్‌లను సోర్స్ చేస్తాయా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.

ఈ ప్రైవసీ డిస్‌ప్లే ఫీచర్‌కు సంబంధించి గత కొన్ని నెలలుగా అనేక లీక్‌లు వెలువడ్డాయని గమనించాలి. ఆ తర్వాత శాంసంగ్ స్వయంగా దీనిని అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీన్ని టెక్ పరిశ్రమలో ఒక పెద్ద మార్పుగా పరిగణిస్తున్నారు, ఎందుకంటే గోప్యత ఇకపై సాఫ్ట్‌వేర్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, హార్డ్‌వేర్ స్థాయిలో కూడా లభిస్తుంది.

చైనీస్ బ్రాండ్లు కూడా ఈ ఫీచర్‌ను అవలంబిస్తే ఒప్పో, వివో, షావోమీ వంటి కంపెనీల ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ప్రైవసీ ఒక ప్రామాణిక ఫీచర్‌గా మారవచ్చు. చైనా కంపెనీలు తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఈ ప్రైవసీ డిస్‌ప్లేలను చేర్చుతాయా లేదా అనే దానిపై మరికొన్ని నెలల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

